«Адаптироваться стало легче». Слова Егора Дёмина после лучшей серии в НБА

У Егора Дёмина сложился очень удачный трёхматчевый отрезок в НБА — по крайней мере, если судить по цифрам. Разумеется, есть аспекты, которые ещё требуют доработки, но приятно видеть, как Егор всё увереннее и результативнее проявляет себя в «Бруклине».

В матче с «Милуоки» он набрал 17 очков — это второй показатель в его карьере. Затем последовали 14 очков в игре с «Майами», где он даже пересёкся с другим россиянином Владиславом Голдиным (хотя тот на площадку не вышел). И сегодня, 22 декабря, Дёмин оформил 16 очков во встрече с «Торонто». После матча Егор дал интервью, полный перевод которого «Чемпионат» предлагает вашему вниманию.

— В четвёртой четверти вы стали настоящим лидером и помогли команде вернуть преимущество. За счёт чего удалось изменить ход игры?

— Думаю, в третьей четверти мы немного потеряли концентрацию, сбились с ритма. Важно было снова начать играть агрессивно, бороться за каждый мяч как в защите, так и в атаке. Мы вернулись к тому настрою, который был у нас до большого перерыва, и это сразу принесло результат. В защите действовали плотно и реализовали несколько ключевых бросков.

— Вы сами попали несколько решающих бросков в концовке. Что помогло вам поймать эту уверенность?

— Во многом это заслуга тренерского штаба и моих партнёров — они помогали открываться, находили меня передачами, доверяли с мячом. Чувствуя такую поддержку, я просто старался играть свободно, не задумываться лишний раз и бросать в нужные моменты.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Вы уже сыграли почти 30 матчей всего за два месяца, тогда как в прошлом году, кажется, было около 40 игр за весь сезон. Как вы себя ощущаете — физически и психологически, ведь для вас это первый полноценный сезон в НБА, который такой длинный?

— Конечно, это совсем другой уровень, совсем другой опыт. Безусловно, приходится прикладывать больше усилий: игр в неделю гораздо больше, чем в колледже или где-либо ещё. Постепенно привыкаю к такому ритму, и мне очень помогает поддержка тренеров, партнёров по команде и всей организации. Благодаря им адаптироваться стало намного легче — и мне, и другим новичкам.

— На чём сейчас вместе с тренерами делаете главный акцент, чтобы прибавить?

— Для всех главное — выкладываться по максимуму в каждом матче и быть готовыми каждый раз. Это сейчас основной акцент.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Сравните оборону в начале сезона и сейчас, особенно в последний месяц. Что стало ключом?

— Постоянная активность. Срываем передачи, много работаем руками, используем размах и габариты, мешаем сопернику. И всё начинается с подбора на своём щите: не давать им разгоняться и навязывать физическую игру.

— Как оцените игру Нолана [Траоре], который впервые за шесть недель получил продолжительные минуты?

— Отлично. Очень рад за него. Сразу видно, какой он быстрый: пару раз здорово прошёл под кольцо и забил важную «трёху». Приятно видеть, что он играет уверенно.