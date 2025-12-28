Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко

2025 год подходит к концу, и самое время подводить итоги. Последние 12 месяцев мы активно следили как за российским баскетболом, так и за зарубежным. И с кем, как не с президентом РФБ, поговорить о результатах? Именно с Андреем Кириленко «Чемпионат» пообщался в преддверии Нового года.

— Главное отличие 2025 года от 2024-го в баскетбольном плане?

— В целом 2025 год не особо отличается от предыдущего. Все турниры и соревнования проходят в штатном режиме. Самое же важное — увеличивается количество молодых ребят, которые заявляют о себе в полный голос в зарубежных чемпионатах и турнирах. В первую очередь спустя семь лет у нас появился игрок в НБА. И не просто игрок, проводящий на площадке считаные минуты, а уже освоившийся в стартовой пятёрке «Бруклина» Егор Дёмин. При этом он уже имеет заметную роль в игре своей команды. В последних матчах во многом благодаря ему «Нетс» обыграли «Торонто» и «Филадельфию».

Уже дебютировал за «Майами» Владислав Голдин, который ярко проявил себя в Лиге развития НБА. В ней же успешно выступает Виктор Лахин. Надеюсь, его дебют в НБА за действующего чемпиона «Оклахому» не за горами. Сразу девять ребят играют в первом дивизионе NCAA. Тимофей Рудовский сразу стал главной звездой своей команды. Постепенно выходит на ведущие роли Илья Ермаков, который уже зарекомендовал себя в Суперлиге в составе ЦСКА-2. В свои 18 лет он моложе остальных, однако ему по силам в скором времени также оказаться в НБА. Как и у других молодых ребят, которым для этого необходимо проявить себя в американском студенческом баскетболе.

Мне очень нравится, как прогрессируют наши юные игроки в Испании. Егор Амосов с Ильёй Фроловым в юношеской команде мадридского «Реала» идут по стопам Дёмина. И недавно взяли престижный международный турнир, сыграв заметную роль в успехе команды. Вообще, в Испании наши ребята представлены во многих лигах. В том числе в АСВ. Все эти успехи молодого поколения позволяют с оптимизмом смотреть в будущее российского баскетбола. Не сомневаюсь, что многие из них уже в скором времени выйдут на лидирующие позиции и в национальной команде.

— Как оцените 2025 год в баскетбольном плане?

— Отметил бы активную работу по резерву. В этом году мы провели более 30 международных игр, работа была проведена огромная. Хочется отметить Сергея Моню, с его приходом департамент получил дополнительную энергию. Его опыт, знания и активная работа дали результат. Очень рад, что присоединился к нему и Виктор Хряпа, очень рассчитываю на них. Уверен, что их тандем принесёт много пользы баскетболу.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

— Какое событие было самым значимым в этом году?

— Наверное, выбор Егора Дёмина на драфте НБА под высоким номером в «Бруклин». Он большой молодец, доказал работой и отношением. Не затерялся в новой команде и показывает хороший баскетбол. Очень надеюсь, что он будет прогрессировать год от года, следим за ним и желаем только удачи. Ещё могу отметить рекомендацию МОК о допуске к международным соревнованиям молодёжных команд. Это правильное решение, надеемся на скорейший допуск, международная практика просто необходима нашим резервным командам.

— Что стало для вас разочарованием?

— Очень рассчитывал, что уже в этом году мы сможем участвовать в международных соревнованиях, но, к сожалению, решение затянулось. РФБ проводит очень активную работу в международном плане, я являюсь членом борда ФИБА, постоянно участвую в работе. Общаюсь со всеми представителями — как в официальном ключе, так и неформально. Общий фон изменился, многие уже готовы к возвращению нашей команды. Однако, к сожалению, решение, а точнее, рекомендации МОК появились совсем недавно. Очень рассчитываем, что в 2026 году всё изменится.

— Чем вы можете быть довольны? Как своей работой, так и в целом баскетбольными событиями.

