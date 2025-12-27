Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?

2025 год подходит к концу, обычно в это время все подводят итоги. Мы не исключение. Давайте сегодня поговорим про НБА, где дело близится к середине сезона, значит, есть что обсудить.

Кто удивит или останется на том же уровне?

Начнём с Запада: на наш взгляд, приятно удивит многих «Сан-Антонио». Команда сейчас занимает второе место в конференции, уступая лишь практически непобедимой «Оклахоме». Это для многих «Тандер» является серьёзной угрозой, но только не для «Спёрс», которые трижды прихлопнули чемпиона НБА и лидера Запада, не дав команде во главе с Шеем Гилджес-Александером выйти в финал Кубка НБА. У клуба огромная ротация, молодёжь наконец-то окрепла и привносит колоссальный вклад в успехи, а также Виктор Вембаньяма и ДеАарон Фокс находятся в невероятных кондициях. На дистанции «Оклахома», конечно, окажется стабильнее, но «Сан-Антонио» должен быть в топ-4 — без вариантов. Естественно, если обойдётся без травм.

«Денвер» вряд ли сильно удивит, однако точно и не разочарует. Ведь Никола Йокич выступает на каком-то историческом уровне. Его влияние выходит за рамки привычного понимания. Он — вся структура игры «Наггетс». В это межсезонье клубу удалось улучшить глубину состава, за счёт чего у команды есть большие шансы на дистанции показать себя. «Денвер» будет вторым или третьим на Западе. По крайней мере, сейчас всё к этому идёт.

Никола Йокич Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

«Миннесота» плохо начала сезон, но постепенно прибавляла и вот добралась до пятого места. Конечно, это не результат сезона-2023/2024, когда команда билась за первую строчку с «Оклахомой» и «Денвером», в итоге оказавшись третьей, однако клуб сильно видоизменился за это время. Энтони Эдвардс постепенно привыкает к своей новой роли разыгрывающего, а значит, «волки» могут под конец регулярки сверкнуть своим оскалом.

Мало кто перед стартом сезона мог подумать, что «Финикс» окажется в борьбе за плей-ин или даже, чёрт побери, за выход напрямую в плей-офф. Уход Дюранта пошёл клубу на пользу. Джордан Отт чётко выстроил иерархию, есть баланс между атакой и защитой. Даже если «Санз» через плей-ин попадут в постсезон, от них никто серьёзных результатов не ждёт. Но то, что все списывали «Финикс» со счетов, а эти парни идут седьмыми, удивляет.

Джеймс Харден Фото: Soobum Im/Getty Images

Кто обязан прибавлять — «Клипперс». Клуб собрал у себя под крылом старичков и, скорее всего, надеялся пошуметь в лиге с таким опытным составом. Однако старт выдался просто кошмарным. Единственным светлым пятном в составе «парусников» был Джеймс Харден. Правда, один в поле не воин. Сейчас же вроде бы оправился от травмы Кавай Леонард, и результаты пошли вверх. Эта банда обладает неплохим потенциалом — осталось его реализовать. «Клипперс» обязаны подниматься выше 13-го места.

«Мемфис» и «Портленд» останутся на уровне борьбы за плей-ин. Пока это потолок для этих команд, в которых очень много неокрепшей молодёжи. Очень жалко, что Джа Морант и Джарен Джексон не смогли превратиться в полноценных звёзд лиги, которые не только повели бы за собой «Гриззлиз». Останутся на своём, к сожалению, ужасном уровне «Нью-Орлеан» и «Сакраменто». Команды, на наш взгляд, спасут только обмены. Отдельно особняком стоит «Юта». Вроде бы от клуба никто ничего не ждёт, а он не так уж и плохо выступает в последнее время. Но вряд ли удастся добраться до зоны плей-ин.

Кейд Каннингем Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Что на Востоке? Вряд ли «Детройт» и «Нью-Йорк» окажутся ниже топ-3 в этом сезоне. Пока это самые стабильные клубы своей конференции. «Пистонс» выдали 13-матчевую победную серию, чего не случалось с чемпионского 2004 года, а «Никс» выиграли трофей! Да, конечно, Кубок НБА — не тот результат, к которому необходимо стремиться, тем не менее это показывает намерения и характер клуба. Кейд Каннингем и Джален Дюрен ещё в прошлом сезоне ярко заявили о себе, а в этом — превратились в звёзд НБА. «Нью-Йорк» обладает самым глубоким составом среди всех команд лиги. В ротации Майка Брауна 10 крайне сильных опций, которые ведут за собой Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс. В общем, эти два клуба будут лидерами Востока.

