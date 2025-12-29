Слишком много топовых выступлений. Кто удивил под конец года в Единой лиге?

Героем 11-й игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард УНИКСа Дишон Пьерр. Завершилась новая семидневка в нашем любимом турнире. Кто показал себя лучше остальных под конец 2025 года?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Дмитрий Кулагин — УНИКС
Казанцы на неделе провели два матча. Игра с МБА-МАИ складывалась для УНИКСа не очень-то удачно, но в ключевой момент включился капитан команды Кулагин. Защитник реализовывал «трёшки» и пронзал защиту москвичей своими молниеносными проходами. 27 очков, два подбора, два перехвата и лучший показатель эффективности во встрече (35 баллов) — топ-уровень! Правда, намного важнее победа, которую добыл Дмитрий для клуба. На этом Кулагин не остановился и ещё набрал 15 очков, четыре передачи и два перехвата в игре с «Уралмашем». УНИКС выиграл оба матча, вряд ли бы без такой качественной игры капитана это произошло.
Дишон Пьерр — УНИКС
Кулагин проявил себя выше всяких похвал, но нельзя не выделить ещё одного игрока УНИКСа — Пьерра. Форвард с середины декабря демонстрировал просто невероятный уровень индивидуального мастерства. Эта неделя не стала исключением! Дишон оформил два дабл-дабла: в матче с МБА-МАИ он набрал 14 очков, 15 подборов и три передачи, с «Уралмашем» — 20 очков, 13 подборов и пять передач. При этом с каждой новой встречей Пьерр переписывал личный рекорд по эффективности. В последней игре его показатель составил 32 балла. Шикарное завершение года для одного из лидеров УНИКСа.
Евгений Минченко — «Самара»
Мы дождались этого — «Самара» победила в регулярном чемпионате Единой лиги! Произошло это в игре с «Пари НН». Примечательно, что клуб с берегов Волги выступал без лидеров Дмитрия Чебуркина и Никиты Михайловского. В отсутствие главных звёзд на авансцену вышел капитан Минченко. Центровой вёл за собой команду от начала и до конца, в итоге набрав 24 очка, четыре подбора и один перехват. Евгений стал самым эффективным игроком матча с 29 баллами. Конечно, ничего бы не было и без Данилы Походяева, который записал на свой счёт 20 очков и 11 подборов, но капитан был неотразим!
Джеремайя Мартин — «Локомотив-Кубань»
Самый результативный игрок прошлого регулярного чемпионата пока не мог ярко проявить себя в «Локо». Всему виной травма, из-за которой Джеремайя пропустил очень много матчей. Но он вернулся и набрал оптимальную форму. В игре с «Автодором» Мартин набрал 25 очков, четыре подбора, три передачи, (!) пять перехватов и два блок-шота. Он с запасом оказался самым эффективным игроком в составе своей команды (30 баллов) и принёс «Локо» победу со счётом 88:65.
Ален Хаджибегович — «Автодор»
Центровой в последнее время выступает просто великолепно. На прошедшей неделе «Автодор» выиграл у «Уралмаша», в матче, в котором Хаджибегович набрал 22 очка, девять подборов, две передачи и (!) четыре блок-шота. При этом став лучшим по показателю эффективности (33 балла). Ещё клуб из Саратова встречался с «Локо». Победу добыть не удалось, однако Ален в одиночку тащил за собой клуб, оформив дабл-дабл: 26 очков и 17 подборов. Даже несмотря на поражение, центровой стал лучшим по эффективности (32 балла). Шикарная неделя от Хаджибеговича!