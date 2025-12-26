Это свершилось! Первая победа «Самары» в сезоне, так ещё и без двух лидеров в составе

Сегодня, 26 декабря, состоялся один матч в рамках Единой лиги, в котором «Нижний Новгород» принял у себя «Самару». Для команд это была последняя игра в 2025 году, после чего баскетболисты уйдут на небольшой отдых, чтобы встретить праздники с семьями. Но матч по накалу и атмосфере получился таким, что ни о каких каникулах не шло и речи.

Нижегородцы проводят непростой сезон и всё ещё находятся за пределами зоны плей-офф. При этом нельзя сказать, что расстояние до «Енисея», занимающего заветную восьмую строчку, совсем уж незначительное. «Самара» же подошла к сегодняшней встрече всё ещё без побед в текущем розыгрыше. Впрочем, самарцы неоднократно оказывались близки к успеху, в частности, в недавнем матче с «Автодором», где исход решился лишь в овертайме.

Именно поэтому игра вышла напряжённой: оба коллектива выложились на максимум, ведь сегодня очень хотелось победить. Правда, для «Самары» ситуация усложнялась тем, что в матче не приняли участия два лидера команды — Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин, которые весь сезон тащили на себе львиную долю обязанностей в нападении.

Александр Хоменко и Станислав Ильницкий Фото: Единая лига ВТБ

Однако так сложилось, что отсутствие двух главных баскетболистов в каком-то смысле пошло гостям на пользу. С первых минут самарцы активно двигали мяч и по всем современным стандартам быстро атаковали, регулярно исполняя трёхочковые. Хозяева оказались не готовы к такому темпу и упустили стартовый рывок — 0:8. А по ходу первой четверти преимущество гостей достигало даже 13 очков.

Главным мотором этого резвого нападения стал Александр Кузнецов, переместившийся в стартовую пятёрку. Его резкий первый шаг, умение мгновенно менять направление и юркость позволяли ему раз за разом проникать внутрь и тем самым создавать пространство для партнёров. А его напарник по задней линии Глеб Шейко отвечал за последние передачи и по ходу матча набрал аж 11 ассистов.

Айзея Вашингтон и Данила Чикарёв Фото: Единая лига ВТБ

Таким образом, по итогам десятиминутки «Самара» набрала 33 очка. Понятно, что держать такой темп результативности на протяжении всей игры способен разве что состав «всех звёзд», поэтому у гостей неизбежно возникали отрезки затишья, когда бросок переставал попадать в корзину. Именно этими паузами «Нижний Новгород» пользовался и несколько раз приближался к сопернику. Тут стоит отдать должное тренеру Владиславу Коновалову, который вовремя брал тайм-ауты и останавливал рывки хозяев.

Стоит отметить, что «Нижний Новгород» стал чаще применять дальний бросок и за весь матч исполнил аж 37 попыток, однако попал лишь девять — 24,3% из-за дуги. У «Самары» же подчеркнуто солидные 10 попаданий из 27 — 37% точности. В третьей четверти гости ещё сильнее оторвались, и разница в счёте немало времени превышала 20 очков.

Однако на уютной арене «Нижнего Новгорода» местные болельщики продолжали верить в команду и гнали своих вперёд. Во многом это привело к тому, что на последних минутах хозяева оформили рывок 19:3 и приблизились к сопернику на расстояние шести очков. У Евгения Бабурина был открытый дальний бросок в быстрой атаке за минуту до конца, однако опытный ветеран промахнулся. После этого «Самаре», пусть и на нервах, удалось довести матч до нервной, но всё же долгожданной первой победы в сезоне.

Многим игрокам «Самары» сегодня удалось сделать шаг вперёд и распределить между собой полномочия Михайловского и Чебуркина. Особенно выделился Евгений Минченко, набравший 24 очка, что стало рекордом его карьеры! Отличную статистическую линию собрал и Данила Походяев — 20 очков и 11 подборов.

«Нижний Новгород» ещё сильнее усложнил себе погоню за зоной плей-офф. А у «Самары» теперь возникает очень интересная развилка. Без сомнений, Чебуркин и Михайловский — талантливые баскетболисты, но смогут ли самарцы играть так же слаженно и командно, когда лидеры вернутся? Сегодня в игре гостей особенно чувствовались рука тренера, система и философия. Звёзды даже локального масштаба порой сбивают подобные командные взаимодействия. Однако если их удастся грамотно встроить в структуру и команда продолжит играть так же резво и самоотверженно, то, возможно, вторая победа будет не за горами.