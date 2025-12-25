Швед остался в УНИКСе. Симбиоз принесёт чемпионство?

Вчера, 24 декабря, УНИКС в огненном матче с огромным трудом одолел МБА-МАИ в Москве. Казанские болельщики ещё не перестали ликовать после победы, как уже на пресс-конференции главный тренер команды Велимир Перасович объявил, что Алексей Швед продлил своё соглашение с клубом до конца сезона.

Давайте поговорим об этом решении руководства УНИКСа.

Правильно ли поступил УНИКС?

Безусловно, да! Команде необходима ротация из-за большого количества повреждений. Например, сейчас не выступают из-за травм Пэрис Ли и Си Джей Брайс. Оба являются защитниками, поэтому необходимость в Шведе явно присутствует. Это не говоря уже о том, что при желании Алексея можно поставить и на «тройку», так как он обладает внушительными габаритами и может только за счёт антропометрии усложнить жизнь сопернику. Поэтому УНИКС однозначно поступил правильно, превратив двухмесячное соглашение в полноценный контракт.

Швед ещё полезен?

И здесь ответ тоже будет утвердительным. Конечно, Алексей — уже не тот игрок, который открывается из-под заслонов на получение мяча для броска и набирает стабильно по 15-20 очков, но защитник перестроился, став ключевым игроком в розыгрыше — как ранее для «Зенита», так и сейчас для УНИКСа. Швед сейчас больше сосредоточен на том, чтобы найти передачей партнёра в удобной для него позиции, нежели взять игру на себя. Естественно, его снайперские способности никуда не делись, и иногда он может положить свою излюбленную дальнюю «трёшку» или отправиться в проход. Однако это происходит не так часто, как раньше.

Алексей Швед Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Статистика — 9,0 очка, 2,9 подбора и 6,8 передачи — говорит сама за себя. За 23 с небольшим минуты на паркете — отличный уровень влияния на игру, особенно при построении атак. Швед не может обойти Ли в плане результативности, потому что Пэрис находится в своём прайме и, к слову, на семь лет моложе, но при этом россиянин на одном уровне с легионером находит партнёров на паркете — уже дорогого стоит. После возвращения американца в строй Алексей, скорее всего, выпадет из стартовой пятёрки. Думаю, каждый в Единой лиге хотел бы, чтобы у его команды со скамейки выходил Швед, который великолепно видит площадку и готов заигрывать лидеров — Маркуса Бингэма, Джалена Рейнольдса и Дишона Пьерра.

Чего мы ждём от симбиоза Шведа и УНИКСа?

Думаем, многие ждут первого для Шведа чемпионства в Единой лиге. По крайней мере им хотелось бы в это верить. Алексей побил уйму индивидуальных рекордов и в нашем баскетболе, и в Евролиге, однако титула у него по-прежнему нет. Некоторые связывают это с его эгоцентричной манерой игры, которая была завязана лишь на нём одном. Но сейчас-то всё изменилось! Швед не главная звезда в УНИКСе. В свои 37 лет он перестроился и приносит пользу уже совсем другим способом. Возможно, это и станет тем самым фактором для успеха в Единой лиге. По крайней мере, казанцы удивляют в этом сезоне с хорошей стороны. Если в дальнейшем обойдётся без травм лидеров, то у команды из столицы Татарстана большие шансы на чемпионство в этом сезоне. И Швед ничуть не уменьшает их, а даже наоборот!