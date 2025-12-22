В нужную минуту Егор Дёмин рядом. Россиянин провёл сильный матч в НБА!

Не все матчи дарят много эмоций и зрелищных моментов, но именно в рутинных играх лучше всего видно, на что реально способна команда. В матче с «Торонто» «Бруклин» сыграл спокойно и надёжно — и именно это говорит об уровне команды. Главным стали дисциплина в обороне и хладнокровие основных игроков.

В последние недели «Нетс» оказались на втором месте по игре в обороне, а матч с «Рэпторс» это лишь точечно подтвердил. Они пропустили всего 81 очко, что является лучшим показателем сезона и лишь второй раз, когда кто-то смог набрать против них не меньше 82 баллов. Примечательно, что такого у «Бруклина» не было аж с сезона-2018/2019. Явно неслучайное совпадение.

С самого начала «Бруклин» диктовал свои условия. В стартовой четверти команда полностью выключила сильную сторону «Торонто», которые славятся быстрыми прорывами. «Нетс» выиграли этот компонент 9:0, заставили соперника ошибаться и выбили из колеи в атаках. Николас Клэкстон и Ноа Клауни уверенно защищались под кольцом, а на дуге игроки не давали сопернику дышать. В итоге матч прошёл в удобном темпе для «Бруклина», а «Рэпторс» пришлось играть в вязкий позиционный баскетбол.

Новичок Нолан Траоре выделялся на фоне других. Француз провёл лучший для себя матч в этом сезоне — он быстро двигался, безупречно разбирался в эпизодах и уверенно набирал очки. Следует отметить его помощь в первой половине встречи, когда «Бруклин» мог сообразить очки даже без затяжных комбинаций. И это всё благодаря Нолану.

Во второй четверти Майкл Портер-младший стал главным в атаке. Он стабильно забивал, пользуясь запоздалыми перестроениями соперника, и к перерыву у него уже было 17 очков. Его игра помогла сохранить хороший отрыв, несмотря на уход Клэкстона и не самые лучшие отрезки в атаке.

Третья четверть стала проблемной. Девять потерь за период вернули «Рэпторс» в игру, а два точных дальних броска Иммануэла Куикли в концовке сократили отставание до минимума. К началу четвёртой «Бруклин» подошёл без запаса прочности и с риском упустить контроль над матчем.

Ключевую роль сыграл Егор Дёмин. В первой половине у него не шли броски из-за дуги, поэтому он больше атаковал из-под кольца и набирал очки в проходах. Во второй половине, когда защита стала перекрывать ему путь к кольцу, у него появилось больше свободного пространства для дальних бросков — и он этим воспользовался. Дёмин забил три трёхочковых в четвёртой четверти, что помогло команде сделать решающий рывок 16:2 и фактически выиграть матч.

Но назвать игру Дёмина идеальной нельзя: у него были потери и моменты, когда защита «Рэпторс» заставляла его ошибаться. Тем не менее он стал увереннее бросать со средней дистанции и стал лучше выбирать моменты для атак. Если он продолжит прибавлять с трёхочковой и под кольцом, у него уже сейчас есть все шансы стабильно набирать по 15+ очков за матч.

Показательным стал и выбор состава на концовку. «Бруклин» закрыл матч с двумя молодыми разыгрывающими — Дёминым и Траоре, не делая поправок на статус соперника. В этот отрезок «Торонто», даже со Скотти Барнсом и Брэндоном Ингрэмом на паркете, не набирал очки почти семь минут.

Эта победа не влияет на положение «Нетс» в таблице и не меняет их шансы в сезоне. Но она показывает, в каком направлении движется команда. У Жорди Фернандеса выстраивается хорошая оборона, а молодые игроки теперь могут брать на себя инициативу в важных моментах, как было видно в матче с «Торонто».