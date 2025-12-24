Дуэт в «Автодоре» зажёг так, что «Уралмашу» оставалось только смотреть. Видео

«Автодор» прервал свою 13-матчевую серию поражений, обыграв «Самару» в последней встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. У «Уралмаша» непростой период, во время которого клуб выиграл лишь один матч из последних шести. Удалось ли выйти из кризиса?

«Уралмаш» котировался фаворитом этой встречи, но «Автодор» с первых минут игры показал, что не намерен мириться с мнением букмекеров. Хэйден Далтон первым распечатал корзину в матче, затем настало время хозяев, которые записали на свой счёт 12 безответных очков. Ярко смотрелись Ален Хаджибегович, Виталиюс Пранаускис и Павел Земский с Даниилом Коско. Лишь после тайм-аута Ростислава Вергуна уральцы прибавили. Хорошо себя проявил Октавиус Эллис, собиравший на себе фолы и часто становившийся на линию штрафных. Тем не менее «Автодор» провёл четверть феноменально, выиграв её со счётом 23:10.

На этом саратовцы не остановились — Хаджибегович и Пранаускис довели преимущество хозяев до 23 очков — 33:10. Этой парочке неплохо помогал Игорь Вольхин, периодически оформлявший «трёшки». «Уралмашу» нужны были герои, которые вернули бы команду в игру. Ими оказались Гарретт Нэвелс, Тимофей Герасимов и Эллис. Эта троица набирала почти все очки команды во второй четверти. Гости заметно прибавили на обеих сторонах паркета и с минимальным преимуществом забрали отрезок — 17:16.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Наверное, многие ожидали после выхода с большого перерыва увидеть рывок от «Уралмаша», чтобы мы стали свидетелями яркой концовки, но этому не суждено было сбыться в третьей четверти. Команды обменивались результативными атаками. У гостей роль лидера взял на себя Эллис, который буквально кошмарил «краску» соперника. Впрочем, хозяева всегда находили моменты для ответа — всё те же Хаджибегович и Пранаускис тащили на себе саратовцев. Правда, качественно помогали им Коско с Земским, а также включившийся Александр Евсеев. Ничья в десятиминутке — 17:17.

«Уралмаш» начал понемногу отыгрывать отставание, однако Земский отвесил смачный блок-шот Нэвелсу и буквально показал сопернику, что «Автодор» намерен бороться до последнего. После за дело взялись лидеры хозяев: Хаджибегович положил два штрафных, Земский набрал два очка в проходе, а Пранаускис оформил «трёшку». Преимущество хозяев достигло «+15». Нэвелс и Герасимов всеми силами пытались достать оппонента, но «Автодор» выдержал натиск, одержав победу со счётом 73:67.

Ярче остальных себя проявил Пранаускис, ставший самым результативным игроком матча, — 25 очков, пять подборов, семь передач и два перехвата. Виталиюс провёл на паркете 38 с половиной минут и вёл за собой «Автодор». Однако без такого партнёра, как Хаджибегович, хозяева вряд ли выиграли бы встречу. Ален набрал 22 очка, девять подборов, две передачи и четыре (!) блок-шота. Центровой с огромным запасом самый эффективный игрок (33 балла). 20 очков, пяти подборов и трёх передач Нэвелса, а также 18 очков и девяти подборов Эллиса не хватило для победы. Ещё неплохо себя показал Герасимов — 16 очков, два подбора и три передачи, но пять потерь портят впечатление от его хорошего перформанса.

С «Уралмашем» что-то неладное — команда в прошлом сезоне проигрывала в большинстве своём только лучшим из лучших, а сейчас опустилась на восьмое место в таблице, уступив в четырёх матчах кряду. Последняя победа была больше месяца назад над «Пари НН». Ужаснейший декабрь для подопечных Вергуна, необходимо что-то менять и входить в новый год с другим настроем. «Автодор» без Артёма Клименко великолепно себя показал. В Саратове зажигает Хаджибегович, который с ходу стал главной звездой клуба. Даже потеря Терренса Эдвардса, который в одностороннем порядке покинул команду, не помешала этому составу сплотиться в момент, когда казалось, что надежды нет. Характера у «Автодора» не занимать.