— Как я говорил, это наше активное лето, большой акцент делает федерация на резерв уже давно. Мы понимаем, что в текущих условиях каждая игра как подарок. Удалось сыграть не только с традиционными нашими соседями, но и с такими странами, как Сербия, Венгрия, Словения, Армения, Швейцария. Смогли увидеть наших ребят в деле, оценить свои силы, понять, что нужно улучшать, на что обратить внимание. Для ребят эти встречи очень полезны, многие из них вообще никогда не играли со своими сверстниками из других стран. Второе: хочется отметить, что продолжается стройка нашего центра. Надеемся, что в конце 2026 года он будет готов. Это наша особая гордость — впервые за всю истории федерации у неё появится свой дом, где 24/7 будет только баскетбол. [Всё] идёт непросто, но идёт. Хочется отметить нашего партнёра: они помогают нам реализовать этот амбициозный проект в это, так скажем, не самое простое время. Но, думаю, мы справимся.

— За последние сезоны в Единой лиге ВТБ немного сменились акценты: по подписанию игроков, тренеров и в целом по вектору направления некоторых команд. Вам по душе как сейчас или как было ещё три-пять лет назад?

— Единая лига держит свой уровень, это не может не радовать, особенно если учитывать условия, в которых мы все находимся. Лига развивается, открывает новые для себя форматы, например, внутрисезонный турнир не стоит на месте, это радует. Естественно, что я как президент РФБ хотел бы видеть больше российских игроков, особенно молодых, а они есть. Но не искусственно, а выигравших конкуренцию.

— Насколько возможно оценить реальный уровень Единой лиги в европейском баскетболе? Какое примерно место она занимала бы в рейтинге, кто выше?

— Очень тяжело оценивать. Мы должны понимать, что если бы сейчас клубы Единой лиги участвовали в Евролиге, то комплектация составов отличалась бы от сегодняшнего. Были бы легионеры другого уровня. Но уверен, что, например, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив» были бы вполне конкурентоспособны. Естественно, понадобилось бы некоторое время на адаптацию, однако в целом мы бы вернулись на прежний уровень достаточно быстро.

— Как считаете, что Единую лигу ждёт в будущем, по крайней мере если останется примерно всё так же, как сейчас?

— По моему мнению, лига стабильно держит высокий уровень на протяжении долгого времени. Улучшается, ищет новые подходы и форматы. Новый международный формат, я считаю, отличная история! Естественно, мы все ждём возвращения клубов в Евролигу, конечно же, хотим снова видеть, как наши клубы сражаются с лучшими клубами Европы. Но сейчас ситуация такая, какая она есть.

Адам Сильвер, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

— Проект НБА в Европе всё ближе. Даже были разговоры, что в нём могут оказаться и российские команды. Что думаете об этом?

— Проект НБА-Европа всё ближе и ближе. И я уверен, что в течение следующих двух лет мы увидим его старт. Что касается российских команд, то уверен, что, как только мы полноценно вернёмся в спортивное движение, мы также сможем выступать и в этой лиге. Я, конечно же, хочу, чтобы в любых значимых турнирах выступали наши команды и игроки.

— А если нашим командам придётся отказаться от участия в Евролиге?

— Я думаю, каждый клуб для себя сделает выбор, где им выступать.

— Как вам в этом сезоне мужская Суперлига?

— Интересный сезон, лихо закрученный сюжет, и предсказать финал невозможно. Неожиданный взлёт «ЧБК», который досрочно стал победителем первого круга. Отрадно, что баскетбол в Челябинской области продолжает стремительно развиваться и уже вышел на качественно новый уровень. А кто мог предсказать преображение «Югры»? Команда стартовала неудачно и поначалу была среди аутсайдеров. Но затем последовала победная серия, которая позволила подняться в группу лидеров. Думаю, это ещё далеко не конец. Или совсем не признающее авторитетов уфимское «Динамо».

Команда, которая в прошлом сезоне была лидером Высшей лиги, абсолютно не стушевалась и уже успела одержать ряд побед над признанными фаворитами. Да и фавориты вовсе не собираются сдавать свои позиции. «Темп-СУМЗ», «Химки» и приморское «Динамо» входят в группу главных преследователей «ЧБК» и наверняка будут среди главных претендентов на медали. ЦСКА-2 и «Зенит»-2, уверен, ещё доставят проблемы лидерам. Но самое главное, что предсказать победителя или призовую тройку мне сложно. Тем интереснее будет весной: претендентов на высокие места, в отличие от последних лет, очень много. На мой взгляд, более половины участников чемпионата.

