Что ждёт «Бруклин» Егора Дёмина? Кто покинет команду?

Лет пять назад о «Бруклине» все только и говорили — вокруг была куча скандалов, громкие имена калибра Дюранта и Ирвинга, а на команду возлагали большие надежды. Сейчас про них почти не слышно: только сухая статистика да редкие новости, если не считать Егора Дёмина, которого обсуждают в российской среде.

И да. В декабре у «Нетс» не было ни одного матча на национальном телевидении. Но это не значит, что всё пропало — сейчас клуб просто спокойно строит своё будущее. И это учитывали, когда в НБА составляли расписание для ТВ.

В декабре восьмой пик драфта-2025 вышел на новый уровень — теперь это не просто талантливый новичок. В игре с «Филадельфией» он набрал 20 очков, отдал пять передач и показал ту агрессию, которой раньше у него не было.

Жорди Фернандес просил его чаще идти под кольцо и не уходить на периметр. Он именно так и сделал. И сделал это уверенно, как опытный игрок. Его возвращение в топ-10 рейтинга новичков NBA.com показывает: «Нетс» рассчитывают на него в дальнейшем.

А ещё после недавнего матча с «Далласом» Фернандес публично обратился к россиянину с критикой.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «Он пытался исправить ошибки, стараясь любой ценой повлиять на игру. Но так дела не делаются. Мне нужно, чтобы он играл более собранно, с лучшей готовностью и физической мощью. Сейчас это не тот уровень, который нужен команде. Ему нужно стать лучше. В противном случае его игровое время сократится и кто-то другой воспользуется этим шансом. Я знаю, что ему не всё равно; он всегда отвечал и умел дать отпор. Он может играть намного лучше того, что показал в этот раз».

Однако если клуб хочет, чтобы такие игроки развивались, состав нужно менять. Если «Нетс» действительно планируют получить высокие пики на драфте-2026, уже сейчас команда должна стать слабее.

Вот что говорил владелец клуба Джозеф Цай перед началом сезона-2025/2026:

Джозеф Цай владелец «Бруклина» «У нас есть один выбор в первом раунде драфта 2026 года, и мы рассчитываем заполучить достойного игрока. Вы, вероятно, уже можете догадаться, какой стратегии мы будем придерживаться в этом сезоне. К тому же наша команда очень молода».

Правильно. Эту стратегию называют танкингом. Или по-русски: намеренный слив сезона для более выгодных позиций во время драфт-лотереи.

А теперь – главные вопросы.

Майкл Портер, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Первый — Майкл Портер-младший. Сейчас он проводит один из лучших периодов в карьере: набирает много очков, очень точно бросает, хорошо играет на подборах и помогает в командной игре. Портер стал лидером и наставником для самой молодой команды лиги, и именно поэтому он мешает клубу, который не собирается бороться за плей-ин.

Контракт Портера на $ 38 млн делает переговоры сложнее, но его всё равно хотят многие команды. Для претендентов это готовый атакующий игрок, для «Нетс» — возможность получить драфт-пики. В «Бруклине» всё чаще считают, что он слишком продуктивен для команды, которой выгоднее проигрывать. Его обмен станет ключевым признаком того, насколько далеко «Нетс» готовы пойти ради перестройки.

Кэмерон Томас, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

У Кэмерона Томаса ситуация ещё сложнее. Хотя он один из самых талантливых снайперов своего поколения, травмы, пропуски и узкая специализация сделали его неинтересным для команд, для которых важен плей-офф. Решение клуба не продлевать с ним контракт и вывести его на квалификационное предложение с правом вето на обмен только добавило негатива вокруг его ситуации.

Томас больше не считается полезным активом для «Бруклина» и всё чаще мешает перераспределять владения мячом между молодыми. Даже если его отпустят без особой выгоды, это логично для команды, которая хочет дать больше шансов Дёмину и другим молодым.

Николас Клэкстон, сезон-2025/2026 Фото: Michael Reaves/Getty Images

А вот момент с Николасом Клэкстоном примечателен. Центровой интересен многим претендентам на титул лишь по двум причинам: 1) Выгодный контракт на $ 20-25 млн за год до конца сезона-2027/2028; 2) Надёжная защита. За обмен Клэкстона «Нетс» могут получить условно молодого форварда и драфт-пики. Да, оборона команды пострадает, но, если думать про будущее, это вполне себе приемлемая плата за новые возможности.

Такие игроки, как Хейвуд Хайсмит, Зайари Уильямс и Дэйрон Шарп, рассматриваются как второстепенные части более запутанных обменов. «Бруклин» стал удобной командой для проведения сделок на дедлайне — у них достаточно места в платёжке и много пиков, так что они могут принимать ненужные другим контракты ради будущих выгод.

При этом агенты баскетболистов указывают на «Нетс» как на предсказуемого партнёра в будущих переговорах. Клуб заранее даёт понять, что он готов принять определённые контракты — и на каких условиях. И здесь что важно: переговорные процессы не будут затягиваться.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Все эти перестановки буквально дают Дёмину больше пространства для игры. Когда рядом не так много игроков, жаждущих быть в центре внимания, его процесс привыкания к лиге ускоряется. Сейчас рядом с ним формируется молодое ядро, и каждое дополнительное появление на паркете помогает ему расти.

Егор уверенно чувствует себя на уровне. Справедливое ли это утверждение? Прямо сейчас из того, что мы видим — да. Россиянин спокойно действует под давлением и постепенно добавляет вариативности в свою игру.

Не верите? Убедитесь сами ниже.

В «Бруклине» ушли от излишней привязанности к прошлому — никого не будут просто так увольнять, однако и держать в команде «за прошлые заслуги» не будут. Любое изменение в ростере — плюс для Дёмина и новичков, у которых теперь есть больше свободы.

По сути, задача сейчас — создать основу на будущее. Если задуманное сработает, через какое-то время имя Дёмина будет прочно связано с «Бруклином» и у нас, и в самой лиге.