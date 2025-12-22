Молодой герой «Локо» и яркие представители топ-клубов. Выбирайте лучшего в Единой лиге

Героем 10-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал разыгрывающий МБА-МАИ Александр Платунов. Новый отрезок в регулярном чемпионате подарил нам немало эмоций. При этом на прошедшей неделе было сыграно два топ-матча, кто проявил себя ярче остальных среди игроков?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Всеволод Ищенко — «Локомотив-Кубань»
Краснодарцы начали неделю неважно, проиграв с разгромным счётом «Зениту». Тем не менее даже в самой кромешной тьме есть место свету. Этим самым лучиком оказался Ищенко, который был агрессивен на обеих половинах и собрал статистику из 13 очков, пяти подборов, двух передач и трёх перехватов. Вчера, 21 декабря, «Локо» на выезде играл с «Пари НН». Встреча получилась крайне сложной для кубанцев, но в самый ответственный момент Всеволод реализовал «трёшку», которая стала определяющей. У молодого воспитанника клуба восемь очков, девять подборов, три передачи и один перехват. Просто великолепная неделя для Ищенко!
Антон Астапкович — ЦСКА
Армейцы пребывают в невероятных кондициях — команда громит всех направо и налево. Конечно, в клубе сияет Мело Тримбл, но на прошедшей неделе ему конкуренцию составил Астапкович. У Антона в игре с «Уралмашем» 15 очков, два подбора и одна передача, он стал вторым после лидера по результативности. В матче с МБА-МАИ форвард ни разу не промахнулся с игры, реализовав все три «трёшки» и шесть штрафных, закончив встречу с показателями в 15 очков и два подбора. Астапкович был крайне стабилен и делал разницу на обеих сторонах паркета.
Трент Фрейзер — «Зенит»
Сине-бело-голубые провели два матча с принципиальными соперниками — с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Во встрече с краснодарцами Фрейзер в один момент включился так, что соперник попросту не знал, как его остановить. Итоговые 25 очков, четыре подбора, пять передач и победа «Зенита» говорят сами за себя. Всё это с невероятной эффективностью (34 балла). В противостоянии с казанцами Трент тоже тащил на себе команду, оформив 19 очков, два подбора и столько же передач. Защитник отметился наилучшей эффективностью в составе питерцев (22 балла). Даже несмотря на то что «Зенит» уступил УНИКСу, Фрейзер точно достоин оказаться в числе героев недели.
Джален Адамс — «Бетсити Парма»
Кто удивляет в этом сезоне? Конечно, «Парма». Клуб не страшится авторитетов и продолжает выступать великолепно. Команда Пашутина играла с «Уралмашем» на прошедшей неделе. Уральское дерби — всегда море эмоций и борьба от первой и до последней секунды. В этом празднике баскетбола выделялся Джален Адамс. Защитник набрал 24 очка, сделал шесть подборов, отдал четыре передачи и совершил один перехват. Ко всему этому один из лидеров пермяков реализовал победную «трёшку» в овертайме, поставившую точку в матче.
Дишон Пьерр — УНИКС
Форвард провёл очень ударную неделю: в матче с МБА-МАИ у Пьерра 18 очков, шесть подборов и три передачи, с «Зенитом» получилось ещё лучше — 24 очка, три подбора и две передачи. В обеих играх Дишон стал самым эффективным баскетболистом (25 и 26 баллов соответственно). Его вклад очевиден. К тому же президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что Пьерр выступал с недолеченной травмой, что делает выступления форварда ещё более весомыми.