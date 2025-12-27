Сложные времена для «Лейкерс»? Кажется, Леброн и Дончич будут истощены до предела

Сезон не успел нормально разогнаться, зима ещё не отступила, а «Лейкерс» уже сталкиваются с травмами. На первый взгляд — ничего страшного. Защитник Остин Ривз пропустит небольшой срок, другие лидеры играют, но это так или иначе будет ломать командную гармонию.

Медицинский штаб «Лейкерс» в последние два сезона всё чаще имеет дело с цепными повреждениями. И поэтому справедливо утверждать, что внутри клуба подобные микротравмы воспринимаются как тревожный сигнал.

Растяжение икроножной мышцы второй степени — диагноз противный. Подобные травмы часто затягиваются, и рисковать тут ни в коем случае нельзя, ибо последствия несут опасность для ахилла. Врачи оценивают четыре недели только как ориентировочный срок до следующего медосмотра, но не обещают, что игрок вернётся именно тогда. Ривза, скорее всего, не будет на площадке до Матча звёзд.

Остин Ривз, сезон-2025/2026 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Image

Значение Остина не описать одной статистикой. Он организует атаки, разгоняет мяч и поддерживает звёздных партнёров — Леброна и Дончича. Без Ривза игра становится намного проще, а нагрузка плавно ложится на лидеров. И, что примечательно, уже в прошлом матче это сказалось — там было видно, каким уставшим выглядел Лука. Закон НБА гласит следующее: если зимой возникают подобные трудности, то весной коллектив испытывает последствия этих трудностей.

Рождественская встреча с «Хьюстоном» подтвердила актуальные проблемы «Лос-Анджелеса», связанные с медленным баскетболистом, плохой защитой по периметру и слабой организацией игры — и это не случайно. Ривз для команды Джей Джей Редика важен — без него нет гибкости, и команде тяжело что-то менять без потерь.

Болельщиков «Лейкерс» могут не волноваться: календарь ближайших встреч позволит выдохнуть и восстановить уверенность. Или хотя бы трезво оценить проблемы и попытаться их решить. Но вот с февраля начнётся интенсивная серия игр, где и вскроется истинная цена всех нынешних решений.

Ротация сжимается — следовательно, требования к звёздам теперь высоки, однако при этом задачи у баскетболистов упрощаются. Потеря Ривза указывает на проблемные места, но зато не разрушает всё сразу. Если «озёрники» пройдут этот период без существенных потерь, то всё будет зависеть от того, сколько продержатся Леброн и Лука. На одном их ресурсе далеко не уедешь.