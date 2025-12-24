А мы дождёмся реальной отдачи от Роберсона в «Зените» — и ждать ли? Вопросов слишком много

«Зенит» завершил свой 2025 год матчем в WINLINE Basket Cup с боснийским «Игокеа» (103:72). Эта игра стала для сине-бело-голубых 23-й в сезоне и уже 19-й, в которой не принял участие звёздный форвард команды Андре Роберсон. Данная ситуация является одной из самых загадочных в российском баскетболе прямо сейчас. Американец, чьё подписание, казалось, сделало «Зенит» чуть ли не главным фаворитом, просто не играет, а причины нужно искать в крайне мутной воде. Так что происходит с Роберсоном?

Последний раз Андре появлялся на площадке 12 октября, тогда «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл с ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ и проиграл 84:85. Американский форвард за 12 минут 42 секунды не набрал ни одного очка при пяти подборах и одной передаче. С тех пор, то есть уже два с половиной месяца, Роберсон является зрителем и наблюдает за матчами «Зенита» с первых рядов российских стадионов, что, впрочем, не касается последних игр – там баскетболиста не было рядом с командой.

На пресс-конференции после встречи с «Игокеа» главный тренер «Зенита» Александр Секулич ответил на вопрос, когда можно ожидать возвращения Роберсона, очень расплывчато: «Это хороший вопрос и для меня тоже. Я надеюсь, он начнёт играть после Нового года. Таков наш план, однако ситуация для нас очень, очень сложная. Надеюсь, он будет готов к играм в новом году». Судя по словам специалиста, он сам не до конца понимает, когда наконец его игрок сможет вновь выйти на площадку и что же с ним происходит.

Последнее, что сообщал «Зенит» о Роберсоне до этой фразы Секулича — объявленный диагноз игрока, однако было это аж 31 октября. По информации пресс-службы, у американца мышечно-фасциальное повреждение. Как утверждалось, Андре тренируется индивидуально, и процесс восстановления идёт в соответствии с ожиданиями специалистов. Давайте разберёмся с тем, что же за недуг у Роберсона.

Миофасциальный синдром — это болезненное состояние, для которого характерны боль в любой части тела и болезненные мышечные напряжения с локальными уплотнениями — триггерными точками. Звучит страшно, но на деле это очень распространённая патология, с ней борется множество людей в мире. Интересно другое, а именно — факторы, способствующие развитию такой боли. К ним, среди прочих, относятся чрезмерные физические нагрузки, резкие движения и эмоциональный стресс, то есть всё, из чего состоит профессиональный баскетбол. Таким образом, складывается впечатление, что у Роберсона не тот случай, когда он внезапно получил какое-то тяжёлое повреждение, из-за которого не может играть. Скорее всего, о синдроме у Андре «Зенит» знал, проводя медицинский осмотр перед подписанием контракта, и шёл на этот риск осознанно, но тогда уже можно сказать, что он не оправдался. Если же нет – то тут возникают вопросы к врачам и медицинскому штабу сине-бело-голубых.

Андре Роберсон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Допустим, что в «Зените» всё понимали и надеялись, что Роберсон сможет дать команде что-то, что сделает её чемпионом. Чем же так хорош американский форвард?

34-летний Роберсон может похвастаться очень и очень внушительным опытом. Баскетболист провёл семь лет в НБА, бо́льшую часть из них выступал за «Оклахома-Сити Тандер», когда в команде также были Кевин Дюрант и Расселл Уэстбрук. Роберсон зарекомендовал себя как защитный специалист, который опекал даже Леброна Джеймса. В общем, Андре был стабильным игроком лучшей лиги мира до того, как начал бороться с различными травмами, из-за чего последние матчи в НБА он сыграл в 2021 году за «Бруклин Нетс». Затем были двухлетний перерыв, попытка вернуться в баскетбол Северной Америки через фарм-клуб «Оклахомы» и, наконец, переезд в Европу, где сначала он попал в «Шоле», а затем и во французский гранд АСВЕЛ.

Роберсон пришёл в «Зенит» как человек, входивший во вторую защитную сборную НБА и адаптировавшийся к игре в Европе за сезон во Франции и Евролиге.

Андре Роберсон игрок «Зенита» «Я узнал об интересе «Зенита» и, конечно, был в курсе политических событий. Надеюсь, в следующем году мы вернёмся в Евролигу — это одна из причин, по которым я подписал двухлетний контракт. Я также хотел получить новый опыт и посмотреть на вещи с другой стороны. Слышал, что это феноменальный клуб, что там будет новый тренерский штаб. В целом слышал много хорошего. Так что это казалось выигрышной ситуацией для всех».

Интересно, что Роберсон – уже не первый бывший игрок НБА с большим опытом, на которого в «Зените» возлагали большие надежды, в итоге не оправдавшиеся. Ещё в 2018 году в клуб из Санкт-Петербурга переходил защитник Брэндон Дженнингс, на момент трансфера за его спиной было девять сезонов в североамериканской лиге. Ожидалось, что он станет главной звездой молодой ещё команды и сыграет решающую роль в Еврокубке, однако американец провёл 10 матчей во всех турнирах и, по сути, завершил карьеру. Есть и более свежий пример – переход Омари Спеллмена в сезоне-2024/2025. Тоже баскетболист с опытом в НБА, игравший со Стефом Карри, с большим потенциалом для Европы, но он покинул «Зенит» по ходу сезона из-за конфликтов в клубе.

«Зенит» не первый раз обжигается на подписаниях бывших игроков НБА. Конечно, хочется верить, что после Нового года, как и сказал Секулич, Роберсон действительно сможет вернуться на паркет, и он сам или кто-то ещё из команды в подробностях расскажет, что же происходило все эти месяцы, однако пока ожидания сводятся к тому, что, просидев практически всё время в запасе, в 2026 году американец будет искать новую команду или завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. И это, как бы ни было цинично, кажется лучшим вариантом для «Зенита», так как в заявке на сезон может быть ограниченное число легионеров, а с трибун звезда пользы не приносит. Загадочная травма превратила топовый трансфер в провальный, и, чтобы претендовать на чемпионство, эту проблему необходимо решать.