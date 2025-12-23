После исторического провала Леброн Джеймс невероятен. Его цифры резко изменились!

Леброну Джеймсу редко когда удаётся набрать так мало — восемь очков в матче с «Торонто» явно не его уровень. Так завершилась длинная серия игр, где он каждый раз записывал себе в актив хотя бы 10. Ту игру не назовёшь поворотной, но теперь трудно не замечать, что время и по отношению к Леброну неумолимо.
А ситуация может становиться только хуже. На старте регулярки Леброн пропустил 14 встреч, а проблемы со спиной дают о себе знать, плюс провальное межсезонье — было видно, как Джеймс осторожно передвигался на площадке. Первые недели он по факту более пытался восстановиться, нежели привычно вести команду за собой. Во встрече с «Финиксом» он набрал 10 очков — и то все в заключительной четверти. И тогда разговоры о его вероятном закате перестали казаться реальным преувеличением.
Затем сюжет резко поменялся: после того самого матча с «Торонто» Леброн выдал серию на уровне лучших баскетболистов. Форвард набирал в среднем почти 28 очков, семь подборов и шесть передач, при этом процент попаданий составлял выше 53. Пожалуй, единственное, к чему можно будет придраться, — это трёхочковые.
Важно не то, сколько Леброн набирает, а как он это делает. Он стал играть мудрее — не спешит зря, всегда использует каждую ошибку защитников и больше всего внимания уделяет выбору момента. Его влияние стало более тонким, зато соперникам приходится постоянно угадывать — и почти всегда ошибаться.
Матч с «Клипперс» это лишний раз доказал. «Лейкерс» были ослаблены, быстро начали уступать, но Леброн набрал 36 очков и до самой решающей четверти держал команду в игре благодаря своей эффективности. Даже несмотря на поражение, стало понятно — он всё ещё может быть лидером в самый важный момент.
Фраза Кармело Энтони о возможной борьбе Леброна за первое место в списке снайперов лиги по‑прежнему звучит дерзко, однако уже не воспринимается как чистая бравада. Речь не столько о гонке за титулами, сколько о новом уровне контроля над собственной игрой. Старт сезона оказался ложным следом.
«Он вполне мог бы возглавить лигу по результативности, если бы действительно этого захотел. Если бы он решил: «В этом сезоне я буду набирать по 30 очков в среднем», у него бы это получилось, даже на 23-м году в лиге. Стоит ему только поставить перед собой такую задачу. Ведь в 22-м сезоне своей карьеры он в среднем набирал 26-27 очков за игру. С того времени прошло всего несколько месяцев — с чего бы вдруг что-то сильно изменилось?»
Средние показатели сезона пока ещё не отражают нынешний уровень игры Леброна, но его прогресс очевиден. Та встреча с восемью очками не стала признаком конца — наоборот, она оказалась переломным моментом, после которого Леброн напомнил всем: его зря так часто списывают со счетов.