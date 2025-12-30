Егор Дёмин — огонь! Россиянин установил клубный рекорд НБА и повторил максимум по очкам!

В «Барклайс-центре» счёт не стал сюрпризом, а вот сама игра получилась показательной. «Бруклин» проиграл «Голден Стэйт» 107:120 и прервал лучшую серию побед в сезоне, но зато команда ещё больше проявила свои особенности, особо выделив Егора Дёмина, который становится всё важнее для «Нетс».

«Бруклин» начал матч очень собранно и жёстко — в защите команда сразу дала понять сопернику, что ни шагу не уступит. Благодаря хорошей игре в обороне и быстрой атаке хозяева быстро вышли вперёд и сделали отрыв в 13 очков. Такой стиль игры — уже их фирменный: сдерживать чужие броски и навязывать свой темп. До середины третьей четверти Стефен Карри чувствовал на себе плотную опеку и смог набрать только 10 очков с плохим процентом из-за дуги.

Но ситуация быстро изменилась. Один фол стал переломным моментом — Карри тут же перехватил инициативу и помог «Уорриорз» выйти вперёд. После этого «Бруклин» так и не смог наладить свою защиту, даже несмотря на то, что гости реализовали всего 10 из 33 трёхочковых.

На фоне нестабильной игры всей команды самым стабильным в нападении у «Нетс» был Дёмин. Новичок выдал один из своих лучших матчей — уже в первой половине забил 12 очков, попал четыре из шести трёхочковых, и в третий раз в сезоне набрал больше 10 очков за одну половину, а четвёртый раз за сезон — минимум четыре трёхочковых за отрезок. После перерыва он довёл своё количество трёхочковых до семи — это новый рекорд «Нетс» среди новичков! В итоге у него 23 очка — это повтор его лучшего результата за карьеру.

Важно, что даже играя результативно, Дёмин не ломал командную тактику. «Уорриорз» не давали ему бросать свободно, плотно встречая, но он всё равно играл с умом и не терялся, грамотно помогал строить атаки. А когда ему приходилось защищаться против Карри, он не допускал серьёзных ошибок. Для новичка это очень зрелая игра.

Всё решилось в самом конце. За последние четыре минуты у «Нетс» ничего не клеилось: в нападении начались сбои, в защите пропала сосредоточенность. Только Дёмин и Николас Клэкстон пытались бороться до конца, но из-за мелких ошибок и ненужных фолов команде так и не удалось догнать соперника.

Из-за поражения у «Бруклина» теперь 10 побед и 20 поражений, но команда всё равно продолжает двигаться вперёд: недавно было семь побед за 10 игр, в декабре у них была лучшая защита в НБА, а новички регулярно выходят на площадку. Всё это — признаки развития.

Дёмин стал важным игроком «Бруклина»: игра с «Голден Стэйт» — ещё один пример того, что он влияет на матч не только баллами и ассистами.