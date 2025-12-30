Леброну Джеймсу — 41. Каково его место в мире баскетбола сейчас?

Для большинства в лиге возраст уже не играет роли, но про Леброна этого не скажешь. Ему 41, и каждый его выход на площадку это подчёркивает. Его не получится описать просто в рамках статистики или очередного матча — Леброн давно стал примером для целого поколения и всё время двигает планку вверх. Это сейчас видно особенно хорошо.

Сильные стороны Леброна до сих пор редкие. Никто, кроме него, не играл в лиге 23 года и не набрал более 50 000 очков вместе с плей-офф — он первый, кто сделал это в истории. Таких, как он, просто нет.

Даже несмотря на то, что в начале сезона Леброн пропустил 14 матчей из-за травмы, он на коротком отрезке смог выдать серию из 26,8 очка, 6,3 подбора и 6,2 передачи при 53% с игры в среднем.

Самое важное — несмотря на снижение нагрузки, Леброн играет очень качественно. В игре один на один и в связках он до сих пор в числе лучших, а его умение разбираться в ситуации сейчас играет бо́льшую роль, чем скорость. Потому его ставят в топ-8 предсезонных рейтингов, и «Лейкерс» побеждают, когда он в составе.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

Слабые стороны теперь очень заметны. 20,5 очка за матч — рекордно мало для Леброна. Даже свои хорошие броски он реализует хуже обычного, и тут проблема не в недостатке работы. Проходов и изоляций стало значительно меньше, что говорит о просевшей физической форме. Он больше экономит силы, однако и в резкости потерял.

Цифры по команде подливают масла в огонь. По показателю «плюс-минус» у Леброна сейчас всё плохо, и «Лейкерс» даже выглядели немного сильнее, когда он не играл. Сыгранность с Дончичем и только что получившим травму Ривзом не помогла — ничего особенного в атаке не получилось, а в защите Леброн уже не тянет.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Не стоит нынешнего Леброна рассматривать как универсального лидера команды. Да, он всё так же способен влиять на игру, контролировать темп и реагировать на промахи оппонентов, всё равно команду приходится перенастраивать под него более скрупулёзно. Джеймс скорее игрок высокого уровня — просто теперь это значение немного другое. Теперь он фактор, который лучше учитывать, а не опора на все случаи жизни.

Сейчас его значимость в баскетболе определяют не старые заслуги и не отдельные яркие моменты. Он редкий пример живой легенды, на которого всё ещё нужно обращать внимание, однако его влияние уже не абсолютное. Поэтому этот этап карьеры для Леброна — самый трудный для оценки и, наверное, самый честный.

С Днём рождения, Король!