— В мужском Кубке России скоро четвертьфиналы. Кто фаворит в этом розыгрыше? Могут ли команды Суперлиги преподнести сюрприз?

— Безусловно, клубы Единой лиги имеют преимущество. МБА-МАИ собрана исключительно из российских игроков, из которых Василий Карасёв слепил отличную команду. Пока не хватает одного — побед над клубами из ведущей четвёрки. Но они, думаю, придут. В «Пари НН» есть иностранцы. Однако ещё больше опытных игроков, которые успели оставить свой след в национальной команде — не только в 5х5, но и 3х3. Есть и недавний победный опыт в Кубке России, в котором нижегородцы доходили до финала в трёх предыдущих розыгрышах. И наверняка собираются продлить эту серию.

Однако Кубок России — такой турнир, в котором возможны сюрпризы. И команды Суперлиги регулярно пробиваются в «Финал четырёх». А ведь двум представителям Единой лиги в него ещё нужно попасть. Уверен, что в сериях с «Химками» и «Зенитом»-2 легко им точно не будет. Интересно соперничество «ЧБК» с приморским «Динамо». Да и победитель серии ЦСКА-2 — «Новосибирск» в «Финале четырёх» точно не будет статистом. Безусловно, две команды Единой лиги сейчас считаются главными фаворитами. Но сюрпризы, повторюсь, не исключены. Да и вряд ли их уже стоит называть сюрпризами: сейчас клубы Суперлиги мало в чём уступают и МБА-МАИ, и «Пари НН».

— Что скажете про женскую Премьер-лигу?

— Про женскую лигу могу сказать, что действительно очень конкурентный чемпионат, очень много сенсаций. Если поставить немного за скобки УГМК, потому что УГМК очень силён и доминирует в чемпионате. Но если взять команды со второй по шестую, очень плотно идут, обыгрывают друг друга. Интересно наблюдать.

— Уже в январе в женском Кубке России пройдёт «Финал четырёх». Кто фаворит в этом сезоне?

— Если возвращаться к инфраструктуре, действительно дебютировала новая арена в Екатеринбурге в конце прошлого года. И вот в этом году уже Суперкубок прошёл при полных трибунах. Рекорд мы поставили, очень нравится, что сейчас в Премьер-лиге в каждой абсолютно команде есть два-три железных российских лидера. Это очень здорово, потому что в контексте национальной команды, когда у тебя там семь-восемь команд играют примерно в одинаковый баскетбол и в каждой команде есть три-четыре человека, которые выделяются именно из российских, это даёт нам целую обойму в 20-25 человек национальной команды.

Андрей Кириленко Фото: РФБ

— Что в этом году не получилось у вас как у президента или у самой РФБ в целом?

— Не получилось сохранить темп работы с регионами, строительство инфраструктуры и выделения грантов, так как изменился формат работы с отчислениями и так далее. В первую очередь по работе с регионами и нашими проектами. В этом году, как вы знаете, изменился формат работы с отчислениями букмекеров федерациям. Пришлось форматировать бюджеты, стратегии. Например, ту грантовую поддержку регионам, которая была на протяжении последних лет, наши проекты от «тихого! баскетбола» до «Минибаскета».

— Как прошла работа в детско-юношеском направлении?

— Если возвращаться к нашему прошедшему году, я бы остановился на проектах, которые напрямую связаны с нашей целью. И эти четыре года детского баскетбола для нас приоритет. Первый проект — «Минибаскет», в котором играют наши самые маленькие участники, мы очень хотим, чтобы играли ещё в течение года, а не только в летнее время. Проект «Поколение РФБ» через контент в социальных сетях подсвечивает юных игроков и укрепляет связь поколений. Конечно же, это и онлайн-баскетбольная академия, где каждый тренер, в основном это для детских тренеров, учителей физкультуры, может найти для себя любую информацию, которая ему нужна для того, чтобы провести тренировку, создать для себя правильный распорядок всего тренировочного процесса.

