Баскетбол Статьи

Победа Сан-Антонио в матче с Оклахомой: как Виктор Вембаньяма и группа Jackals задали атмосферу с Thunder clap для болельщиков

Виктор Вембаньяма придумал, как троллить соперников. Новая традиция «Сан-Антонио» — огонь!
Артемий Берстенев
Вембаньяма придумал, как троллить соперников
Для Европы это привычно, а вот для НБА — необычно.

Обычные победы быстро забываются, а вот когда после игры наступает неожиданная тишина, становится понятно — что-то задумали. «Сан-Антонио» победил «Оклахому» во второй раз подряд, и после финального свистка все будто ждали какого-то особенного продолжения.

Виктор Вембаньяма воздержался от заготовленных речовок. Он обратился напрямую к трибунам, и волну синхронного Thunder clap — мерного, гулкого, почти давящего ритма – мгновенно подхватил весь зал. В НБА так почти не делают, поэтому эффект вышел оглушительным.

«Дорогая семья болельщиков «Спёрс»! Как у вас настроение? Спасибо за вашу невероятную поддержку — так здорово побеждать дома, при полном зале наших замечательных фанатов. Теперь вместе с одноклубниками хочу представить новую традицию, которую мы совместно с Jackals подготовили специально для вас!»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это не похоже на обычную традицию типа «луча» в Сакраменто». Например, в футболе Thunder clap используют не для веселья. Здесь главная цель — ощутить коллективное давление. Забавно, что после матча с командой, у которой в названии есть слово Thunder, этот ритуал выглядел очень уместно. Даже слишком продуманно для случайности. Ещё один тонкий укол соперника.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 110
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Касл - 24, Барнс - 20, Васселл - 17, Вембаньяма - 12, Корнет - 8, Фокс - 6, Харпер - 4, Шампани - 4, Уотерс III - 3, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Бийомбо - 2, Олиник - 1, Сохан
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 17, Дорт - 15, Уильямс - 10, Джо - 8, Хартенштайн - 8, Холмгрен - 7, Уоллес - 4, Янгблад - 3, Уиггинс - 3, Карузо - 2, Карлсон, Барнхайзер

Контекст придал моменту ещё больше смысла. Звук на «Фрост Бэнк-центре» специально настроен так, чтобы фанаты могли действовать синхронно. Тут уже несколько лет организуют такие «волны» – всё выглядело как заранее задуманный спектакль. При этом в центре внимания оказался Вембаньяма.

Jackals — относительно новая группа болельщиков «Спёрс». Формально они независимы, но большинство трибунных обычаев начинается именно с них и быстро разносится по всему залу. Виктор специально показал на них в нужный момент и тем самым уверенно показал, что вписался в местную традицию.

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Для французского бигмена такие действия привычны. Во Франции и Евролиге синхронные хлопки давно применяются для давления на соперников. А в НБА это пока редкость — даже в диковинку. Поэтому момент получился особенно ярким.

Вембаньяма вышел со скамейки и за 23 минуты набрал 12 очков, сделал пять подборов, отдал три передачи и реализовал пять из девяти бросков. Вроде бы не материал для эффектных моментов, однако этого хватило, чтобы команда держала темп. У «Спёрс» теперь 22 победы при семи поражениях, серия побед — уже семь матчей, а впереди снова встреча с «Оклахомой» – на Рождество.

Возможно, в этом и кроется новая черта нынешнего «Сан-Антонио»: можно доминировать по всем параметрам, а затем выйти и сказать залу что-то по-настоящему важное. Может быть, именно этого сегодня и недостаёт всей лиге.

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
