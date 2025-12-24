Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!

Шум на трибунах Филадельфии мало что прояснял в игре: хозяева нервничали и метались, а «Бруклин» действовал спокойно и уверенно. Задолго до финала матча было понятно, что победа уйдёт гостям, и Егор Дёмин сыграл в этом важную роль.

Второй матч россиянина в НБА, где он набирает как минимум 20 очков, выглядел очень даже закономерно. Он отлично понимал свою роль на площадке, не пытался тянуть одеяло на себя и не выпячивал индивидуальные действия. Стоило только защитнику отойти или же допустить ошибку при игре на заслоне, как Дёмин тут же этим пользовался. В определённый момент даже стало очевидно, что против него теперь так просто не сыграешь!

При этом определяющую роль сыграли его стабильные попадания из-за дуги. «Сиксерс» были вынуждены отходить дальше от кольца, стараясь открывать проход для остальных игроков на площадке. Егор грамотно распоряжался мячом с некритическим количеством потерь.

Особенно заметно это смотрелось на фоне невыразительной игры защитников «Сиксерс». Тайриз Макси почти всю встречу был не в своей тарелке — «Нетс» не давали ему простора. За последние четыре матча команда в среднем пропускает меньше 94 очков — такого не случалось больше двух лет.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

В этих условиях рост Дёмина особенно бросается в глаза. Благодаря изменённой технике броска его роль стала шире, он больше не игрок одного действия, а становится универсалом. Внутри дуги он играет увереннее, а в защите стал надёжнее — до ярко выраженного лидера пока далеко, но соперникам с ним уже непросто.

Ключевой отрезок для Дёмина — четвёртая четверть. Когда «Филадельфия» почти сократила разницу и в зале стало шумно, он забил два важных трёхочковых. Это были продуманные и своевременные броски, которые особенно больно подействовали на хозяев.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четыре матча подряд с 14 очками и больше — это достижение покорялось Кэмерону Томасу и Джарретту Аллену за последние 10 лет среди новичков «Бруклина» . Главное, что набранные очки не просто красивые цифры, а часть командной игры, и команда становится всё прочнее и стабильнее.

«Нетс» далеки от статуса претендента, но уже точно не кажутся случайными. У них появились жёсткость, ритм и внутренняя логика. А у Егора Дёмина — роль, которая больше не сводится к ожиданию. И в Филадельфии это было видно особенно отчётливо.