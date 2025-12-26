На «Лейкерс» больно смотреть. Для «Хьюстона» это была чистой воды тренировка

Интриги в рождественской игре в Лос-Анджелесе не получилось. С первых минут стало понятно, что «Лейкерс» уступают по физике, скорости и тактике, которую навязал «Хьюстон». 119:96 — закономерный результат: одна команда доминировала, вторая не сумела ответить.

«Рокетс» сразу начали давить на «краску» и щит, зная, что у «Лейкерс» там большие проблемы. 17 подборов в атаке, 68 очков из «краски», 24 — со вторых шансов и 16 — после потерь хозяев. Это следствие слабой защиты и провалов у кольца. «Лейкерс» не справились даже с базовыми вещами: не перекрыли проходы, не отодвинули соперника от щита и часто теряли мяч под прессингом.

Шансы на камбэк появлялись только благодаря индивидуальным усилиям. Иногда Дончич или Ривз подтягивали команду, но дальше одиночных всплесков дело не шло — команда не подключалась. «Хьюстон» отвечал просто: собирал подборы, делал ещё одну атаку, набирал свои очки. Даже с хорошим процентом попаданий «Лейкерс» проигрывали из-за нехватки бросков.

Конец второй четверти стал сборником бед «Лейкерс». Они снова провалили концовку и ушли на большой перерыв с ощутимым отставанием. Травма Ривза только напомнила, насколько у команды мало запаса прочности. После перерыва ничего не поменялось: «Рокетс» продолжали вести игру, а «Лейкерс» только пытались догнать, но не переламывали ход матча.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Когда на площадку вышел Дюрант, гостям стало ещё проще. «Трёшки», быстрые прорывы и отличные пасы были результатом работы команды, а тайм-ауты Редика ситуацию не переворачивали. Даже успешные протесты судейских решений быстро оборачивались потерями или проигрышами под своим щитом.

Особой отметки требует игра Деандре Эйтона. При таком времени на паркете — всего два подбора. Цифра, которая говорит сама за себя. Добавьте к этому провалы в защите пик-н-ролла и мягкость в контактах — и «Лейкерс» получают центрового, не влияющего на ключевые зоны. В матчах против команд с агрессивным фронткортом это уже, по сути, конструктивная слабость.

Статистика за сезон только подтверждает, что у «Лейкерс» проблемы с балансом. При балансе 19-10 у команды всё равно «-15» по разнице очков за сезон, в среднем это «-0,5» за матч. По этому показателю — только 16-е место в лиге, хотя по числу побед «озёрники» на седьмой строчке. Сценарий повторяется регулярно: уверенно выигрывают у аутсайдеров, а против лидеров получают разгромы. Все 10 поражений — с разницей в 10+ очков, и текущее фиаско уже третье подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Всё чаще видно, что когда трое лидеров «Лейкерс» играют вместе, это идёт не на пользу. При этом страдает баланс команды: нападение перегружено, а защита едва ли «дышит». Лучше разделять их минуты и, например, выпускать на площадку только двух из трёх и добавлять к ним защитно настроенных игроков, особенно рядом с Дончичем и Ривзом. Это не идеально, но хотя бы снизит уязвимость и сделает игру управляемой.

На общем фоне неудачи бросалось в глаза и поведение Леброна Джеймса. 40-летний форвард был пассивен, почти не боролся за подборы и не давил на защиту соперника — что совсем не похоже на него. Его очки не перекрыли то влияние, которое обычно ждут от Леброна в важных матчах.

«Хьюстон» сыграл просто и без лишних сложностей, уверенно использовал сильные стороны и не дал «Лейкерс» изменить ход матча. Для калифорнийцев это поражение стало скорее правилом, чем исключением — очередное подтверждение проблем, которые только нарастают по ходу сезона.