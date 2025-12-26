Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Кто может покинуть Бруклин Нетс, за который выступает Егор Дёмин, в сезоне-2025/2026 — все варианты до февральского дедлайна

Что ждёт «Бруклин» Егора Дёмина? Кто покинет команду?
Артемий Берстенев
Что ждёт «Бруклин» Егора Дёмина?
Комментарии
Рассматриваем все возможные варианты до дедлайна НБА.

Лет пять назад о «Бруклине» все только и говорили — вокруг была куча скандалов, громкие имена калибра Дюранта и Ирвинга, а на команду возлагали большие надежды. Сейчас про них почти не слышно: только сухая статистика да редкие новости, если не считать Егора Дёмина, которого обсуждают в российской среде.

А вы уже проголосовали?
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

И да. В декабре у «Нетс» не было ни одного матча на национальном телевидении. Но это не значит, что всё пропало — сейчас клуб просто спокойно строит своё будущее. И это учитывали, когда в НБА составляли расписание для ТВ.

В декабре восьмой пик драфта-2025 вышел на новый уровень — теперь это не просто талантливый новичок. В игре с «Филадельфией» он набрал 20 очков, отдал пять передач и показал ту агрессию, которой раньше у него не было.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

Жорди Фернандес просил его чаще идти под кольцо и не уходить на периметр. Он именно так и сделал. И сделал это уверенно, как опытный игрок. Его возвращение в топ-10 рейтинга новичков NBA.com показывает: «Нетс» рассчитывают на него в дальнейшем.

А ещё после недавнего матча с «Далласом» Фернандес публично обратился к россиянину с критикой.

Жорди Фернандес
Жорди Фернандес
главный тренер «Бруклина»

«Он пытался исправить ошибки, стараясь любой ценой повлиять на игру. Но так дела не делаются. Мне нужно, чтобы он играл более собранно, с лучшей готовностью и физической мощью. Сейчас это не тот уровень, который нужен команде. Ему нужно стать лучше. В противном случае его игровое время сократится и кто-то другой воспользуется этим шансом. Я знаю, что ему не всё равно; он всегда отвечал и умел дать отпор. Он может играть намного лучше того, что показал в этот раз».

Однако если клуб хочет, чтобы такие игроки развивались, состав нужно менять. Если «Нетс» действительно планируют получить высокие пики на драфте-2026, уже сейчас команда должна стать слабее.

Вот что говорил владелец клуба Джозеф Цай перед началом сезона-2025/2026:

Джозеф Цай
Джозеф Цай
владелец «Бруклина»

«У нас есть один выбор в первом раунде драфта 2026 года, и мы рассчитываем заполучить достойного игрока. Вы, вероятно, уже можете догадаться, какой стратегии мы будем придерживаться в этом сезоне. К тому же наша команда очень молода».

Правильно. Эту стратегию называют танкингом. Или по-русски: намеренный слив сезона для более выгодных позиций во время драфт-лотереи.

А теперь – главные вопросы.

Майкл Портер, сезон-2025/2026

Майкл Портер, сезон-2025/2026

Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Первый — Майкл Портер-младший. Сейчас он проводит один из лучших периодов в карьере: набирает много очков, очень точно бросает, хорошо играет на подборах и помогает в командной игре. Портер стал лидером и наставником для самой молодой команды лиги, и именно поэтому он мешает клубу, который не собирается бороться за плей-ин.

Контракт Портера на $ 38 млн делает переговоры сложнее, но его всё равно хотят многие команды. Для претендентов это готовый атакующий игрок, для «Нетс» — возможность получить драфт-пики. В «Бруклине» всё чаще считают, что он слишком продуктивен для команды, которой выгоднее проигрывать. Его обмен станет ключевым признаком того, насколько далеко «Нетс» готовы пойти ради перестройки.

Кэмерон Томас, сезон-2025/2026

Кэмерон Томас, сезон-2025/2026

Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

У Кэмерона Томаса ситуация ещё сложнее. Хотя он один из самых талантливых снайперов своего поколения, травмы, пропуски и узкая специализация сделали его неинтересным для команд, для которых важен плей-офф. Решение клуба не продлевать с ним контракт и вывести его на квалификационное предложение с правом вето на обмен только добавило негатива вокруг его ситуации.

Томас больше не считается полезным активом для «Бруклина» и всё чаще мешает перераспределять владения мячом между молодыми. Даже если его отпустят без особой выгоды, это логично для команды, которая хочет дать больше шансов Дёмину и другим молодым.

Николас Клэкстон, сезон-2025/2026

Николас Клэкстон, сезон-2025/2026

Фото: Michael Reaves/Getty Images

А вот момент с Николасом Клэкстоном примечателен. Центровой интересен многим претендентам на титул лишь по двум причинам: 1) Выгодный контракт на $ 20-25 млн за год до конца сезона-2027/2028; 2) Надёжная защита. За обмен Клэкстона «Нетс» могут получить условно молодого форварда и драфт-пики. Да, оборона команды пострадает, но, если думать про будущее, это вполне себе приемлемая плата за новые возможности.

Такие игроки, как Хейвуд Хайсмит, Зайари Уильямс и Дэйрон Шарп, рассматриваются как второстепенные части более запутанных обменов. «Бруклин» стал удобной командой для проведения сделок на дедлайне — у них достаточно места в платёжке и много пиков, так что они могут принимать ненужные другим контракты ради будущих выгод.

При этом агенты баскетболистов указывают на «Нетс» как на предсказуемого партнёра в будущих переговорах. Клуб заранее даёт понять, что он готов принять определённые контракты — и на каких условиях. И здесь что важно: переговорные процессы не будут затягиваться.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026

Егор Дёмин, сезон-2025/2026

Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Все эти перестановки буквально дают Дёмину больше пространства для игры. Когда рядом не так много игроков, жаждущих быть в центре внимания, его процесс привыкания к лиге ускоряется. Сейчас рядом с ним формируется молодое ядро, и каждое дополнительное появление на паркете помогает ему расти.

Егор уверенно чувствует себя на уровне. Справедливое ли это утверждение? Прямо сейчас из того, что мы видим — да. Россиянин спокойно действует под давлением и постепенно добавляет вариативности в свою игру.

Не верите? Убедитесь сами ниже.

Вот здесь, например:
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина
«Бруклин» круто сменил курс в декабре. В успехе видна рука Егора Дёмина

В «Бруклине» ушли от излишней привязанности к прошлому — никого не будут просто так увольнять, однако и держать в команде «за прошлые заслуги» не будут. Любое изменение в ростере — плюс для Дёмина и новичков, у которых теперь есть больше свободы.

По сути, задача сейчас — создать основу на будущее. Если задуманное сработает, через какое-то время имя Дёмина будет прочно связано с «Бруклином» и у нас, и в самой лиге.

На каком месте сейчас «Нетс»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android