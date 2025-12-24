Прецедент с Елатонцевым может создать проблемы российскому баскетболу? Возможно

24 декабря стало известно, что центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев получил американскую визу и вылетел в США для игры в студенческой лиге NCAA. Об этом пишет «СЭ».

В начале ноября к Кириллу Елатонцеву приехала бригада скорой помощи. Сообщалось, что у баскетболиста подозрение на отравление, по другой версии — аппендицит. Однако вечером того же дня «Локомотив-Кубань» опубликовал официальное заявление по ситуации. В нём утверждалось, что игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно. Медицинский персонал команды провёл сначала своё обследование Кирилла Елатонцева, а затем игрок прошёл дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. В завершении заявления упоминалось, что «клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. И таким образом нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба».

После этого президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в эксклюзивном интервью «Чемпионату» сообщил, что игрок каким-то образом оказался в Санкт-Петербурге и самовольно решил проходить лечение именно там. В конце Ведищев сказал, что очень разочарован таким поведением и отношением молодого баскетболиста.

Неужели американской стороне плевать на документы и человеческие «понятия»? «Чемпионат» связался с первым в истории лицензированным профсоюзом игроков НБА российским агентом Станиславом Рыжовым за разъяснением ситуации и мнением, чем это может обернуться для российского баскетбола.

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба «Енисея»

«Американцам действительно наплевать на понятия, — сказал Рыжов. — И это, кстати, работает в обе стороны: когда меня спрашивают, как нам с партнёром удаётся привозить много ярких сильных американцев в Единую лигу ВТБ в нынешней политической ситуации, я люблю отвечать: «Американский бог — это доллар» — если деньги платят исправно, всё остальное — второстепенные факторы. Более известная поговорка «это бизнес, ничего личного».

Что касается документов, то тут всё сложнее. На документы как раз плевать нельзя, но переход в колледж — это не международный трансфер игрока в привычном смысле слова. Не требуется открепительное письмо (то есть согласие бывшего клуба)».

Из чего состоит процесс отъезда любого игрока в колледж? Как правило, в нём три главных этапа.

«Опуская момент поиска варианта продолжения карьеры и получения американской визы.

Академическая успеваемость: необходимо предоставить количество курсов, часов, оценки по всем предметам, которые игрок получил в России, тогда на основании этого специальная комиссия решит, сколько лет можно позволить потенциальному студенту учиться и играть за американский университет, какие предметы надо дополнительно сдать и на какую специальность проще всего зачислить.

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань»

Проверка статуса «любителя»: несмотря на то что студентам NCAA разрешили платить деньги, это всё равно остаётся любительской лигой — игроки по соглашению получают деньги не за свою игру непосредственно, а за «права на использование имиджа», и куча прочей воды на три страницы. Поэтому комитет NCAA принимает решение по каждому игроку, являлся ли он уже профессионалом до поступления в колледж — основным признаком является сумма вознаграждения, получаемая игроком в Европе. Не существует чёткой суммы — это решает комитет, не оглашая детали, но совсем грубо: когда у тебя € 5 тыс. в месяц — это можно легко списать на бытовые расходы, то есть обосновать, что это не зарплата, а компенсация на комнату в общежитии и дошираки, а вот когда зарплата игрока была солидной до желаемого выступления в NCAA, тогда остаётся надеяться на чудеса в исполнении адвокатов, которых обязательно придётся нанимать игроку и его представителям. И ещё надеяться, что комитет не затребует контракт у клуба (на что имеет полное право) — любой клуб, не желающий терять игрока, будет показывать реальную зарплату и стоять на том, что их подопечный — полноценный профессионал и не может считаться любителем. Давать прогнозы по кейсам бесполезно — каждый случай индивидуален, мы все знаем, насколько гибка и сложна система правосудия в США;

Третий этап — получение денег. Этот вопрос я не хочу обсуждать в публичном поле, скажу лишь, что мы следим за ситуацией, она динамична, ещё в прошлом сезоне иностранные студенты по визе F1 не имели права легально иметь какой-либо доход. Поэтому приходилось искать пути, к нам не раз даже обращались конкуренты с вопросами из серии: «Мы подписали нашего игрока, а теперь не понимаем, как технически выплатить ему обещанные деньги, поделитесь опытом». Поэтому не буду облегчать жизнь другим участникам рынка — пусть сами набивают шишки. Попробуйте узнать у моего партнёра Максима Шарифьянова — эксперта по NCAA на протяжении уже семи-восьми лет, может, он окажется более щедрым на информацию (смеётся)».

Чем этот прецедент может обернуться для российского баскетбола? Вопрос открытый, но Рыжов предостерёг молодых баскетболистов от необдуманных решений.

«Есть ещё один важный момент, не касающийся непосредственно Елатонцева в силу возраста, но который обязательно стоит иметь в виду всем молодым игрокам, желающим попробовать свои силы за рубежом: очередные изменения в Статусе игрока, документе, по которому осуществляются переходы в отечественном баскетболе. В мае этого года РФБ приняла поправки, согласно которым любой игрок в возрасте до 21 года, уехавший за рубеж, не получив добро своего клуба, остаётся связанным обязательствами с этим клубом. Для получения открепительного письма и выступления на профессиональном уровне игрок должен договариваться с прежним клубом и каким-то образом получать разрешение на переход. Действуют такие ограничения аж до 33 лет», — завершил Рыжов.

Одно дело, если баскетболист в таком случае не сможет найти новый клуб на профессиональном уровне, на завершив дела в старом. Но другое — сколько молодых ребят могут попасть под дурное влияние разных людей из окружения и просто сломать себе карьеру: разругавшись с действующей командой, вот так просто уехав в другую страну, где далеко не факт, что получится себя проявить. И что же дальше? Конец карьеры? Очень хочется надеяться, что ситуация Елатонцева — это исключение, а не ближайшие реалии российского баскетбола.