Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз: обзор матча от 26 декабря, исторический трипл-дабл Николы Йокича

Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Артемий Берстенев
Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА!
Комментарии
Серб набрал невероятные 56+16+15.

В игре у «Денвера» было много проблем — защита лопалась, команда часто фолила, атака не работала. Но Никола Йокич смог сохранять хладнокровие. Именно он превратил напряжённую концовку матча с «Миннесотой» в момент, который все будут вспоминать.

А вы уже сделали свой выбор?
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Победа «Денвера» со счётом 142:138 в овертайме полностью заслуга Йокича: он набрал 56 очков, сделал 16 подборов и отдал 15 передач. Это первый случай в истории НБА с такими сумасшедшими показателями. Причём матч был напряжённым — в концовке и в овертайме команда едва держалась на плаву, так что рождественское оформление меркнет на фоне таких эмоций.

Всё решил овертайм. За последние две минуты с лишним Йокич забил 18 очков — это новый рекорд лиги в дополнительное время. Ещё важный момент: за последние 56 секунд он пробил 11 штрафных. «Миннесота» специально фолила, потому что больше ничем не могла его остановить. А Йокич ответил максимально точно — попал 22 из 23 штрафных, что большая редкость для центрового, которого весь матч жёстко держали.

«Денвер Наггетс»

«Денвер Наггетс»

Фото: Getty Images

Этот матч добавил Йокичу сразу несколько уникальных достижений. Он стал первым в истории, кто сделал несколько трипл-даблов с 55+ очками. Теперь он ещё и лидер в лиге по матчам с 55 очками и более при реализации бросков выше 90%. То есть его сила не в количестве, а в точности.

Обстоятельства только добавляют веса подвигу. «Денвер» сыграл, пожалуй, один из самых сумбурных своих матчей за сезон: много потерь, слабая оборона, почти нет помощи от скамейки. Мюррэй набрал 35 очков, но реализовал всего 12 из 32 бросков, и без постоянной поддержки Йокича атака не работала. У «Миннесоты» Эдвардс набрал 44 очка и перевёл игру в овертайм дальним броском, но в дополнительное время получил удаление, а команда так и не нашла против Йокича никаких аргументов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главное в игре Йокича — это не только его результативность. Он управлял атаками, делал передачи, выигрывал подборы у мощных соперников и помогал команде своими заслонами, после которых партнёры забивали.

Если кто-то вдруг позабыл, почему вокруг Йокича столько разговоров, хватило бы одного взгляда на эту игру. Всё решало спокойствие в момент, когда у остальных дрожали руки. И в следующий раз, когда у «Денвера» всё пойдёт не по плану, им достаточно будет посмотреть на него, чтобы понять: ничего ещё не потеряно.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android