Видели, кто дальше в соперниках у Дёмина в НБА? Россиянину и «Бруклину» будет тяжело!

«Бруклин» ждёт испытание: пять матчей за восемь дней! Времени на передышку и исправление ошибок нет. Поэтому увидим, будет ли команде тяжело — ведь скрывать это не получится. Такие отрезки для молодых коллективов НБА считаются проблемными, поскольку нагрузка распределяется неравномерно, а тренерский штаб не планирует полноценные тренировки. Работа будет сводиться к обычным видеосессиям.

«Нетс» и как там Егор Дёмин?

«Бруклин» идёт с результатом 9-19 и занимает 13-е место на Востоке. Команда как следует не защищается, но зато в последних 10 матчах «Нетс» лучшие в этом компоненте среди клубов лиги. В сезоне команда Жорди Фернандеса пропускает в среднем 113,9 очка за игру, и они слабы в быстрой защите. Только встречи с сильными командами Запада покажут, могут ли они конкурировать.

У Егора Дёмина явный прогресс. Россиянин приносит по 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи с точностью 39,6%. Пусть цифры так сильно не впечатляют, однако в организации нападения он помогает. В последних встречах мало ошибается и для новичка быстро учится играть командно.

«Миннесота Тимбервулвз» — 28 декабря 2025 года

Выездной матч с «Тимбервулвз» — самый трудный старт серии. Команда набрала ход, выиграла пять из семи встреч, а Энтони Эдвардс в декабре набирает в среднем по 30,3 очка и действует агрессивно. «Миннесота» играет в высоком темпе, много прессингует и давит физически. Для Дёмина это матч, где малейшее промедление сразу приводит к ошибке.

Миннеаполис — такое себе местечко. Город считают одним из самых неудобных выездов в лиге. Не каждый любит холодный климат, длинные перелёты и плотный график — но эти факторы сказываются на гостях уже в первой половине матча.

«Голден Стэйт Уорриорз» — 30 декабря 2025 года

Игра с «Уорриорз» дома — трудность иного рода. Несмотря на баланс 16-15, это дисциплинированная команда, которая побеждает за счёт умения разбираться в игре. Ошибки редко выглядят крупно, однако почти всегда приводят к потерянным атакам. Для молодого защитника это экзамен на концентрацию и игру строго по схеме.

Стив Керр не изменяет себе и предпочитает по сей день строить систему вокруг быстрых перемещений без мяча и чтения решений уже в движении. Для защитников соперника порой проецируется эффект «опоздания». А вот как справится с этим Егор — отдельная интрига.

«Хьюстон Рокетс» — 2 января 2026 года

Матч с «Рокетс» поднимает планку давления ещё выше. У них 18 побед при 10 поражениях, они действуют быстро, хорошо контролируют «краску» и наказывают за чужие потери. Дюрант и Шенгюн сильно нагружают оппонентов в защите. Для Дёмина главное — точно принимать решения: во встречах с «Хьюстоном» рискованные передачи и долгие розыгрыши быстро приводят к ошибкам.

В «Рокетс» в этом сезоне предпочитают агрессивное чтение линий передач — защитники попросту сознательно рискуют, выходя из позиций, и провоцируют соперников играть быстрее, чем те привыкли. Для молодых разыгрывающих этот стиль неприятен, так как нет времени на корректировку решений по ходу атаки.

«Вашингтон Уизардс» — 3 января 2026 года

Игра с «Уизардс» на выезде — исключение из трудного расписания. У соперника шесть побед в 29 встречах, слабая защита и минусовая разница очков, так что давления куда меньше обычного. В подобных играх легко выпасть из нужного ритма — особенно если в команде нет стабильности.

Что ни сезон, а «Вашингтон» — в режиме перестройки, из-за чего роли внутри состава меняются от матча к матчу. Команда часто начинает встречи без установленной иерархии в атаке, что делает игроков тактически уязвимыми.

«Денвер Наггетс» — 4 января 2026 года

Завершающий этап падает на «Денвер». Это команда с надёжной игрой, а их стратегия точечно выстроена, действие происходит по одному принципу: Йокич ведёт игру — остальные поддерживают. Глупых ошибок клуб из Колорадо старается избегать, а соперники теряют инициативу буквально по кусочкам. Для Дёмина, пожалуй, это окажется самый показательный матч, где будет решать умение постоянно выполнять грамотные действия.

«Наггетс» выделяются синхронностью. Ребята Дэвида Адельмана действуют, исходя из того, где в данный момент находится Никола. Серб создаёт и направление атаки, и темп защиты. Егору точно нужно быть внимательным!

Реальный сценарий по итогам встреч такой: серия вряд ли резко поднимет «Бруклин» в таблице, однако она важна тем, что покажет слабые и сильные стороны команды, а также расставит всех по местам. Для российского баскетболиста это возможность проявить себя как игрока, который справляется с нагрузкой. Так и зарабатывается имя. И надеемся, что травмы обойдут стороной Егора.