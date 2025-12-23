Кон Нуппель — претендент на легендарный рекорд Карри? Считаем и проверяем вероятность

100 трёхочковых за карьеру — это для Кона Нуппеля не просто красивая цифра, а показатель того, насколько он крут. Он реализовал их быстрее всех: за 29 игр. Для сравнения: Маркканену в сезоне-2017/2018 понадобилось на это 41 матч. То есть Кону хватило 29, а Лаури — 41.

Нуппель регулярно попадает от трёх до четырёх трёхочковых за матч — сейчас у него уже сотка за 29 игр. Если он продолжит в том же духе, то к концу сезона у Кона наверняка будет около 290 попаданий. Это, конечно же, намного больше, чем у любого новичка, когда-либо вступавшего на паркеты НБА. Напомним, рекорд — 206 реализованных «трёх». Остальные даже не близко.

Рекордсмены НБА по количеству трёхочковых среди новичков за один сезон:

Дальше арифметика становится совсем негостеприимной. Рекорд НБА по количеству «трёшек» за сезон — у Стефа Карри: 402 за 79 матчей в сезоне-2015/2016, в среднем больше пяти за игру при отличной точности. Чтобы превзойти Карри, Нуппелю нужно попасть хотя бы 403 — и значит, в оставшихся 53 матчах ему надо реализовывать примерно 5,6-5,7 «трёшки» за игру. Это даже больше, чем его текущий темп и темп самого Карри в рекордный сезон!

В среднем наш герой бросает 8,7 раза из-за дуги, реализуя чуть больше 40% таких попыток. С подобным объёмом больше 3,6 «трёшки» за матч не получить, а ведь такие цифры у него и выходят. Чтобы попадать по 5,6, придётся исполнять невероятное количество попыток — 14-15 за игру. Однако это при условии, что процент точности не вырастет. Для сравнения: даже пиковый Карри столько не бросал. Его максимум — 11 бросков. Получается, придётся брать на себя колоссальный объём, а точность при этом явно может пострадать.

Кон Нуппель, сезон-2025/2026 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Можно представить и более реалистичный сценарий: если Нуппель увеличит количество попыток до 11 за игру, сохранив 40% точности, у него будет 4,4 «трёшки» за матч. За оставшиеся матчи это около 235-240 попаданий, с сотней уже имеющихся будет примерно 335-340. Это очень высокий результат, в числе лучших за всё время, но всё равно ниже исторического рекорда Карри. Даже если выйти на 12 бросков при 39% эффективности, итог будет 360-370, а это уже сравнимо с лучшими сезонами Хардена и самого Карри.

Даже по меркам лиги показатели Кона — большая редкость. В данный момент только малая группа баскетболистов может позволить себе за матч набирать минимум 15 очков и реализовывать три трёхочковых при 40% точности и выше. Нуппель как раз среди избранных. Если добавить к этому 19+ очков, пять подборов и три передачи, да ещё и 3+ «трёшки» при 40% точности — до сих пор такое удавалось лишь Стефу. И всего трижды. Нуппель же с ходу выдаёт такой уровень. По сути, это практически уникальный случай для самой лиги.

Очень важна и «прыгающая» статистика. Уже были игры, где Нуппель попадал по шесть или семь «трёшек», но были и встречи с нулём или одной. При таком темпе — 5,6 «трёшки» за игру — любой провал ниже трёх нужно срочно отыгрывать в ближайших матчах, попадая по семь-восемь. В результате не допускается даже короткая серия неудач — слишком легко выбиться из графика.

Кон Нуппель, сезон-2025/2026 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Важен и командный фактор. В «Шарлотт» Нуппелю уже разрешают бросать по восемь или девять «трёшек» за игру, однако, чтобы приблизиться к рекорду, нужно стабильно бросать не меньше 10. Это возможно, только если основная атака будет строиться вокруг него и если он проведёт больше 70 матчей без травм и пропусков. Любая вынужденная пауза моментально сведёт шансы на рекорд практически к нулю.

Итог такой: Нуппель уже вышел на очень сильные показатели для новичка и попадает в число лучших игроков по этому параметру. Проекцию в 289 трёхочковых мало кто когда-то показывал, но, чтобы реально приблизиться к рекорду Карри, нужно прибавлять очень много — и это почти невозможно. Так что шанс — 15-20%. Однако даже без рекорда сам сезон у Кона уже выдающийся именно по цифрам.

P. S. Зачем мы вообще проводим это сравнение? Сезон Карри стал своего рода эталоном для снайперов — до него такого просто никто не делал. Любой, кто сейчас приближается к его результатам, реально меняет баскетбол, а не просто проводит хороший сезон.