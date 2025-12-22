Дебют Голдина в НБА и новый герой в NCAA. Как дела у наших талантов за океаном?

На дворе понедельник, а значит, настало время подводить итоги минувшей недели в американских лигах, где выступают много нашей талантливой молодёжи. Кто же проявил себя на этот раз?

Начнём с шикарных новостей: Владислав Голдин дебютировал в НБА! Да, он провёл на паркете всего лишь 55 секунд в концовке, когда исход игры уже был предрешён, но даже этот шанс нужно заслужить, немногие в принципе добираются до лучшей лиги мира. Влад даже за такой короткий отрезок отметился результативным действием — отдал передачу. Только вперёд, не сбавлять оборотов!

В Лиге развития НБА (G-лиге) Виктор Лахин сыграл в одном матче за «Оклахома-Сити Блю» с «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу». Наш центровой набрал восемь очков, сделал 14 подборов и отдал четыре передачи, но даже такое солидное выступление не помогло его команде хотя бы приблизиться к победе — 86:125.

Переходим к NCAA, где ярче остальных заявил о себе Виктор Панов из университета Дрексель. Сначала форвард помог своему учебному заведению обыграть университет Маунт-Сент-Мэри со счётом 75:67, в его активе 16 очков, семь подборов и две передачи. Тем самым Панов оформил для себя новый карьер-хай в американской студенческой лиге. Однако уже в следующей игре Виктор побил своё достижение, набрав 19 очков при двух подборах и одной передаче. Его команда победила университет штата Мэн — 74:56, а россиянин ярко проявил себя. Желаем дальнейших успехов талантливому форварду!

Виктор Панов Фото: drexeldragons.com

Илья Ермаков со своим университетом Святого Бонавентуры встречался с университетом Ле Мойн. Победа осталась за командой россиянина — 92:81, но сам разыгрывающий получил не так много времени — всего пять минут, набрав три очка.

На прошлой неделе Владимир Хряпа проявил себя выше всяких похвал, на этой же — не самые лучшие перформансы — два очка, один подбор и две передачи в игре с технологическим университетом Теннесси и одно очко и столько же подборов и передач в матче с университетом штата Теннесси.

Самый яркий представитель России в NCAA Тимофей Рудовский, который выступает за университет Брайанта, не принимал участия в матчах. У его команды небольшая пауза в расписании.

Вот такой получилась минувшая неделя для наших талантов. «Чемпионат» освещает путь российских звёздочек, которые шаг за шагом движутся к профессиональной карьере.