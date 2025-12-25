«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина

Ещё месяц назад «Бруклин» вспоминали скорее по инерции — главным образом из-за россиянина Егора Дёмина — и не ждали ничего особенного от игры команды. Но «Нетс» удивительно легко отодвинули на второй план внутренний шум и признаки перестройки, чтобы показать куда более важное: в команде проступили понятная структура и идея, за которой действительно хочется следить.

Если смотреть на статистику сезона, у «Нетс» всё довольно серо: 9-19 и о плей-офф думать даже не стоит. Но в декабре команда явно прибавила: выиграла шесть матчей из девяти, победила на выезде «Филадельфию» — и это уже пятый гостевой успех за 10 последних матчей. Ради сравнения — за весь ноябрь в гостях «Бруклин» выиграли только три раза. Кроме того, команда сократила количество потерь мяча — теперь в выездных матчах их меньше восьми за игру, и это сильно помогло защите.

В последних 10 встречах «Нетс» стали лучшей командой лиги в защите — они позволяют соперникам набирать всего 104 очка за игру. За это время «Бруклин» почти не даёт бросать из-под кольца и заметно прибавил в защите от бросков после ведения — раньше с этим были большие проблемы. Это связано с изменениями в тактике: теперь игроки реже автоматически меняются при заслонах, больше давят на мяч, и «большие» теперь не отступают назад, а играют агрессивнее.

Атака «Бруклина» пока всё равно посредственная — в декабре команда занимает только 22-е место. Но при этом «Нетс» умеют побеждать даже тогда, когда не всё залетает. Для команды, переживающей перестройку, это большой шаг вперёд. Особенно заметно, что в концовках всё чаще играют три игрока младше 22 лет. Именно с такими пятёрками у «Бруклина» в декабре положительный Net Rating — такого ещё в этом сезоне не было.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

За последнее время в «Бруклине» особенно выделяется прогресс Егора Дёмина. Сейчас он уже не похож на отдельного игрока, а стал по-настоящему частью команды. В четырёх последних матчах у Дёмина в среднем 16,8 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи. Во встрече с «Филадельфией» у него 20 очков при очень хорошей статистике бросков. Но куда важнее, что изменилась сама суть его игры.

В последних матчах у Дёмина заметно возросли агрессия и разнообразие в нападении. Если в начале сезона он полагался почти только на трёхочковые, то теперь действует и внутри дуги — берёт средние, идёт в «краску» и чаще зарабатывает штрафные (в декабре будет больше 10 бросков, в ноябре — всего восемь удачных попыток за месяц). Он чаще атакует с малым количеством ведений, стал больше играть один в один и в быстрых пик-н-роллах. Благодаря этому соперникам сложнее его предугадать.

При этом Дёмин не выбивается из командной игры. У «Бруклина» по-прежнему нет классического разыгрывающего, и на этом фоне высокорослый пойнт-гард, который умеет сам и забивать, и разгонять атаки, отлично вписывается в долгосрочные планы клуба. Почти четыре передачи за матч при не самом большом количестве времени на площадке — хороший знак и в плане доверия тренеров, и в плане понимания им баскетбола.

На фоне стабильной игры Майкла Портера-младшего вклад Дёмина может быть не так заметен, однако именно такие игроки делают перестройку команды возможной. Он по-прежнему в числе лучших новичков по количеству и точности трёхочковых (уступает только Кону Нуппелю из «Шарлотт»), и теперь этот бросок — лишь часть более разнообразного набора умений, а не единственное оружие.

«Бруклин» завершит декабрь двумя матчами — с «Миннесотой» и «Голден Стэйт», уже гарантировав себе положительный результат в этом месяце. Это не прорыв и не повод ждать от команды чего-то большего, но теперь видно, куда движется клуб. В команде стало меньше хаоса, а Дёмин перестал быть лишь экспериментом на бумаге. В такой системе даже небольшие победы выглядят закономерно и складываются в чёткую картину.