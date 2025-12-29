Кирилл Елатонцев теперь в NCAA: что важно знать о его новой команде

Переходы европейских баскетболистов в NCAA уже стали обычным делом. Но спортсменам из Единой лиги ВТБ по-прежнему сложно попасть в сильные университетские команды США, особенно в такие, как команды SEC. Кирилл Елатонцев выбрал для себя настоящий вызов, где приходится доказывать уровень в каждом эпизоде. Его приглашение в состав «Оклахомы Сунерз» — продуманный шаг команды для решения конкретных задач.
23-летний Кирилл Елатонцев — воспитанник «Локомотива-Кубань». Примечательно, что с краснодарцами у него действующий контракт. Однако у молодого центрового в команде было достаточно функций — от привычной работы возле корзины и защиты до чтения пик-н-роллов и исполнения трёхочковых бросков в сезоне-2024/2025. Кирилл неплохо бросал из-за дуги — 45,2%. Плюс он два раза подряд признавался лучшим молодым игроком Единой лиги, а также привлекался в национальную команду.
После разрешения от регулятора Елатонцев теперь сможет выступать в NCAA — он присоединится к «Оклахоме» во втором семестре сезона-2025/2026. При этом у него только один полноценный семестр, чтобы проявить себя перед североамериканскими скаутами. В такой ситуации на раскачку времени нет, и каждый матч будет на вес золота.
Университет Оклахомы входит в число ведущих государственных университетов страны. Его основали в 1890 году, он расположен в Нормане, а всего в нём учится около 31 тысячи человек. На территории кампуса, который занимает 12 кв. км, много не только учебных корпусов, но и спортивных площадок. Баскетбол здесь — одна из главных дисциплин. Домашний зал — «Ллойд Нобл Центр» на почти 11 тысяч мест: арена без излишеств, однако с очень мощной атмосферой.
«Прежде всего мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции. Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе».
Это одна из самых стабильных команд NCAA — у «Оклахомы Сунерз» более 1700 побед, пять выходов в «Финал четырёх» и два финала, а их постоянно считают одними из фаворитов «Мартовского безумия», даже несмотря на отсутствие титула. Правда, в последние годы «Сунерз» чаще находятся «на грани» попадания в турнир.
С этого года «Оклахома» выступает в SEC, и это вывело команду на новый уровень сложности: теперь важнее физическая подготовка и длина скамейки. Главный тренер Портер Мозер, который у руля уже почти пять лет, строит команду на дисциплине, умении читать игру и многообразии в игре «больших».
Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025
Фото: Единая лига ВТБ
Это как раз тот момент, когда у Елатонцева появляется нужное окно. В «Сунерз» есть много кандидатов на позицию «большого», но не хватает того, кто сочетает защиту, подборы и умение атаковать издали. Пусть статистика Кирилла и не впечатляет в глобальном смысле, однако его опыт во встречах с серьёзными командами в Единой лиге может очень пригодиться в SEC.
«Оклахома» начала сезон с результатом 9-3, но впереди трудный отрезок, где никакие ошибки не проходят незамеченными. В такой ситуации не стоит ждать от Елатонцева много очков, однако может так получиться, что именно его минуты на площадке будут важны — благодаря защите, подборам, помощи основным игрокам и дополнительным вариантам в игре.
Этот переход — не попытка начать всё сначала. Скорее, это довольно смелый и осознанный шаг игрока, который уже вырос на прежнем уровне и теперь хочет проверить, как далеко может зайти, понимая возможные риски в Европе. В Нормане ценят тех, кто приносит реальную пользу. И в такой ситуации у Кирилла появляется шанс заявить о себе за океаном.