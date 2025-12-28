ЦСКА закончил 2025 год на шикарной ноте: с серией побед и лидерством в Единой лиге

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашнем паркете закрывал 2025-й для себя матчем с «Енисеем». Какой получилась последняя игра для клубов в этом году — узнаете в материале «Чемпионата».

С самого старта «Енисей» показал, что заряжен на борьбу: Мэтт Коулмэн положил «трёшку», а Артём Шлегель — «двушку». Никита Курбанов ответил четырьмя набранными очками, а после этого за дело взялись Мело Тримбл, Ливио Жан-Шарль и Иван Ухов. Сначала ЦСКА сравнял счёт — 8:8, а уже затем улетел в отрыв. У армейцев летело со всех дистанций, команда шикарно двигала мяч и вскрывала оборону «Енисея» раз за разом. Дмитрий Сонько, Доминик Артис и всё тот же Коулмэн. Гости набирали очки, однако за невероятным темпом армейцев не поспевали. Чего говорить, если Тримбл, Ухов и Жан-Шарль набрали на троих 21 очко — столько же, сколько «Енисей» в первом отрезке. Хозяева уничтожили соперника — 39:21.

Во втором отрезке игра успокоилась — темп снизился, стало больше позиционного нападения. «Енисей» хорошо воспользовался этой ситуацией и смотрелся очень добротно: Сонько и Артём Шлегель реализовали по трёхочковому броску, Артис оформил 2+1, Егор Ванин качественно врывался под кольцо. У ЦСКА перестало лететь издали, при этом москвичи старались находить моменты в «краске». Каспер Уэйр, Антон Астапкович и Самсон Руженцев тянули за собой армейцев, а ближе к концу отрезка капитан Семён Антонов набрал четыре очка кряду, что помогло хозяевам перехватить инициативу — 15:14. После выхода на паркет Тримбл оформил два очка в проходе, а затем — «двушку» с фолом. Сергей Долинин своим точным трёхочковым закрыл десятиминутку, но она завершилась не в пользу «Енисея» — 20:24.

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Если в первой половине ЦСКА полагался больше на своё нападение, то во второй клуб включил свою невероятную оборону. Хозяева позволили «Енисею» за пять минут в третьей четверти набрать только шесть очков, один лишь Тримбл за это время оформил девять очков. Лидеру стал отменно помогать Никита Курбанов, который не только царил на подборах, но и положил два слэм-данка. Разница в счёте уже перевалила за 30 очков — 82:51. У гостей наконец-то включился Данило Тасич, он находил моменты в «краске». Артис тоже набирал очки, однако при этом много мазал издали. Армейцы оказались сильнее со счётом 26:16.

В заключительной четверти Андреас Пистиолис дал игровое время игрокам скамейки. Также на паркет вышел 21-летний Иван Зайцев, выступающий за ЦСКА-2. У «Енисея» продолжил выступать основной состав, поэтому клуб не только давал отпор, но и вышел вперёд в отрезке во многом благодаря удачным действиям Шлегеля, Долинина и Артиса. Красноярцы оставили за собой десятиминутку — 22:13. Впрочем, ЦСКА всё равно победил со счётом 102:79.

Мы уже привыкли к ярким перформансам Тримбла. На этот раз Мело набрал 22 очка, шесть подборов и два перехвата. Лидер ЦСКА стал лучшим по показателю эффективности (25 баллов). Ухов, Жан-Шарль и Курбанов оформили по 12 очков каждый. Иван добавил к этому четыре подбора и три передачи, Ливио — три подбора, а Никита — пять подборов и два перехвата. В составе «Енисея» выделялся Артис, записавший на свой счёт 21 очко, три подбора и две передачи, но включился он именно тогда, когда ЦСКА уже сбавил обороты. Шлегель хорошо себя показал: 13 очков, четыре подбора и два перехвата. Коулмэн закончил встречу со статистикой в 10 очков, восемь передач и три перехвата.

Армейцы ушли на новогодние праздники в роли лидера Единой лиги и с семью победами кряду. Тримбл выступает на уровне MVP и если не сбавит оборотов, то точно получит эту награду. «Енисей» закончил 2025 год на восьмом месте в таблице, что можно считать неплохим результатом. Уже в 2026-м клуб из Красноярска будет стараться сохранить эту позицию, чтобы выйти в плей-офф.