Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Травмы Луки Дончича в сезоне-2025/2026 НБА — словенцу нужно сыграть 65 матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды

Дончич получил травму — на сколько игр выпадет из строя лидер «Лейкерс»? Видео
Артемий Берстенев
Лука Дончич получил травму
Комментарии
Сильно переживать не стоит.

Почти незамеченный на фоне общей динамики эпизод в итоге оказался ключевым. В первой половине матча с «Клипперс» Лука Дончич получил ушиб нижней части левой ноги после столкновения с Богданом Богдановичем. Словенец остался на площадке, однако после перерыва уже не вернулся. Для «Лейкерс» это совпало с полной потерей контроля над игрой и закономерным поражением — 88:103.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харден - 21, Коллинз - 17, Лопес - 11, Данн - 8, Зубац - 5, Сандерс - 4, Батюм - 3, Богданович - 2, Кристи, Миллер, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Ларэвиа - 12, Дончич - 12, Смит - 9, Хэйс - 8, Смарт - 5, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Тьеро, Винсент, Клебер, Хатимура

Первичную оценку травмы словенца провели прямо в подтрибунном помещении без использования МРТ. Врачи ограничились лишь мануальной проверкой и ультразвуком, чтобы обычно делают при отсутствии подозрений на нечто серьёзное — например, на мышечный надрыв или повреждение связок.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На следующий день клуб официально сообщил, что Дончич пропустит встречу с «Санз» в Финиксе. Ранее главный тренер Джей Джей Редик охарактеризовал его статус как «со дня на день», не называя сроков. В НБА так обычно обозначают кратковременное отсутствие без риска осложнений.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судя по косвенным признакам, всё идёт к тому, что Дончич скоро вернётся. Он уже тренировался с командой, правда, с бинтом на ноге. Бинт, с которым был замечен Лука, — компрессионный, а не фиксирующий. Такие используют для ограничения предполагаемого отёка и улучшения кровотока. Это не касается случаев, когда речь идёт о нестабильности сустава или мышечном повреждении.

Звёздных игроков с травмой не выпускают даже на лёгкую тренировку. Но при этом внутри стана «озёрников» надеются, что словенец выйдет на паркет уже на этой неделе. Вероятно, главная цель при этом — успеть к рождественской встрече в ночь на пятницу с «Хьюстоном».

Лука Дончич на тренировке «Лейкерс»

Лука Дончич на тренировке «Лейкерс»

Фото: x.com/mcten

Время играет большую роль и для «Лейкерс», и для самого Дончича. Он пропустил уже шесть матчей в этом сезоне, а по новым правилам лиги нужно провести минимум 65 игр, чтобы бороться за личные награды. При его статистике — 34,1 очка, 8,6 подбора и 8,8 передачи — важно, чтобы он чаще был на площадке. Теперь это очень важная задача.

Пауза в игре Дончича выпала на непростой момент для команды: против «Клипперс» и так не играли Остин Ривз, Деандре Эйтон и Руи Хатимура. Ещё одна потеря только усложнила ситуацию и лишила «Лейкерс» гибкости и в атаке, и в защите. Хорошо хоть, что нынешняя травма не выглядит серьёзной. Клуб осторожничает, но тревоги по поводу продолжения сезона нет.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На каком месте сейчас «Лейкерс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

