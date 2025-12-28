Лучший матч звезды «Локо» и яркий лидер «Автодора». Краснодарцы отлично завершили год

Предпоследней игрой в 2025 году в Единой лиге стало противостояние «Локомотива-Кубань» и «Автодора». У краснодарцев был неудачный отрезок в чемпионате, который они завершили волевой победой над «Пари НН». Саратовцы совсем недавно прервали 13-матчевую серию поражений, выиграв у «Самары» и «Уралмаша». Теперь оставалось определить, кто сильнее, в очном противостоянии.

Винс Хантер на старте за минуту набрал четыре очка, с ходу показав намерения «Локо». Игорь Вольхин ответил пятью очками, а Даниил Коско добавил ещё два от себя. Правда, хозяева усилиями Антона Квитковских и Патрика Миллера снова вышли вперёд — 9:7. После этого настало время Алена Хаджибеговича, который оформил восемь очков кряду для «Автодора». Тем не менее краснодарцы всё это время лидировали, потому что Джеремайя Мартин реализовал четыре штрафных, а Майкл Мур и Всеволод Ищенко попали по «двушке» каждый. С небольшим перевесом четверть ушла в актив «Локо» — 19:17.

Вот во втором отрезке хозяева покуражились на славу. У «Локо» получалось практически всё в нападении, а в защите команда заметно прибавила. Кассиус Робертсон записал на свой счёт пять очков, Мур и Хантер кошмарили «краску» соперника, Мартин положил две «трёшки» кряду, затем ещё добавив к этому удачный проход. Ищенко и Илья Попов отменно врывались под кольцо и находили для себя моменты. Хаджибегович старался как мог, однако его 10 набранных очков особо не помогли «Автодору» навязать борьбу сопернику в четверти. Даже тайм-ауты Миленко Богичевича не помогали остановить краснодарцев. «Локо» великолепно завершил десятиминутку — 29:16.

Майкл Мур, Джеремайя Мартин и Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв подошёл к концу, команды вернулись на паркет. Подопечные Антона Юдина полностью контролировали ход игры, обладая заметным преимуществом. На любые удачные действия «Автодора» краснодарцы отвечали своими. Артём Клименко забил лэй-ап, Хантер — тут же ответил. Виталиюс Пранаускис завершил проход, Мартин — повторил. И так продолжалось на протяжении всей четверти — никто не делал заметных рывков, а команды поочередно набирали очки. У «Локо» шикарно смотрелся Миллер, который не только сам отличался, но и руководил нападением. В определённый момент упал Би Джей Джонсон, и тут же сразу промелькнули мысли о старой травме, из-за которой он и покинул клуб в прошлом сезоне, но всё обошлось — форвард продолжил игру. Хозяева оставили отрезок за собой — 22:20.

Спокойно и методично кубанцы двигались к победе в заключительной четверти. Хоть старт отрезка и выдался у них не лучшим из-за отличных действий Андрея Федорова и Земского, однако затем ситуация стабилизовалась — Мартин и Робертсон стали часто находить моменты для взятия кольца. Затем к ним подключились Ищенко с Миллером, а точку в противостоянии поставил Макар Коновалов, забивший «двушку» в проходе. 88:65 — уверенная победа «Локомотива-Кубань».

Хаджибегович сегодня играл за весь «Автодор». На счету Алена 26 очков и 17 (!) подборов. При этом он был очень эффективен как по бросковой части, так и в целом по игре. Вольхин набрал 11 очков и пять подборов. Земский добавил от себя семь очков, пять подборов, четыре передачи, но реализация сегодня у Павла была ужасная — он попал в цель лишь раз с игры. Из 16 попыток… Плохой день для молодого игрока. «Локо» вёл за собой Мартин — 25 очков, четыре подбора, две передачи и целых пять перехватов. Определённо, лучшее выступление Джеремайи за краснодарский клуб. Робертсон и Хантер оформили по 13 очков каждый, а Миллер — 10 очков, семь подборов и столько же передач.

«Локо» не мог закончить год поражением, ещё и при домашних трибунах, поэтому все выложились на максимум. Хаджибегович — настоящая находка для «Автодора». Ален выделяется настолько, что совершенно не удивимся, если центровой окажется в другом клубе Единой лиги по ходу сезона или отправится в аренду ближе к плей-офф. Пока он — главная звезда клуба. Команды завершили для себя 2025 год. Будем следить за тем, что преподнесёт нам 2026-й.