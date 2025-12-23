После исторического провала Леброн Джеймс невероятен. Его цифры резко изменились!

Леброну Джеймсу редко когда удаётся набрать так мало — восемь очков в матче с «Торонто» явно не его уровень. Так завершилась длинная серия игр, где он каждый раз записывал себе в актив хотя бы 10. Ту игру не назовёшь поворотной, но теперь трудно не замечать, что время и по отношению к Леброну неумолимо.

А ситуация может становиться только хуже. На старте регулярки Леброн пропустил 14 встреч, а проблемы со спиной дают о себе знать, плюс провальное межсезонье — было видно, как Джеймс осторожно передвигался на площадке. Первые недели он по факту более пытался восстановиться, нежели привычно вести команду за собой. Во встрече с «Финиксом» он набрал 10 очков — и то все в заключительной четверти. И тогда разговоры о его вероятном закате перестали казаться реальным преувеличением.

Затем сюжет резко поменялся: после того самого матча с «Торонто» Леброн выдал серию на уровне лучших баскетболистов. Форвард набирал в среднем почти 28 очков, семь подборов и шесть передач, при этом процент попаданий составлял выше 53 . Пожалуй, единственное, к чему можно будет придраться, — это трёхочковые.

Важно не то, сколько Леброн набирает, а как он это делает. Он стал играть мудрее — не спешит зря, всегда использует каждую ошибку защитников и больше всего внимания уделяет выбору момента. Его влияние стало более тонким, зато соперникам приходится постоянно угадывать — и почти всегда ошибаться.

Матч с «Клипперс» это лишний раз доказал. «Лейкерс» были ослаблены, быстро начали уступать, но Леброн набрал 36 очков и до самой решающей четверти держал команду в игре благодаря своей эффективности. Даже несмотря на поражение, стало понятно — он всё ещё может быть лидером в самый важный момент.

Фраза Кармело Энтони о возможной борьбе Леброна за первое место в списке снайперов лиги по‑прежнему звучит дерзко, однако уже не воспринимается как чистая бравада. Речь не столько о гонке за титулами, сколько о новом уровне контроля над собственной игрой. Старт сезона оказался ложным следом.

Кармело Энтони член Зала славы баскетбола, друг Леброна Джеймса «Он вполне мог бы возглавить лигу по результативности, если бы действительно этого захотел. Если бы он решил: «В этом сезоне я буду набирать по 30 очков в среднем», у него бы это получилось, даже на 23-м году в лиге. Стоит ему только поставить перед собой такую задачу. Ведь в 22-м сезоне своей карьеры он в среднем набирал 26-27 очков за игру. С того времени прошло всего несколько месяцев — с чего бы вдруг что-то сильно изменилось?»

Средние показатели сезона пока ещё не отражают нынешний уровень игры Леброна, но его прогресс очевиден. Та встреча с восемью очками не стала признаком конца — наоборот, она оказалась переломным моментом, после которого Леброн напомнил всем: его зря так часто списывают со счетов.