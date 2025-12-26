Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!

В игре у «Денвера» было много проблем — защита лопалась, команда часто фолила, атака не работала. Но Никола Йокич смог сохранять хладнокровие. Именно он превратил напряжённую концовку матча с «Миннесотой» в момент, который все будут вспоминать.

Победа «Денвера» со счётом 142:138 в овертайме полностью заслуга Йокича: он набрал 56 очков, сделал 16 подборов и отдал 15 передач. Это первый случай в истории НБА с такими сумасшедшими показателями. Причём матч был напряжённым — в концовке и в овертайме команда едва держалась на плаву, так что рождественское оформление меркнет на фоне таких эмоций.

Всё решил овертайм. За последние две минуты с лишним Йокич забил 18 очков — это новый рекорд лиги в дополнительное время. Ещё важный момент: за последние 56 секунд он пробил 11 штрафных. «Миннесота» специально фолила, потому что больше ничем не могла его остановить. А Йокич ответил максимально точно — попал 22 из 23 штрафных, что большая редкость для центрового, которого весь матч жёстко держали.

«Денвер Наггетс» Фото: Getty Images

Этот матч добавил Йокичу сразу несколько уникальных достижений. Он стал первым в истории, кто сделал несколько трипл-даблов с 55+ очками. Теперь он ещё и лидер в лиге по матчам с 55 очками и более при реализации бросков выше 90%. То есть его сила не в количестве, а в точности.

Обстоятельства только добавляют веса подвигу. «Денвер» сыграл, пожалуй, один из самых сумбурных своих матчей за сезон: много потерь, слабая оборона, почти нет помощи от скамейки. Мюррэй набрал 35 очков, но реализовал всего 12 из 32 бросков, и без постоянной поддержки Йокича атака не работала. У «Миннесоты» Эдвардс набрал 44 очка и перевёл игру в овертайм дальним броском, но в дополнительное время получил удаление, а команда так и не нашла против Йокича никаких аргументов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главное в игре Йокича — это не только его результативность. Он управлял атаками, делал передачи, выигрывал подборы у мощных соперников и помогал команде своими заслонами, после которых партнёры забивали.

Если кто-то вдруг позабыл, почему вокруг Йокича столько разговоров, хватило бы одного взгляда на эту игру. Всё решало спокойствие в момент, когда у остальных дрожали руки. И в следующий раз, когда у «Денвера» всё пойдёт не по плану, им достаточно будет посмотреть на него, чтобы понять: ничего ещё не потеряно.