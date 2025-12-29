Скидки
Выступления российских баскетболистов в США с 22 по 28 декабря 2025 года: Владислав Голдин, Виктор Лахин, Кирилл Елатонцев в NCAA

Травма Лахина, возвращение Голдина и Елатонцев в NCAA. Россиян стало больше в США!
Никита Бирюков
Как дела у россиян в США
Наш еженедельный обзор.

2025 год стремительно летит к своему логическому завершению. Сегодня понедельник — значит, настало время последнего в этом году материала про нашу талантливую молодёжь, которая выступает в Лиге развития НБА (G-лиге) и студенческой американской лиге NCAA.

Как обычно, начнём с G-лиги. Владислав Голдин дебютировал в НБА за «Майами Хит» в игре с «Бостоном», но затем отправился обратно в Лигу развития, где сыграл один матч за «Су-Фолс Скайфорс» с «Сан-Диего Клипперс». За 20 минут на паркете наш центровой набрал 12 очков, шесть подборов, одну передачу и два блок-шота. К сожалению, уверенное выступление Влада не помогло его команде победить — 106:128.

Как дела у Виктора Лахина? К сожалению, бигмен «Оклахома-Сити Блю» получил повреждение в игре с «Лонг-Айленд Нетс», проведя на паркете всего лишь девять минут и отметившись только тремя подборами и одной передачей. Центровой повредил левую лодыжку — ничего серьёзного, в скором времени Лахин снова будет радовать нас своими яркими выступлениями.

Виктор Лахин

Виктор Лахин

Фото: okcblue.com

В NCAA Илья Ермаков, Владимир Хряпа и Виктор Панов на прошедшей неделе не играли. Скоро у каждого из них будет много матчей, чтобы проявить себя в полной мере. Хорошо показал себя Тимофей Рудовский, который выступает за университет Брайанта. Его команда встречалась с университетом Хай-Пойнт и Вустерским государственным университетом. В игре с первым соперником россиянин набрал шесть очков, один подбор, две передачи и один перехват, а «бульдоги» уступили со счётом 47:93. В следующей же встрече учебное заведение Рудовского одержало уверенную победу — 95:59. Тимофей оформил 11 очков, два подбора, одну передачу, блок-шот и перехват. Примечательно, что форвард сыграл по 25 минут в обоих матчах.

Уже на следующей неделе вы увидите в нашем новом обзоре новое лицо — Кирилла Елатонцева, который перебрался в США, где будет выступать за университет Оклахомы в NCAA. Это очень известное учебное заведение в студенческом баскетболе, через стены которого прошли Блэйк Гриффин, Трэй Янг, Бадди Хилд и много других известных игроков в НБА. «Оклахома Сунерс» играет в топовой конференции SEC, в которой любой матч на вес золота. У нашего центрового появился шанс заявить о себе во всеуслышание. А как оно получится — уже зависит от Елатонцева. Уже завтра, 30 декабря, в 4:00 мск Кирилл проведёт свой первый матч в NCAA.

