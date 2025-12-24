Эмоции, характер и супервыступление Кулагина. МБА-МАИ до последнего билась с УНИКСом

Команды совсем недавно играли между собой в Казани. Сейчас настало время сойтись в Москве. УНИКС после паузы в Единой лиге шёл на серии из четырёх побед, МБА-МАИ выиграла лишь два матча в этом же отрезке. Какой получилась встреча между яркими представителями Единой лиги ВТБ — в материале «Чемпионата».

МБА-МАИ на домашнем паркете начала с места в карьер: Владислав Трушкин набрал пять очков, Сергей Балашов поселился в «краске» соперника и оформил семь очков. Но УНИКС не был бы одним из лидеров чемпионата, если бы не держал удар — Дмитрий Кулагин реализовал трёхочковый бросок и оказался точен со штрафной линии, Дишон Пьерр разными способами находил моменты для взятия кольца, а также Маркус Бингэм, как обычно, был полезен на обеих сторонах паркета. Команды шли вровень — 14:14. Появление Джалена Рейнольдса на площадке позволило казанцам выйти вперёд. Правда, счастье гостей длилось недолго, так как москвичи усилиями Максима Барашкова, который набрал 10 очков команды кряду, оставили четверть за собой — 29:26.

Во втором отрезке результативность сошла на нет — клубы стали более вдумчиво подходить к атакам и задействовали почти всё время для создания качественного броска. К тому же оборона вышла на первый план. У МБА-МАИ включился Павел Савков, показавший свои навыки снайпера, Паша Исмаилов и Вячеслав Зайцев находили моменты для проходов в «краску». В определённый момент УНИКС отставал на 10 очков — 31:41, но после этого Денис Захаров, Кулагин и Рейнольдс стали поочерёдно набирать очки. Руководил атакой Алексей Швед, раздававший шикарные передачи. В итоге казанцы догнали соперника — 43:43. Четверть за гостями со счётом 17:14.

Дмитрий Кулагин и Павел Савков Фото: Единая лига ВТБ

В перерыве Василий Карасёв и Велимир Перасович провели качественную работу, так как клубы вышли на вторую половину заряженными на борьбу и победу. Капитан МБА-МАИ Евгений Воронов каждым своим действием давал понять, что москвичи сегодня не сдадутся просто так. Форвард заставлял соперника очень часто на себе фолить, тем самым подводя Бингэма и Рейнольдса к выходу из игры. УНИКС тащил на себе Кулагин, однако его яркого индивидуального перформанса не хватало, чтобы остановить шквал удачных атак москвичей, особенно расстрелявшихся под конец четверти. Максим Личутин, Савков и Александр Платунов набрали на троих 16 очков и выиграли десятиминутку — 25:19.

К заключительной четверти москвичи подошли в качестве лидера. Команда сначала контролировала ход игры, но Кулагин, Рейнольдс и Бингэм вывели УНИКС вперёд — 73:72. МБА-МАИ пыталась достать соперника всеми возможными способами, однако всё тот же Кулагин и Пьерр сделали преимущество для гостей приятным, если учитывать ход всего противостояния, — 82:77. Концовка выдалась нервной во многом из-за того, что сначала собрал пять фолов Швед, затем — Бингэм, а уже после — Рейнольдс. В самый ответственный момент клуб остался без трёх лидеров. Правда, в расположении Перасовича был другой супергерой, являющийся в то же время капитаном команды. Кулагин заблокировал бросок Савкова, буквально выцарапал у него мяч из рук и набрал два очка в проходе. Павел же в следующей атаке положил два штрафных, но Дмитрий ответил тем же. Победа УНИКСа со счётом 90:84.

27 очков, два подбора, одна передача и два перехвата от Кулагина — умопомрачительное выступление с учётом того, что Дмитрий собрал на себе 12 фолов и с запасом стал самым эффективным игроком матча (35 баллов). Пьерр собрал дабл-дабл: 14 очков, 15 подборов и две передачи. Рейнольдс оформил 16 очков, три подбора и столько же передач. Швед завершил матч с 11 очками, тремя подборами и пятью передачами. В составе москвичей выделялись Савков — 15 очков и два перехвата, Барашков — 13 очков и три подбора, а также Балашов — 11 очков и два подбора. Ещё можно отметить Исмаилова, который записал на свой счёт восемь очков, четыре подбора, две передачи и столько же перехватов.

МБА-МАИ провела впечатляющий матч даже несмотря на то, что УНИКС приехал в Москву в усечённом составе. Хозяева паркета действовали шикарно на протяжении большей части игры, а в концовке, наверное, не хватило опыта игры с соперником такого класса. Хотя все карты были в рукаве москвичей, к сожалению, они ими не воспользовались. Казанцы одержали пятую победу подряд и сделали шаг к тому, чтобы закончить 2025 год с шестью положительными результатами кряду — осталось только одолеть «Уралмаш» 28 декабря. МБА-МАИ предстоит сыграть с «Зенитом» 27 декабря. «Чемпионат» будет внимательно следить за событиями в Единой лиге.