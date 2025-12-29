Кирилл Елатонцев теперь в NCAA: что важно знать о его новой команде

Переходы европейских баскетболистов в NCAA уже стали обычным делом. Но спортсменам из Единой лиги ВТБ по-прежнему сложно попасть в сильные университетские команды США, особенно в такие, как команды SEC . Кирилл Елатонцев выбрал для себя настоящий вызов, где приходится доказывать уровень в каждом эпизоде. Его приглашение в состав «Оклахомы Сунерз» — продуманный шаг команды для решения конкретных задач.

23-летний Кирилл Елатонцев — воспитанник «Локомотива-Кубань». Примечательно, что с краснодарцами у него действующий контракт. Однако у молодого центрового в команде было достаточно функций — от привычной работы возле корзины и защиты до чтения пик-н-роллов и исполнения трёхочковых бросков в сезоне-2024/2025. Кирилл неплохо бросал из-за дуги — 45,2%. Плюс он два раза подряд признавался лучшим молодым игроком Единой лиги, а также привлекался в национальную команду.

После разрешения от регулятора Елатонцев теперь сможет выступать в NCAA — он присоединится к «Оклахоме» во втором семестре сезона-2025/2026. При этом у него только один полноценный семестр, чтобы проявить себя перед североамериканскими скаутами. В такой ситуации на раскачку времени нет, и каждый матч будет на вес золота.

Университет Оклахомы входит в число ведущих государственных университетов страны. Его основали в 1890 году, он расположен в Нормане, а всего в нём учится около 31 тысячи человек. На территории кампуса, который занимает 12 кв. км, много не только учебных корпусов, но и спортивных площадок. Баскетбол здесь — одна из главных дисциплин. Домашний зал — «Ллойд Нобл Центр» на почти 11 тысяч мест: арена без излишеств, однако с очень мощной атмосферой.

Портер Мозер главный тренер «Оклахомы Сунерз» «Прежде всего мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции. Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе».

Это одна из самых стабильных команд NCAA — у «Оклахомы Сунерз» более 1700 побед, пять выходов в «Финал четырёх» и два финала, а их постоянно считают одними из фаворитов «Мартовского безумия», даже несмотря на отсутствие титула. Правда, в последние годы «Сунерз» чаще находятся «на грани» попадания в турнир.

С этого года «Оклахома» выступает в SEC, и это вывело команду на новый уровень сложности: теперь важнее физическая подготовка и длина скамейки. Главный тренер Портер Мозер, который у руля уже почти пять лет, строит команду на дисциплине, умении читать игру и многообразии в игре «больших».

Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Это как раз тот момент, когда у Елатонцева появляется нужное окно. В «Сунерз» есть много кандидатов на позицию «большого», но не хватает того, кто сочетает защиту, подборы и умение атаковать издали. Пусть статистика Кирилла и не впечатляет в глобальном смысле, однако его опыт во встречах с серьёзными командами в Единой лиге может очень пригодиться в SEC.

«Оклахома» начала сезон с результатом 9-3, но впереди трудный отрезок, где никакие ошибки не проходят незамеченными. В такой ситуации не стоит ждать от Елатонцева много очков, однако может так получиться, что именно его минуты на площадке будут важны — благодаря защите, подборам, помощи основным игрокам и дополнительным вариантам в игре.

Этот переход — не попытка начать всё сначала. Скорее, это довольно смелый и осознанный шаг игрока, который уже вырос на прежнем уровне и теперь хочет проверить, как далеко может зайти, понимая возможные риски в Европе. В Нормане ценят тех, кто приносит реальную пользу. И в такой ситуации у Кирилла появляется шанс заявить о себе за океаном.