«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на свой яркий матч против топ-клуба НБА

Егор Дёмин продолжает поражать в НБА! Последние четыре матча для россиянина складываются блестяще: в среднем он набирает 16,8 очка, а также делает по три подбора и передачи. Вдвойне приятно видеть такие цифры и осознавать, что их показывает наш парень.

Сегодня в игре с «Филадельфией» 19-летний Дёмин записал на свой счёт 20 очков — всего во второй раз в карьере в НБА. Примечательно, что и его личный рекорд — 23 очка — был установлен как раз против этого соперника.

Неудивительно, что нынешнее выступление не осталось без внимания американских журналистов: Егор дал довольно содержательное интервью, перевод которого «Чемпионат» подготовил для вас.

— Во время четвёртой четверти вам удалось сдержать сильную команду «Сиксерс». За счёт чего вам это удалось всей командой?

— Как я всегда говорю: главное — придерживаться наших основных принципов и заранее подготовленного плана. Мы постарались быстро вернуть себе привычный ритм, и это и стало залогом успеха.

— В концовке вы забили два важных трёхочковых. Как вам так получается хорошо открываться и реализовывать свои моменты?

— В первую очередь, это заслуга моих партнёров. Я очень благодарен ребятам за доверие, за их заслоны и передачи. Благодаря им у меня появляются возможности для таких бросков.

— Как вам удалось притормозить [Тайриза] Макси, который обычно набирает больше 30 очков? Какой был основной секрет?

— Против игроков такого калибра полностью остановить их невозможно — можно лишь усложнить им работу. Мы сосредоточились на том, чтобы как можно больше осложнить ему жизнь, всегда держали в напряжении и старались действовать максимально организованно.

Егор Дёмин и Джаред Маккейн Фото: Mitchell Leff/Getty Images

— В новом стартовом составе вы теперь один из самых невысоких, хотя команда выглядит по-настоящему мощно и габаритно на паркете. Насколько это меняет вашу игру?

— На самом деле это большое преимущество. У нас много высоких и длинноруких ребят, те же Дэнни [Вульф] может начинать атаки и разыгрывать, использовать пик-н-роллы. Такая длина помогает и в защите — легче перекрывать передачи и мешать броскам. Это даёт нам заметное преимущество как в обороне, так и в нападении — можем играть ещё более командно.

— Майкл Портер в первой половине набрал 25 очков, во второй — только три, но его активность открывала моменты для остальных. Как бы вы охарактеризовали его вклад?

— Вы правильно подметили: к нему постоянно стягивается внимание защитников, за его счёт у нас появляется больше пространства. Даже когда соперники на него давят, он находит варианты. Его роль для нашей атаки огромна, за счёт того, что на нём сосредотачивается защита, у остальных появляется свобода для бросков и проходов. Конечно, мы стараемся искать его, потому что одним соперником его не удержать — на него приходится бросать целую пятёрку.

Егор Дёмин и Тариз Макси Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Вы упомянули про командные принципы в защите. Как это отражается на вашей игре в атаке?

— Сейчас мы много работаем над подборами в защите, чтобы быстро переходить в нападение и ловить соперников на быстрых атаках. Когда хорошо защищаемся, возникает больше возможностей для лёгких очков — на этом и строится наш скоростной баскетбол.

— Если говорить про Майкла Портера — удивляют ли вас иногда те броски, которые он реализует, даже несмотря на то, что вы его хорошо знаете?

— О да, иногда даже зная, на что способен Майк, смотришь на его бросок и удивляешься: «Это вообще как возможно?!» Со стороны такие нападения могут показаться нерезонными, и кто-то бы за них ругал, но мы знаем, что он такие мячи забивает, поэтому полностью ему доверяем. Иногда его броски — просто что-то невероятное, но мы поддерживаем его и верим, что ему стоит продолжать в том же духе.