«Бостон» удивил — точно! От команды не ждали таких результатов, давая ей место в районе плей-ин. Джейлен Браун взял клуб за шкирку и потащил вперёд. Качественно раскрылся Пэйтон Притчард, и у Джо Маззуллы есть боевая скамейка, которой дано лишь одно задание, когда кто-то выходит с лавки, — бросать трёхочковые не задумываясь. «Кельты» заметно прибавили по сравнению со стартом чемпионата и вряд ли остановятся, потому что Восток слабый в этом году.

Скорее всего, необходимо ждать рывка от «Кливленда». Но уход топовых представителей скамейки запасных, которым отказались давать нормальные контракты, сделал «Кавальерс» лишь седьмыми на Востоке. Подопечные Кенни Аткинсона удивляют тем, что просели буквально по всем метрикам. Необходимо прибавлять, на самом деле, всё для этого есть.

Тайриз Макси Фото: Mitchell Leff/Getty Images

«Орландо» очень нестабилен, но вряд ли разочарует. Команда из Флориды останется в том же районе четвёртого-седьмого места на Востоке. Впрочем, как и «Филадельфия», которая больше удивляет в этом сезоне. Это клуб уже не Джоэла Эмбиида, а Тайриза Макси. Защитник впечатляет своей результативностью и вариативностью. Макси сделал качественный шаг вперёд, чтобы встать на один уровень с суперзвёздами лиги. Ярко себя показал новичок Ви Джей Эджкомб. Естественно, есть где прибавлять, однако это шикарный выбор для «Филы». Ещё вернулся после травмы Пол Джордж, поэтому «Фила» должна напрямую выходить в плей-офф.

На наш взгляд, способна удивить «Атланта». Команда средне начала чемпионат, а после травмы Трея Янга результаты ухудшились. Теперь клуб перестраивается после возвращения главной звезды. Ходят слухи, что «Хоукс» могут обменять «хрустального» Кристапса Порзингиса — и правильно. В клубе невероятно раскрылся Джален Джонсон, который по статистике затмил даже Янга. Этот дуэт способен приносить победы, осталось немного подождать.

«Бруклин» в последнее время удивляет. Клуб на отрезке из 10 последних матчей обладает лучшей обороной во всей лиге! Да-да, вы всё правильно прочитали! Тем не менее больших результатов от «Нетс» в этом сезоне вряд ли стоит ожидать. Полоток этой команды — 11-12-е место. До плей-ин точно не дотянут, но радостно смотреть на то, как списанный из «Денвера» лётчик Майкл Портер нашёл себя и приносит пользу на обеих сторонах паркета. К тому же Егор Дёмин выступает всё стабильнее, что не может не радовать.

Егор Дёмин Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Хочется поверить в «Шарлотт» во многом из-за одного парня — Кона Нуппеля. Новичок с ходу получил огромное доверие тренерского штаба и оправдывает его полностью! Он не пропустил ни одного матча в сезоне и набирает практически 20 очков (19,3). При этом защитник невероятно эффективно бросает со всех дистанций. Он может стать тем самым лидером для «Хорнетс», кто поведёт клуб за собой. «Шершни» могут попробовать залезть в плей-ин.

«Вашингтон» — стабильно плох последние несколько лет, поэтому клуб останется на всё том же уровне. К огромному сожалению, «Индиана» — там же. «Иноходцы» подарили нам сказку в прошлом плей-офф, но без Тайриза Халибёртона это совершенно другая команда, которая не может добиваться значительных результатов.

Кто разочарует?

«Хьюстон» в прошлом сезоне был вторым на Западе. Наверное, после прихода Дюранта клуб ставил задачу как минимум находиться не ниже. Если старт выдался впечатляющим, то сейчас «Рокетс» начали своё падение. Клуб уже на шестом месте и часто проигрывал в последнее время. Конечно, с таким составом и топовым тренером Удокой команда из Техаса окажется в топ-6, однако вряд ли будет на топовых позициях, чего определённо хотела.

