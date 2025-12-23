Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Winline Basket Cup, сезон-2025/2026, Зенит — Игокеа: результаты матча от 23 декабря, как сыграли

«Зенит» оправдался за поражение с УНИКСом и разгромил боснийский клуб!
Андрей Антсон
Отчёт «Зенит» — «Игокеа»
Комментарии
Петербуржцы сильно улучшили свои шансы на выход в плей-офф внутрисезонного турнира!

Сегодня, 23 декабря, состоялся один матч в рамках турнира WINLINE Basket Cup: «Зенит» принимал дома боснийский «Игокеа». Новые соревнования уже подарили нам ряд огненных игр, так что эксперимент пока можно считать удачным. Но как сложилось на этот раз? Примечательно, что балканская команда впервые проводила матч в России в этом сезоне.

Basket Cup — здесь полное расписание матчей

Команды уже успели сыграть несколько встреч в группе. На счету «Зенита» — две победы и одно поражение, а вот «Игокеа» в двух матчах пока так и не выиграл, хотя в каждом из них оказывал российским клубам жесточайшее сопротивление. В любом случае балканцам нужно было побеждать, иначе задача выхода в плей-офф становилась слишком трудновыполнимой.

Первые несколько минут прошли в равной борьбе: команды входили в игру, но затем «Зенит» включил другую передачу и начал давить соперника быстрыми атаками и постоянными бросками издали. Не подвела петербуржцев и точность — пять попаданий при семи попытках из-за дуги. Особенно радовал новичок команды Ливай Рэндольф: 11 очков на этом отрезке, а Лука Шаманич и Георгий Жбанов помогали усиливать давление.

Георгий Жбанов

Георгий Жбанов

Фото: Единая лига ВТБ

Именно поэтому «Зенит» оторвался и довольно быстро добился ощутимого преимущества — 34:20 к концу первой четверти. Во второй десятиминутке петербуржцы ослабили хватку, но главное — не упустили контроль над встречей. Интрига ещё теплилась, однако «Игокеа» было очень тяжело на обеих сторонах площадки.

Видимо, в большом перерыве игрокам «Зенита» поставили задачу как можно быстрее снять все вопросы об исходе матча — и петербуржцы добились этого в третьей четверти. Итоговый счёт и вовсе стал разгромным — 103:72. Крайне уверенная победа подопечных Александра Секулича, у которых явно было желание проявить себя после недавнего поражения от УНИКСа.

Ливай Рэндольф

Ливай Рэндольф

Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим снайпером встречи стал Ливай Рэндольф — 21 очко, в том числе четыре дальних попадания. Как всегда великолепно проявил себя Георгий Жбанов — 19 очков со скамейки: с его напором боснийцы не могли ничего сделать. А стартовый центровой Андрей Мартюк отметился дабл-даблом — 14 очков и 12 подборов. Общая точность «Зенита» из-за дуги в этом матче тоже была на элитном уровне — 44,4%.

Таким образом, «Зенит» заметно увеличил свои шансы на выход в плей-офф, а вот у «Игокеа» их почти не осталось. Basket Cup порадует нас ещё одним матчем в этом году: «Локомотив-Кубань» встретится с ЦСКА. Там и увидимся!

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2
Комментарии
