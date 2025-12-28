Скидки
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
16:00 Мск
Матч-центр:
27-й матч Егора Дёмина в НБА: как россиянин выступил с Миннесотой Тимбервулвз, матч 28 декабря, Дёмин набрал 7 очков, статистика

Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?
Артемий Берстенев
Даже вернувшийся Кэмерон Томас не выбивался из общей картины.

Контекст этого матча не сулил сенсаций. «Миннесота» возвращалась домой после овертайма с «Денвером», а тренерский штаб прекрасно понимал: «Бруклин» в последние недели заметно прибавил в устойчивости по сравнению с началом сезона. И всё же реальность оказалась жёстче прогнозов: «Нетс» победили со счётом 123:107 за счёт выстроенной системы.

Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Кэмерон Томас вернулся после 20 игр вне заявки, и это стало важной частью успеха «Бруклина», но не единственной. Он не делал всё сам, не сбивал игру, а наоборот — хорошо вписался в командную атаку: подбирал моменты для передач и уверенно забивал свои броски. Для «Бруклина» это стало принципиально важным: Томас, пожалуй, впервые за долгое время выглядел не просто тем, кто играет в изоляциях, а частью командной системы. При этом набрал свои 30 очков.

Самым сильным козырем «Бруклина» стала защита. Они охотно менялись, хорошо страховали и сразу бросались вдвоём на Рэндла. Судьи не мешали играть плотно, чем «Нетс» и воспользовались, а у «Миннесоты» не получилось быстро перестроиться. Всё это давление стало обычным для «Бруклина» и самого Егора Дёмина.

Для россиянина это был трудный матч: его плотно прессинговали и не давали развернуться. Однажды он ждал фола, но сам упустил мяч, ещё раз — Эдвардс просто прошёл его корпусом. Но Дёмин справился с давлением: быстро расставался с мячом, не застревал в дриблинге и поддерживал темп. Обычно в таких жёстких матчах молодые игроки уходят с площадки, но Дёмин доиграл до конца.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В первой половине «Миннесоту» выручали только точные трёхочковые — они забили 56% из-за дуги и ушли на большой перерыв с небольшим отрывом, хотя в атаке играли неудачно. После отдыха преимущества больше не было: «Бруклин» выиграл третью четверть 36:23 и полностью забрал игру под контроль.

Победу «Нетс» принесли вовсе не трёхочковые — они забили лишь 11 из 40, — а уверенная игра в «краске». По очкам из трёхсекундной счёт — 66:46, а из двухочковых — 35 из 44, что говорит о явном преимуществе в физике и тайминге. Пока Руди Гобер был на площадке, «Миннесота» ещё пыталась держаться, но без него их защита разваливалась. В эти минуты отлично сыграл Дэйрон Шарп — его отличие «+21».

Статистика Егора Дёмина

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Отдельного внимания заслуживает кадровая архитектура. На площадке одновременно оказывались пять игроков, которых задрафтовал «Бруклин», а восемь из 10 баскетболистов ротации — продукт собственной селекции клуба. Новички не доминируют через мяч, не перегружают атаки и не выпадают из обороны. Их вклад возникает естественно и на фоне побед, прямо отражаясь на качестве игры команды.

28 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» — после перерыва у него не нашлось стабильной поддержки, а «Бруклин» не дал сопернику ни разогнаться, ни поймать серию.

В декабре «Нетс» входят в топ-5 лиги по победам и занимают первое место по игре в защите — команда пропускает всего 103,1 очка за матч. «Бруклин» делает ставку на молодёжь: такие как Дёмин получают минуты строго по выделенной роли. Поэтому выигрыш у «Миннесоты» выглядел вполне закономерно.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 16, Рид - 13, Рэндл - 13, Дивинченцо - 11, Диллингэм - 7, Кларк - 6, Гобер - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 3, Инглс, Конли, Беранже, Миллер
Бруклин Нетс: Томас - 30, Портер - 27, Клэкстон - 14, Вульф - 11, Клауни - 11, Шарп - 10, Пауэлл - 7, Дёмин - 7, Траоре - 4, Мэнн - 2, Уильямс, Мартин, Уилсон
На каком месте сейчас «Нетс»?
