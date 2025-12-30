«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА

Егор Дёмин сегодня набрал 23 очка в матче с «Голден Стэйт», повторив свой лучший результат в НБА. В декабре он смотрится уверенно: за 11 встреч — почти 12 очков, три передачи и два подбора в среднем за игру. Такое выступление — веская причина оставаться в десятке лучших новичков лиги. После матча российский баскетболист пообщался с журналистами на пресс-конференции. «Чемпионат» подготовил для вас перевод этого разговора.

— Какой был главный вызов в обороне и в попытках сдержать «Голден Стэйт»?

— Это очень опытная команда с игроками уровня Зала славы, которых невероятно трудно держать. Мы могли куда лучше соблюдать наши базовые принципы защиты и гейм-план. Слишком много отдали под кольцом: сосредоточились на периметре и недосмотрели «краску» — в итоге это нам и стоило матча.

— В перерыве вы говорили, что партнёры помогали вам находить броски с дистанции. Почему удавалось стабильно открываться за дугой и какой был настрой?

— Мы просто держались своих комбинаций, того, что отрабатываем с начала сезона. Грамотно двигали мяч, искали выгодные матчапы, вовремя находили нужных партнёров и чётко исполняли установки тренера. Всё решает исполнение.

Егор Дёмин перед встречей Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

— Вы много внимания уделяли периметру, а соперник набрал массу лёгких очков под кольцом. Насколько трудно играть против «Уорриорз», когда они гоняют мяч из стороны в сторону, а вы пытаетесь это сдержать, но они всё равно добираются до кольца?

— «Уорриорз» играют в особенный баскетбол, и мы выходили, понимая, что давно с таким стилем не сталкивались. Начали хорошо: держали темп, давили, придерживались своих принципов. Потом сбились — и не только по нашей вине. Соперник действительно очень силён. Наш вызов — вернуть тот ритм, с которого стартовали, и удерживать его на протяжении всей игры. Сегодня это удавалось рывками.

— Вы говорили, что будет особенно сыграть против Стефа Карри, которого всегда любили смотреть. Каково было выйти против него? И что он сказал вам после встречи?

— У него колоссальная «гравитация» — он притягивает к себе внимание всей защиты. Мы уделяли ему максимум фокуса, и он, конечно, выдающийся игрок. Некоторые его броски, даже те, что не засчитали, оказались впечатляющими. Для меня было честью разделить с ним площадку. После игры он просто сказал: «Хорошая игра». Не хочу вдаваться в детали. Я тоже всех ребят поприветствовал. Он отличный парень.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— Вы с Ноланом [Траоре] сегодня здорово попадали из-за дуги. Что можете сказать о ваших отношениях? Вы оба новички, проходите первый сезон в НБА.

— Мы знакомы с Ноланом ещё по юношеской Евролиге до 18 лет. Тогда почти не общались, а сейчас выстроили отношения и командную «химию». Я им горжусь: он выходит уверенно, приносит свои сильные качества. Он уникален по физике — скорость, настрой — и при этом очень умный игрок. Делает отличную работу.

— В такие дни есть и много хорошего, и эпизоды, которые хочется вернуть. Насколько лично для вас ценен такой опыт с точки зрения роста?

— Максимально ценен. Каждый матч — новый урок, особенно для меня: игр в НБА у меня пока немного, да и не со всеми командами успел сыграть. Стараюсь «складывать в копилку» каждый опыт, особенно во встречах с такими соперниками, где можно не только сыграть, но и многому научиться. Даже этот матч пригодится мне и команде в будущем.