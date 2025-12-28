Скидки
Хосе Альварадо и Марк Уильямс подрались во время матча Нью-Орлеан — Финикс: видео момента, каким будет наказание, сезон-2025/2026

Жёсткая стычка в НБА: баскетболисты махали кулаками, а их разница в росте — 33 см!
Артемий Берстенев
Жёсткая стычка в НБА
Получилось что-то из разряда «слон и моська». И какое наказание ждёт участников?

Драки — не про баскетбол. Максимум, что можно увидеть — это какой-нибудь безобидный спор или толчок. Но эмоции, бывает, зашкаливают — и это нормально. Иногда всё может выйти из-под контроля, что и произошло в сегодняшней встрече регулярного чемпионата между «Нью-Орлеаном» и «Финиксом».

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Уильямсон - 22, Куин - 21, Фирс - 18, Бей - 17, Альварадо - 7, Мисси - 4, Пул - 1, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Хоукинс, Луни
Финикс Санз: Букер - 20, Брукс - 18, Гиллеспи - 17, Гудвин - 16, О'Нил - 15, Буей - 12, Уильямс - 10, Игодаро - 8, Флеминг - 5, Ричардс - 2, Малуач, Ливерс, Хэйс

Сначала ничего не предвещало конфликт. Хосе Альварадо, обойдя заслон Марка Уильямса, толкнул его — судья свистнул. Альварадо пошёл разбираться с судьями, однако вместо этого получил толчок в спину от Уильямса. Парни сразу подошли друг к другу вплотную — и через пару секунд началась драка.

Ситуация выглядела странно даже для НБА: Альварадо, который на 33 см ниже Уильямса, первым попал ему прямо в лицо. Судьи не стали долго разбираться — сразу удалили обоих и попытались успокоить матч.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Удаление сильно сказалось на «Пеликанс»: Альварадо за короткое время принёс команде много пользы — семь очков, три передачи и два перехвата, а ещё зарядил энергией. Для «Финикса» же потасовка стала эмоциональной разгрузкой, на игру же почти не повлияла.

Новоиспечённый главный тренер «Санз» Джордан Отт не стал делать громких заявлений. Он признался, что в деталях эпизод пропустил, и списал всё на усталость.

Джордан Отт
Джордан Отт
главный тренер «Финикса»

«Я сам этого не видел. Знал только, что всё началось, но внезапно все вмешались, и я уже не стал за этим следить. Впрочем, такое обычно и происходит. Просто сказывается нехватка сна: во вторую ночь матчей подряд всегда случается что‑то необычное».

Это объяснение типичное, однако в таких мелочах и узнаётся атмосфера лиги.

Теперь очередь за НБА. По правилам за драку могут выписать штраф до $ 50 тыс. и, если захотят, отстранить от матчей. Тут наказание гарантировано, вопрос в том — насколько строгое.

