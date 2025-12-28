«Уралмаш» бился до конца. Но УНИКС в юбилейном матче вытащили две звезды

У «Уралмаша» самая продолжительная серия поражений среди всех участников Единой лиги ВТБ на данный момент — четыре неудачи кряду. Теперь же в гости к уральцам пожаловал УНИКС — один из лидеров чемпионата. Каким получилось это противостояние — в материале «Чемпионата».

Вряд ли домашние трибуны ожидали увидеть 0:9 на старте последнего матча в году. Маркус Бингэм реализовал трёхочковый бросок и оформил удачный проход, Дишон Пьерр и Андрей Лопатин набрали по два очка каждый. Лишь после тайм-аута Ростислава Вергуна «Уралмаш» проснулся: Герасимов забил «трёшку» и «двушку», Тайрелл Нэльсон добавил мяч в корзину после промаха напарника. Хозяева вернулись в игру — 7:11. Но после этого Бингэм положил 2+1, а капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин записал на свой счёт четыре очка подряд. Вергуну пришлось ещё раз брать паузу, чтобы сбить темп сопернику. Особо не получилось, так как на паркете появился Джален Рейнольдс, делавший разницу как в атаке, так и в защите. У УНИКСа выходило практически всё. «Уралмаш» держал в игре в большинстве своём Нэльсон. Казанцы выиграли четверть — 31:17.

Во второй десятиминутке результативность не упала — команды продолжили удачно атаковать с различных дистанций. «Уралмаш» держал на плаву Нэльсон, у УНИКСа ярко себя проявляли Пьерр, Рейнольдс и Бингэм. Разница примерно в районе 14-15 очков держалась на протяжении половины отрезка. Лишь под конец четверти хозяева во многом благодаря действиям Игоря Новикова стали отыгрывать отставание. Защитник разгонял быстрое нападение, а также сам набирал очки издали. Наконец-то стал попадать Айзея Риз. Правда, Алексей Швед и всё тот же Пьерр не позволили УНИКСу сильно отстать от соперника. В итоге четверть за «Уралмашем» с небольшим преимуществом — 27:25.

Маркус Бингэм и Тайрелл Нэльсон Фото: Единая лига ВТБ

Скорее всего, в перерыве Перасович и Вергун донесли до своих подопечных, что нужно выкладываться в обороне — в третьей четверти защита и борьба вышли на первый план. Игра была равной, так как никому не удавалось оформить внушительный рывок. В составе УНИКСа продолжили тащить за собой команду Бингэм и Пьерр, набиравшие бо́льшую часть очков. После невзрачной второй четверти у «Уралмаша» проснулись Герасимов и Далтон, оформившие на двоих девять очков. Добавьте к этому четыре от Ивана Пынько и Нэльсона и два — от Риза, и получите 19:17 в пользу хозяев в третьем отрезке.

«Трёшка» Риза в первой же атаке заключительной четверти показала намерения «Уралмаша» бороться до конца. На этом хозяева не остановились, сильно взвинтив темп и заставляя УНИКС ошибаться. Буквально за три минуты уральцы подобрались на расстояние четырёх очков — 75:79. В этом отрезке шикарно себя проявил Риз, реализовавший два трёхочковых. Перасович моментально отреагировал тайм-аутом. Пауза пошла на пользу казанцам, потому что после выхода на паркет Швед положил «трёшку», Пьерр — 2+1 и ещё два удачных штрафных, Рэйнольдс оформил лэй-ап. Казанцы быстро вернули себе комфортное преимущество — 91:79. Гости контролировали концовку, не позволяя «Уралмашу» приблизиться. Победа УНИКСа со счётом 100:91.

Самым результативным во встрече стал Нэльсон — 22 очка, три подбора и две передачи, однако при этом Тайрелл каким-то непостижимым образом оказался худшим по показателю «плюс-минус» в команде — «-23». Скорее всего, это связано с тем, что форвард находился на паркете в самые неудачные отрезки для «Уралмаша», но всё равно это что-то с чем-то… Герасимов набрал 20 очков и два перехвата, Риз — 15 очков и пять передач, Далтон — 11 очков, пять подборов и три передачи. У УНИКСа сразу два игрока оформили по дабл-даблу — Бингэм, на счету которого 21 очко, 10 подборов и три блок-шота, и Пьерр — 20 очков, 13 подборов и пять передач. Дишон оказался самым эффективным игроком матча (32 балла). Кулагин добавил от себя 15 очков, два подбора и четыре передачи, а Рейнольдс — 14 очков, три подбора и два блока.

В целом УНИКС контролировал ситуацию во встрече, держа руку на пульсе. Однако в определённый момент «Уралмаш» очень близко подобрался к сопернику. Казалось, что всё может прийти к равному клатчу, но казанцы прибавили в самый ответственный момент. И это уже не разовая акция, а постоянство. УНИКС благодаря опытным лидерам чувствует себя как рыба в ключевых ситуациях. Кому не позавидуешь, так это уральцам, которые проиграли пятый матч кряду и не разу не победили в декабре. Откровенно говоря, ужасное окончание года для «Уралмаша», но команда должна прибавлять в 2026-м. Других вариантов попросту нет! В команде собраны игроки высочайшего класса, и необходимо делать выводы из ситуации. УНИКС же одержал победу в 500-й для себя встрече в Единой лиге и ушёл на небольшой заслуженный отдых.