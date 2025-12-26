«Сан-Антонио» опять победил «Оклахому» и фактически снял вопрос о рекорде. В чём секрет?

Иногда неудачный сезон не видно сразу по результатам — всё решается в матчах против неудобного соперника. «Оклахома» может легко побеждать остальных и выглядеть идеальной командой, но когда встречается с «Сан-Антонио», что-то ломается. Последняя игра это снова доказала: «Спёрс» выиграли третий раз за сезон, это уже восьмая подряд победа, и очевидно, что «Сан-Антонио» становится проблемой для них.

Игра началась динамично. «Оклахома» сразу наказывала «Сан-Антонио» за ошибки, но игроки «Спёрс» отвечали быстрыми атаками и движением мяча. Уже к середине первой четверти стало понятно, что гостям легче играть в этом хаосе. С выходом Виктора Вембаньямы равновесие поменялось: он не брал на себя слишком много, но сразу стал ключевым игроком. В это время Келдон Джонсон активно играл против Чета Холмгрена, Дилан Харпер добавлял креатив, а запасные игроки продолжили стиль, заданный ДеАароном Фоксом. После первой четверти «Сан-Антонио» уже вёл, что выглядело вполне логично.

После этого игра перешла туда, где «Оклахома» обычно берёт своё — стали больше бороться, усложнять атаки соперника, сбивали темп. Но «Спёрс» не дрогнули. Фокс, Касл и Харпер спокойно вскрывали оборону и не позволяли «Тандер» ловить их на ошибках. Гилджес-Александер заиграл активнее, но партнёры почти не помогали ему. Карузо промахивался даже из удобных положений, которые Вембаньяма специально создавал. Из-за этого «Оклахома» начала нервничать, а «Сан-Антонио» спокойно наращивал преимущество к перерыву.

Третья четверть в традиционном понимании — время, когда «Оклахома» начинает давить, ускорять темп, бороться за подборы и не отдавать ни одного мяча. В этом отрезке стало видно, почему коллективу Марка Дэйгнолта так сложно с «Сан-Антонио». При этом «Спёрс» атаковали разнообразно, стараясь не полагаться на Фокса или Вембаньяму. Касл играл пик-н-роллы, мяч двигался быстро, а защита «шпор» позволила оппоненту набрать лишь 19 очков за четверть. Вместо привычного рывка «Оклахома» получала фолы, оспаривала судейские решение и уступала всё больше и больше.

Виктор Вембаньяма и Алекс Карузо Фото: William Purnell/Getty Images

В заключительном отрезке «Оклахома» предприняла попытки вернуть матч под свой контроль, играя жёстче, рискуя больше и давя на защитников «Спёрс». Гости начали допускать ошибки, болельщики оживились, а трёхочковые хозяев начали залетать. Но «Сан-Антонио» всё равно находил ответ на действия: то Харпер проходил под кольцо, то тренерская пауза сбивала темп, то Вембаньяма был точен издали. Увы, до истинной интриги дело не дошло — лидер лиги казался неуверенным на фоне команды, которая лучше знала, что делать.

Три победы над «Оклахомой» за сезон — уже точно не случайность. «Спёрс» стали для них настоящей проблемой. У команды много игроков, которые умеют держать мяч и быстро принимать решения, так что стандартная защита «Оклахомы» вдруг сбоит. «Сан-Антонио» может ускорять игру, может попасть больше, может переиграть в позиционной тактике. И главное — они каждый раз меняют подход к игре.

Выход Вембаньямы со скамейки только усиливает этот эффект — у «Сан-Антонио» нет очевидной первой опции. Даже с Фоксом на площадке. Сам ДеАарон проводит самый эффективный сезон в карьере, потому что не застревает в изоляциях и читает игру быстрее остальных. Команда моложе, длиннее, атлетичнее, а мяч у них ходит резвее, чем у «Оклахомы», которая в этих встречах выглядела неожиданно читаемой.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кажется, Вембаньяма реально наслаждается этим соперничеством. На счету француза дабл-дабл при ограниченном времени. Также были энергия, силовые стыки и важные моменты с участием центрового. Но дело не только в нём или в бросках с периметра: Барнс и Джонсон регулярно навязывали борьбу Холмгрену и не позволяли «Тандер» защищаться привычно.

Вряд ли мы наблюдаем за разовым всплеском — за две недели «Сан-Антонио» практически перечеркнул все спекуляции о вероятном рекорде «Оклахомы» по победам в регулярке. Команда Митча Джонсона наглядно показала, что умеет обыгрывать сильнейших без особого надрыва и истерики.

И как верно подметил Гилджес-Александер после встречи: «Нам нужно становиться лучше как команде. Если трижды подряд уступаешь одной и той же команде за короткий промежуток времени, значит, на данный момент они действительно сильнее».