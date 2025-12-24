Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Интервью Егора Дёмина после матча НБА Филадельфия — Бруклин от 24 декабря: сезон-2025/2026, Дёмин набрал 20 очков, реакция

«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на свой яркий матч против топ-клуба НБА
Артемий Берстенев
Реакция Егора Дёмина на свой яркий матч
Комментарии
Как новичок из России становится ключевым игроком «Бруклина»?

Егор Дёмин продолжает поражать в НБА! Последние четыре матча для россиянина складываются блестяще: в среднем он набирает 16,8 очка, а также делает по три подбора и передачи. Вдвойне приятно видеть такие цифры и осознавать, что их показывает наш парень.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

Сегодня в игре с «Филадельфией» 19-летний Дёмин записал на свой счёт 20 очков — всего во второй раз в карьере в НБА. Примечательно, что и его личный рекорд — 23 очка — был установлен как раз против этого соперника.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

Неудивительно, что нынешнее выступление не осталось без внимания американских журналистов: Егор дал довольно содержательное интервью, перевод которого «Чемпионат» подготовил для вас.

Видео игры Дёмина — в этом материале:
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!

— Во время четвёртой четверти вам удалось сдержать сильную команду «Сиксерс». За счёт чего вам это удалось всей командой?
— Как я всегда говорю: главное — придерживаться наших основных принципов и заранее подготовленного плана. Мы постарались быстро вернуть себе привычный ритм, и это и стало залогом успеха.

— В концовке вы забили два важных трёхочковых. Как вам так получается хорошо открываться и реализовывать свои моменты?
— В первую очередь, это заслуга моих партнёров. Я очень благодарен ребятам за доверие, за их заслоны и передачи. Благодаря им у меня появляются возможности для таких бросков.

— Как вам удалось притормозить [Тайриза] Макси, который обычно набирает больше 30 очков? Какой был основной секрет?
— Против игроков такого калибра полностью остановить их невозможно — можно лишь усложнить им работу. Мы сосредоточились на том, чтобы как можно больше осложнить ему жизнь, всегда держали в напряжении и старались действовать максимально организованно.

Егор Дёмин и Джаред Маккейн

Егор Дёмин и Джаред Маккейн

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

— В новом стартовом составе вы теперь один из самых невысоких, хотя команда выглядит по-настоящему мощно и габаритно на паркете. Насколько это меняет вашу игру?
— На самом деле это большое преимущество. У нас много высоких и длинноруких ребят, те же Дэнни [Вульф] может начинать атаки и разыгрывать, использовать пик-н-роллы. Такая длина помогает и в защите — легче перекрывать передачи и мешать броскам. Это даёт нам заметное преимущество как в обороне, так и в нападении — можем играть ещё более командно.

Майкл Портер в первой половине набрал 25 очков, во второй — только три, но его активность открывала моменты для остальных. Как бы вы охарактеризовали его вклад?
— Вы правильно подметили: к нему постоянно стягивается внимание защитников, за его счёт у нас появляется больше пространства. Даже когда соперники на него давят, он находит варианты. Его роль для нашей атаки огромна, за счёт того, что на нём сосредотачивается защита, у остальных появляется свобода для бросков и проходов. Конечно, мы стараемся искать его, потому что одним соперником его не удержать — на него приходится бросать целую пятёрку.

Егор Дёмин и Тариз Макси

Егор Дёмин и Тариз Макси

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Вы упомянули про командные принципы в защите. Как это отражается на вашей игре в атаке?
— Сейчас мы много работаем над подборами в защите, чтобы быстро переходить в нападение и ловить соперников на быстрых атаках. Когда хорошо защищаемся, возникает больше возможностей для лёгких очков — на этом и строится наш скоростной баскетбол.

— Если говорить про Майкла Портера — удивляют ли вас иногда те броски, которые он реализует, даже несмотря на то, что вы его хорошо знаете?
— О да, иногда даже зная, на что способен Майк, смотришь на его бросок и удивляешься: «Это вообще как возможно?!» Со стороны такие нападения могут показаться нерезонными, и кто-то бы за них ругал, но мы знаем, что он такие мячи забивает, поэтому полностью ему доверяем. Иногда его броски — просто что-то невероятное, но мы поддерживаем его и верим, что ему стоит продолжать в том же духе.

На каком месте сейчас «Нетс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android