Ну и ещё не совсем в виде проекта — у нас очень большая задача по первенству России. Хотим попробовать сделать финалы уже в формате серьёзных игр, когда приходят болельщики, есть пресса, чтобы ребята или девушки почувствовали, что подходят к такой ступени, что они не просто играют в детский баскетбол, а переходят на какой-то следующий уровень, где уже приковано внимание, чувствуется в хорошем смысле это давление. В контексте развития детского баскетбола, конечно же, им будет уделяться очень большое внимание.

— Лучший матч в сезоне?

— Мне очень понравился матч УГМК — «Надежда» в финале Суперкубка в Екатеринбурге.

— РФБ, как и многие федерации, столкнулась с сокращением бюджетирования. Какие дальнейшие шаги РФБ в этой ситуации?

— В данной ситуации это неминуемое сокращение бюджета и проектов развития. Жаль, что не удастся реализовать множество запланированных проектов, инфраструктурных, региональных. Но есть решение, что теперь будет вот такое распределение средств, поэтому мы возвращаемся к тому, как мы существовали пять-шесть лет назад. Пока непонятно, как мы будем проводить и адаптивные турниры, например, Лигу сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках или Суперкубок по баскетболу 3х3 среди глухих. В этом году они вновь прошли масштабно — с отличными результатами для спортсменов с нарушениями здоровья со всей страны.

— Вы посетили заседание Центрального бюро ФИБА. Расскажите о нём, было ли отличие от прошлого года?

— Невозможно как-то кратко рассказать про заседание центрального бюро ФИБА. Огромное количество вопросов, связанных с баскетболом в мире (разные регионы, разные соревнования, женщины, мужчины, дети, 3х3 и так далее). На мой взгляд, очень важно быть в курсе того, что происходит в мире.

Болельщики сборной России по баскетболу Фото: РФБ

— Какие планы у сборной России на 2026 год?

— На данный момент можно точно сказать, что у мужской национальной команды пройдёт сбор в феврале. Сейчас находимся в поиске соперников, чтобы у команды была игровая практика. Скорее всего, это будут клубы Единой лиги ВТБ или Суперлиги. Женская сборная проведёт свой сбор в марте в Новогорске. И после него отправится на международный турнир в Минск. Что касается наших резервных сборных, пока подтверждено только участие команд U16 в Российско-китайских играх, которые пройдут в конце мая в Калининграде.

Мы активно работаем в этом направлении, общаемся с федерациями других стран и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. В частности, с Сербией, с юношескими командами которой встречались в уходящем году. И, конечно, надеемся, что ФИБА прислушается к рекомендациям МОК, который призвал допустить все российские команды в игровых видах спорта к участию в крупнейших международных юношеских турнирах. Если это произойдёт, мы будем готовы. Пока же продолжаем работать по прежней программе, которая существовала в последние годы.

— Чего ждёте от Егора Дёмина и других российских ребят в НБА в 2026 году?

— От Егора прежде всего жду стабильности, хотя, наверное, странно этого ждать от молодого игрока. Он попробовал уже, что такое игра в НБА. И достаточно удачно. Поэтому просто желаю ему продолжать в том же духе. Играть в удовольствие, бить рекорды и подумывать о сборной России (улыбается).

— Кто станет чемпионом НБА в 2026 году?

— Я думаю, в финале мы увидим дуэль «Оклахомы» и «Нью-Йорка». Пока эти две команды выглядят самыми сильными в своих конференциях.

— Кто из российских ребят в будущем реально способен оказаться в НБА?

— Из тех, кого вижу, пожалуй — Егор Амосов, так же, как и Дёмин, выступающий в юношеской команде «Реал» Мадрид, Лев Свинин из «Пармы» также очень интересный игрок, несколько ребят в NCAA — Рудовский, Ермаков и другие ребята. Так что следим за ними и желаем удачи.

— Какое самое желаемое баскетбольное событие для вас в 2026 году?

— Самое желаемое не одно событие, а, в принципе, чтобы уже мы в полной мере вернулись к играм на самом высоком уровне.