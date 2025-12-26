Скидки
Монако — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс: обзор матча от 26 декабря, третье поражение подряд для Лейкерс, видео

На «Лейкерс» больно смотреть. Для «Хьюстона» это была чистой воды тренировка
Артемий Берстенев
На «Лейкерс» больно смотреть
Леброн Джеймс, Остин Ривз и Лука Дончич не смогли оправдать ожиданий.

Интриги в рождественской игре в Лос-Анджелесе не получилось. С первых минут стало понятно, что «Лейкерс» уступают по физике, скорости и тактике, которую навязал «Хьюстон». 119:96 — закономерный результат: одна команда доминировала, вторая не сумела ответить.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 18, Ривз - 12, Вандербилт - 11, Эйтон - 10, Смарт - 6, Ларэвиа - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Кнехт - 2, Клебер - 2, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 26, Дюрант - 25, Смит II - 16, Шенгюн - 14, Шеппард - 13, Исон - 13, Капела - 6, Адамс - 4, Тэйт - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Окоги, Грин

«Рокетс» сразу начали давить на «краску» и щит, зная, что у «Лейкерс» там большие проблемы. 17 подборов в атаке, 68 очков из «краски», 24 — со вторых шансов и 16 — после потерь хозяев. Это следствие слабой защиты и провалов у кольца. «Лейкерс» не справились даже с базовыми вещами: не перекрыли проходы, не отодвинули соперника от щита и часто теряли мяч под прессингом.

Шансы на камбэк появлялись только благодаря индивидуальным усилиям. Иногда Дончич или Ривз подтягивали команду, но дальше одиночных всплесков дело не шло — команда не подключалась. «Хьюстон» отвечал просто: собирал подборы, делал ещё одну атаку, набирал свои очки. Даже с хорошим процентом попаданий «Лейкерс» проигрывали из-за нехватки бросков.

Конец второй четверти стал сборником бед «Лейкерс». Они снова провалили концовку и ушли на большой перерыв с ощутимым отставанием. Травма Ривза только напомнила, насколько у команды мало запаса прочности. После перерыва ничего не поменялось: «Рокетс» продолжали вести игру, а «Лейкерс» только пытались догнать, но не переламывали ход матча.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс»

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Когда на площадку вышел Дюрант, гостям стало ещё проще. «Трёшки», быстрые прорывы и отличные пасы были результатом работы команды, а тайм-ауты Редика ситуацию не переворачивали. Даже успешные протесты судейских решений быстро оборачивались потерями или проигрышами под своим щитом.

Особой отметки требует игра Деандре Эйтона. При таком времени на паркете — всего два подбора. Цифра, которая говорит сама за себя. Добавьте к этому провалы в защите пик-н-ролла и мягкость в контактах — и «Лейкерс» получают центрового, не влияющего на ключевые зоны. В матчах против команд с агрессивным фронткортом это уже, по сути, конструктивная слабость.

Статистика за сезон только подтверждает, что у «Лейкерс» проблемы с балансом. При балансе 19-10 у команды всё равно «-15» по разнице очков за сезон, в среднем это «-0,5» за матч. По этому показателю — только 16-е место в лиге, хотя по числу побед «озёрники» на седьмой строчке. Сценарий повторяется регулярно: уверенно выигрывают у аутсайдеров, а против лидеров получают разгромы. Все 10 поражений — с разницей в 10+ очков, и текущее фиаско уже третье подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Всё чаще видно, что когда трое лидеров «Лейкерс» играют вместе, это идёт не на пользу. При этом страдает баланс команды: нападение перегружено, а защита едва ли «дышит». Лучше разделять их минуты и, например, выпускать на площадку только двух из трёх и добавлять к ним защитно настроенных игроков, особенно рядом с Дончичем и Ривзом. Это не идеально, но хотя бы снизит уязвимость и сделает игру управляемой.

На общем фоне неудачи бросалось в глаза и поведение Леброна Джеймса. 40-летний форвард был пассивен, почти не боролся за подборы и не давил на защиту соперника — что совсем не похоже на него. Его очки не перекрыли то влияние, которое обычно ждут от Леброна в важных матчах.

«Хьюстон» сыграл просто и без лишних сложностей, уверенно использовал сильные стороны и не дал «Лейкерс» изменить ход матча. Для калифорнийцев это поражение стало скорее правилом, чем исключением — очередное подтверждение проблем, которые только нарастают по ходу сезона.

