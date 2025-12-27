Скидки
Баскетбол Статьи

Таблица топов Единой лиги ВТБ, сезон-2025/2026: как проявили себя ЦСКА, УНИКС, Зенит, Локомотив-Кубань в декабре, баскетбол

Укрепление лидеров и перестановки между отстающими. Последняя в этом году таблица топов ЕЛ
Никита Бирюков
Кто из топов Единой лиги проявил себя ярче?
Итоги конца 2025-го.

Прошло уже немало времени с последнего обзора дел грандов наших топ-клубов — ЦСКА, УНИКСа, «Зенита и «Локомотива-Кубань». За последнее время представители «большой четвёрки» много играли между собой. Изменилось ли положение дел в таблице?

Прошлая таблица:
Как дела у грандов Единой лиги? Обновлённая таблица
Как дела у грандов Единой лиги? Обновлённая таблица

ЦСКА

Ливио Жан-Шарль

Ливио Жан-Шарль

Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы уходили на паузу в Единой лиге ВТБ после победы над «Зенитом», а когда возвратились, их уже ждало противостояние с «Локо», который намерен был отомстить за «-40». Эта игра останется надолго в памяти любителей нашего баскетбола по многим причинам. Краснодарцы сильно отставали после первой половины, но вернулись в игру и за 0,6 секунды до конца встречи вели с преимуществом в два очка. Однако Никита Курбанов и Ливио Жан-Шарль вдвоём сотворили чудо, переведя матч в овертайм, где ЦСКА добился итоговой победы (95:90 ОТ).

Только посмотрите на это!
Лучший матч сезона Единой лиги! ЦСКА сделал что-то невозможное в Краснодаре!
Видео
Лучший матч сезона Единой лиги! ЦСКА сделал что-то невозможное в Краснодаре!

Победа на характере над «Локо» придала подопечным Андреаса Пистиолиса сил, после чего клуб выиграл ещё четыре матча кряду, ни разу не подпустив соперника хотя бы на расстояние 20 очков. У армейцев больше не было встреч с топ-клубами, правда, они в любом случае возглавляют не только нашу таблицу, но и являются лидерами Единой лиги.

УНИКС

Дишон Пьерр и Маркус Бингэм

Дишон Пьерр и Маркус Бингэм

Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы же уходили на перерыв с осадком на душе: «Бетсити Парма» нанесла очень обидное поражение УНИКСу (82:90). Впрочем, пауза пошла на пользу подопечным Велимира Перасовича, ведь после неё клуб не проиграл ни одного матча — пять побед подряд. В этом отрезке команде из столицы Татарстана довелось сразиться с «Зенитом». Первая половина между командами получилась равной, но во второй казанцы проявили себя с лучшей стороны, добившись уверенного выигрыша со счётом 88:75.

Обзор того самого матча:
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома

Больше встреч с топ-4 у УНИКСа не было. До наступления нового года казанцам предстоит ещё сыграть с «Уралмашем», который потерпел четыре поражения подряд и в последнем для себя матче уступил «Автодору». Команда Ростислава Вергуна прижата к стене, однако тем и опаснее она для соперника, так как будет мотивирована исправить положение дел. Интриги этому противостоянию добавляет и тот факт, что у УНИКСа есть проблемы с травмами лидеров. Ждём яркой встречи в Единой лиге, а казанцы — вторые в таблице «большой четвёрки».

«Зенит»

БК «Зенит»

БК «Зенит»

Фото: Единая лига ВТБ

Прошла уже треть регулярного чемпионата, а «Зенит» лишь совсем недавно одержал свою первую победу над топ-клубом. Случилось это в игре с «Локо» 17 декабря (98:69). Команда под руководством Александра Секулича была собрана с первых секунд и не ослабила хватку до самого конца, выиграв каждую четверть! При этом у сине-бело-голубых была ещё встреча с УНИКСом в Казани, которая закрывала год для клуба из Питера.

Победа над «Локо»:
Первая победа над топ-клубом, зато какая! «Зенит» покуражился в игре с «Локо»
Первая победа над топ-клубом, зато какая! «Зенит» покуражился в игре с «Локо»

«Зенит» прорвало во второй четверти, когда команде удалось набрать 34 очка. Правда, в остальных трёх отрезках защита УНИКСа вышла на первый план, а сине-бело-голубые довольствовались лишь 41 очком — немногим больше, чем за одну вторую десятиминутку. Тем не менее положительные моменты для петербуржцев всё равно есть: они стали намного стабильнее и разбирались с менее серьёзными соперниками очень легко. Проблемы «Зенита» позади, поэтому результаты должны пойти в гору.

«Локомотив-Кубань»

ПБК «Локомотив-Кубань»

ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: Единая лига ВТБ

Железнодорожники уходили на паузу в чемпионате в приподнятом настроении, выиграв пять встреч кряду. При этом в том отрезке были победы над сильными соперниками — «Зенитом», «Пармой» и МБА-МАИ. Но затем получился неудачный отрезок для «Локо», где были тот самый матч с 0,6 секунды с ЦСКА и поражение от «Зенита». Между этими неудачами затесалась и игра с «Пармой», которая стала неким криптонитом для краснодарцев в прошлом сезоне. В общем, пермяки на домашнем для себя паркете — та ещё проблема для каждого в Единой лиге.

Окончание серии поражений:
«Пари НН» был в шаге от победы. Но «Локо» спас воспитанник!
Видео
«Пари НН» был в шаге от победы. Но «Локо» спас воспитанник!

«Локо» в кризисе — это очевидно, и связан он во многом с перестройкой команды. К клубу совсем недавно присоединились Майкл Мур и Би Джей Джонсон. Ещё отдельно стоит выделить и тот факт, что Джеремайя Мартин оправился от травмы, а до этого краснодарцы играли в совсем другой баскетбол. Антону Юдину нужно время, чтобы подобрать правильные схемы для своих звёзд и сочетания между игроками. Всё это непросто и требует времени. Хорошо, что железнодорожникам удалось переломить ход матча с «Пари НН», так как четыре поражения кряду было бы уже слишком. В первом матче в 2026 году «Локо» предстоит встретиться с УНИКСом — здесь мы и увидим, готова ли команда проявлять характер.

КомандаРезультат с клубами «большой четвёрки»Очки
(2 — за победу, 1 — за поражение)
ЦСКА5-111
УНИКС4-19
«Зенит»1-57
«Локомотив-Кубань»1-46
