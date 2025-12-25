В Краснодаре было жарко. Правда, «Локо» не удалось отомстить ЦСКА за те самые 0,6 секунды

Последний матч в Краснодаре между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА получился незабываемым: камбэк краснодарцев, невероятное попадание Жан-Шарля за 0,6 секунды до финальной сирены и яркий овертайм. Но то было в Единой лиге ВТБ, теперь команды встречались в рамках WINLINE Basket Cup. Какой получилась это противостояние — в материале «Чемпионата».

С первых минут игры стало ясно, что сегодня борьба будет главным фактором этого противостояния — на каждом участке паркета клубы выкладывались на максимум, а физический контакт был совершенно обыденным делом. ЦСКА лучше начал усилиями Ливио Жан-Шарля и Самсона Руженцева, но 2+1 от Всеволода Ищенко и Ильи Попова вернули «Локо» в игру. Краснодарцы особо не позволяли разгуляться Мело Тримблу, поэтому роль лидера взял на себя Жан-Шарль. Плохие новости для армейцев: Антониус Кливленд получил повреждение по ходу отрезка. «Локо» взвинтил темп, стал отлично «грузить» в «краску» на Винса Хантера, который набрал шесть очков кряду. Ещё Кассиус Робертсон и Антон Квитковских вовремя включились. Россиянин и вовсе закрыл четверть своим попаданием — 19:13.

Андреас Пистиолис в паузе между отрезками детально обговорил стратегию на вторую четверть, однако «Локо», похоже, поломал все намерения армейцев, так как у краснодарцев полетело издали — «трёшки» записали на свой счёт Робертсон и Джеремайя Мартин. Хозяева повели с разницей в 10 очков — 29:19. ЦСКА в это время держал на плаву лишь Каспер Уэйр. Антон Юдин взял тайм-аут после добивания в кольцо мяча от Руженцева. Правда, эта пауза больше помогла гостям, которые после неё полетели вперёд. Наконец-то проснулся Тримбл, который набрал шесть очков. От разницы «Локо» практически не осталось и следа — 33:29. Ещё один тайм-аут от Юдина, и он не тоже не помог, так как Руженцев оформил пять очков, а Тримбл реализовал два трёхочковых броска кряду. ЦСКА воспрял духом и вернулся в игру, выиграв четверть 30:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат WINLINE Basket Cup.

После перерыва игра раскрылась — результативность очень выросла. У «Локо» активно стал действовать Майкл Мур, находивший моменты не только вблизи кольца, но и из-за дуги. При этом никуда не делись Хантер и Робертсон, набиравшие львиную долю очков. ЦСКА тащили за собой всё те же лидеры — Тримбл, Жан-Шарль и Уэйр. Конечно, заметно помогал им и Чадов, однако основная нагрузка была на этой троице. Краснодарцы стали сокращать отставание. Ищенко и Хантер записали на свой счёт по пять очков каждый в концовке. Благодаря этому «Локо» оставил четверть за собой — 28:25.

Если в третьей десятиминутке было раздолье моментов на любой вкус, то в заключительной четверти защита вышла на первый план. В самый важный момент матча у ЦСКА включился Антон Астапкович, положивший в цель «трёшку» и набравший два очка в проходе. У «Локо» не получалось стабильно атаковать, поэтому в каждом владении игру на себя брали разные игроки. Правда, ближе к концовке о себе ярко заявил Патрик Миллер: забросил «джампер» и оформил лэй-ап под кольцом. Два очка от Ищенко заставили Пистиолиса взять тайм-аут, а счёт тем временем был 80:78 в пользу армейцев. Уэйр ранее неприятно столкнулся с соперником, упав на паркет, но вышел на площадку после паузы и положил важнейшую «трёшку». «Локо» так и не сумел догнать соперника, уступив со счётом 81:89.

Уже привычно, что Тримбл стал самым результативным игроком встречи. На счету Мело 27 очков, четыре подбора, восемь передач и три перехвата. Звезда ЦСКА оказался лучшим по эффективности (34 балла), а также включился тогда, когда армейцам это было необходимо. Вот он — настоящий лидер! Жан-Шарль набрал 21 очко и девять подборов, чуть не дотянув до дабл-дабла. Уэйр оформил 13 очков, два подбора и четыре передачи, реализовав важнейшую «трёшку». В составе «Локо» лучшим был Хантер — 21 очко, 11 подборов, две передачи и три перехвата. Мур остановился на 13 очках, Ищенко — на 12 очках и пяти подборах.

Как одолеть ЦСКА? Наверное, этим вопросом задаются многие в нашем баскетболе последние пару лет. Вот и у «Локо» в этом сезоне не получается. При этом клуб в последних двух встречах с армейцами был очень близок к победе над москвичами. Команда Юдина проиграла все три матча в Basket Cup, что крайне усложняет выход в плей-офф, но будем смотреть за тем, как пройдут оставшиеся встречи. Статистика ЦСКА — 2-1 — клуб уступил лишь «Меге». После победы над краснодарцами армейцы вышли на первое место группы А, опережая своих оппонентов по дополнительным показателям.