«Голден Стэйт привил нам образ команды-победителя. С каждым годом после чемпионства 2022-го ситуация становилась всё хуже и хуже. В клубе уже присутствуют склоки между Стивом Керром и Дрэймондом Грином — большой звоночек. Ходят слухи об обменах Джимми Батлера, Жонатана Куминги и даже того же Грина. Может быть, с точки зрения результатов «Уорриорз» и не упадут слишком сильно, но вот негативный фон и нарастающее давление в связи с неудовлетворительными результатами могут сыграть не на руку «воинам».

«Лейкерс» шикарно смотрелись на старте сезона. Даже отсутствие Леброна Джеймса не мешало «озёрникам» добиваться результата. Все уже прекрасно поняли, что это команда не Короля, а Луки Дончича и Остина Ривза. Если с нападением проблем у подопечных Джей Джей Редика нет, то с обороной… Клуб один из худших в НБА по игре на своей половине. Руководство всеми силами пытается найти решения на рынке обменов, но пока не получается. К тому же палки в колёса вставляют травмы главных звёзд. На днях стало известно, что Ривз пропустит месяц, Дончич периодически не принимает участия во встречах. Скорее всего, мало что ждёт хорошего «Лейкерс», если они не улучшат свою оборону.

Лука Дончич Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

«Даллас» — очень интересная команда, с которой может произойти всё что угодно. Поговаривают об обмене Энтони Дэвиса, и непонятно, к чему всё это приведёт. Пока клуб не впечатляет, находясь на 11-м месте Запада, и вряд ли удивит, потому что предпосылок к этому мало. Скорее всего, необходимо уходить в перестройку и стараться окружать Купера Флэгга новыми звёздами.

Вряд ли кто-то ожидал увидеть «Торонто» в топе Востока на старте сезона. Тем не менее клуб из Канады там и по сей день! Правда, всему когда-то придёт конец… «Хищники» феноменально начали, а теперь постепенно сдают позиции. За последние 13 матчей «Рэпторс» победили лишь четыре раза. При этом были поражения от «Шарлотт», «Бруклина», «Вашингтона» — аутсайдеров Востока. Как говорится, покуражились и хватит. Скорее всего, «Торонто» окажется в зоне плей-ин.

«Милуоки» показал свой истинный уровень, находясь на 11-м месте Востока. Когда Яннис Адетокунбо на паркете, эта команда ещё может с кем-то соперничать, но в последнее время форвард часто травмируется. Без него — полнейший мрак. Кажется, мы всё ближе к обмену Грик Фрика из стана «Бакс».

«Чикаго» вообще не обладает стабильностью. Клуб может выдать отрезок из пяти побед кряду, однако затем последует ещё больше поражений. Поэтому пока негатива больше, чем позитива.

Кто чемпион?

Шей Гилджес-Александер Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

На Западе больше достойных претендентов на чемпионство. Конечно, «Оклахома» — главный фаворит в борьбе за трофей имени Ларри О’Брайена. Шей Гилджес-Александер продолжает действовать невероятно эффективно и не падает ниже определённого уровня. Состав «Тандер» не претерпел никаких изменений, поэтому нынешнее трудности — временно. К плей-офф «Окла» будет готова на 100%. Никуда не делся «Денвер», который лишь усилился в этом сезоне и имеет в своём составе чит-код под кодовым именем «Никола Йокич». Есть «Миннесота», которая два последних года играла в финале Запада и всегда прибавляет в ответственные моменты. Не забываем и о «Хьюстоне» с «Лейкерс» — в эти клубы верится с трудом, но шансы, конечно, есть. К тому же всё может измениться в оставшейся части сезона.

Со стороны «Востока» можно выделить лишь три клуба — «Детройт», «Нью-Йорк» и, как ни странно, «Бостон». «Кельты» без своей главной звезды Джейсона Тейтума превосходят ожидания, а Маззулла в очередной раз показывает, что готов к чудесам. Да, всё быстро может прекратиться, когда их бесконечные «трёшки» начнут не попадать в кольцо, однако в «Селтикс» надежды больше, чем в другие клубы. Ещё с огромной натяжкой можно сюда приплести «Филу», но в Макси в роли главной звезды мало верится в плей-офф, на самом деле.

Вам стоит понимать, что это лишь наше мнение, а на исход сезона для любой из команд может повлиять травма или плохое настроение лидера. Слишком много причин и факторов влияют на любой результат, мы лишь попытались немного скомпоновать итоги 30 матчей почти для всех команд лиги, а также сделать небольшие прогнозы. В новом году «Чемпионат» вместе с вами узнает чемпиона НБА. Но что точно мы можем сказать, это будет одна из 30 команд ассоциации!