Дончич получил травму — на сколько игр выпадет из строя лидер «Лейкерс»? Видео

Почти незамеченный на фоне общей динамики эпизод в итоге оказался ключевым. В первой половине матча с «Клипперс» Лука Дончич получил ушиб нижней части левой ноги после столкновения с Богданом Богдановичем. Словенец остался на площадке, однако после перерыва уже не вернулся. Для «Лейкерс» это совпало с полной потерей контроля над игрой и закономерным поражением — 88:103.

Первичную оценку травмы словенца провели прямо в подтрибунном помещении без использования МРТ. Врачи ограничились лишь мануальной проверкой и ультразвуком, чтобы обычно делают при отсутствии подозрений на нечто серьёзное — например, на мышечный надрыв или повреждение связок.

На следующий день клуб официально сообщил, что Дончич пропустит встречу с «Санз» в Финиксе. Ранее главный тренер Джей Джей Редик охарактеризовал его статус как «со дня на день», не называя сроков. В НБА так обычно обозначают кратковременное отсутствие без риска осложнений.

Судя по косвенным признакам, всё идёт к тому, что Дончич скоро вернётся. Он уже тренировался с командой, правда, с бинтом на ноге. Бинт, с которым был замечен Лука, — компрессионный, а не фиксирующий. Такие используют для ограничения предполагаемого отёка и улучшения кровотока. Это не касается случаев, когда речь идёт о нестабильности сустава или мышечном повреждении.

Звёздных игроков с травмой не выпускают даже на лёгкую тренировку. Но при этом внутри стана «озёрников» надеются, что словенец выйдет на паркет уже на этой неделе. Вероятно, главная цель при этом — успеть к рождественской встрече в ночь на пятницу с «Хьюстоном».

Лука Дончич на тренировке «Лейкерс» Фото: x.com/mcten

Время играет большую роль и для «Лейкерс», и для самого Дончича. Он пропустил уже шесть матчей в этом сезоне, а по новым правилам лиги нужно провести минимум 65 игр, чтобы бороться за личные награды. При его статистике — 34,1 очка, 8,6 подбора и 8,8 передачи — важно, чтобы он чаще был на площадке. Теперь это очень важная задача.

Пауза в игре Дончича выпала на непростой момент для команды: против «Клипперс» и так не играли Остин Ривз, Деандре Эйтон и Руи Хатимура. Ещё одна потеря только усложнила ситуацию и лишила «Лейкерс» гибкости и в атаке, и в защите. Хорошо хоть, что нынешняя травма не выглядит серьёзной. Клуб осторожничает, но тревоги по поводу продолжения сезона нет.