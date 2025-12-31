Они стали главным разочарованием в баскетболе в 2025 году

Уходящий 2025 год запомнился не только яркими баскетбольными событиями, рекордами, россиянами в НБА, но и разочарованиями, которые произошли на разных участках планеты при тех или иных обстоятельствах. Не случись они, кто знает, сколько ещё положительных инфоповодов у нас добавилось бы.

«Астана» и «Самара»

Никита Михайловский, сезон-2025/2026 Фото: БК «Самара»

Если брать только 2025 год (вторую часть прошлого сезона и первую часть нынешнего), получается, что «Астана» и «Самара» на двоих в рамках Единой лиги ВТБ провели 61 матч, из которых уступили в 56. 5-56 на две команды за год… Что это, если не разочарование, когда ты практически наверняка знаешь, какая команда в предстоящей встрече выиграет/проиграет? На баскетбол «Астаны» (в прошлом сезоне) и «Самары» действительно смотреть непросто. Безусловно, есть положительные моменты: например, преображения Никиты Михайловского и Дмитрия Чебуркина, однако всё же это эпизодические вспышки, но никак не проявление истинного баскетбола.

Сборная Сербии

Никола Йокич, Евробаскет-2025 Фото: Getty Images

В конце лета – начале осени прошёл Евробаскет. Главным магнитом внимания на нём были Никола Йокич и его сборная Сербии, подходившая к старту турнира в статусе суперфаворита. На групповом этапе всё было неплохо, однако уже в 1/8 финала сербы неожиданно и сенсационно проиграли сборной Финляндии. После этого эксперты, болельщики и просто зеваки начали нещадно топить Йокича, утверждая, что не настолько он и велик и хорош. Примешивать к наследию игрока НБА выступление в сборной не очень логично, по такой логике Деннис Шредёр — один из лучших баскетболистов планеты. Однако факт остаётся фактом — сербы с запасом стали главным разочарованием Евробаскета, совершенно не оправдав ожидания болельщиков и экспертов.

Легенды НБА и кумиры детства не всегда примеры для подражания

Чонси Биллапс, сезон-2025/2026 Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Начало нового сезона НБА омрачилось общественным скандалом. Буквально после первой игры ФБР сообщило о задержании 34 человек по делу, которое уже окрестили крупнейшим коррупционным скандалом в истории НБА. Среди фигурантов — главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и защитник «Майами» Терри Розир. Следствие утверждает, что речь идёт о двух параллельных схемах: незаконных ставках на спорт и манипуляциях в подпольных покерных играх.

Розиру вменяют передачу инсайдерской информации участникам нелегальных букмекерских сетей — данных, полученных от игроков и тренеров и позволявших делать ставки на основе закрытых сведений о состоянии баскетболистов и тренерских планах.

Как следует из материалов дела, за такие сведения полагался процент от выигрыша или фиксированное вознаграждение. Биллапса задержали в Орегоне, его обвинили по делу о незаконной покерной схеме, связанной с мафией. Его имя долгие годы ассоциировалось с безупречной карьерой: чемпион НБА, MVP финала-2004, член Зала славы, главный тренер «Портленда». Этой весной он продлил контракт с клубом, но теперь отстранён от работы.

Леброн-бизнесмен

Леброн Джеймс Фото: Кадр из видео

О Леброне Джеймсе можно говорить бесконечно. На фоне высоких достижений с ним всегда параллельно тянется шлейф скандалов в командах и с тренерами, огромного эгоизма и прочего. Невозможно спорить с тем, что Леброн — это человек-нетфликс — он всегда под камерами и ничего не делает просто так. Перед стартом сезона он публично объявил о «Втором решении». Первое было в 2010 году, тогда он на телевидении в прямом эфире объявил, что переходит из «Кливленда» в «Майами». Конечно многие подумали, что он может объявить о завершении карьеры и что этот сезон станет для него последним.

Цены на последнюю домашнюю игру «Лейкерс» в регулярном чемпионате подскочили почти в два раза, кто-то купил эти билеты по завышенной цене.

Все замерли в ожидании часа Х, вновь эфир и как итог — Леброн «объявил», что выбирает… коньяк Hennessy, ведь он является лицом этого бренда. Можно вести бизнес по-разному, но не вводить в заблуждение фанатов. После этого часть болельщиков подали иск на Леброна за то, что они купили те самые билеты по завышенной цене. Этот «бизнес-приём» Леброна оказался крайне провальным и противоречивым, он затронул сердца многих любителей баскетбола. Джеймс продолжает разочаровывать с каждым годом.

Травмы

Травма Тайриза Халибёртона, финал НБА — 2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Банально? Ни в коем случае. Травмы — это неотъемлемая часть спорта и в частности баскетбола. Но конкретно в этом году они оставили неизгладимый отпечаток, возможно, даже в истории баскетбола. Первый раунд плей-офф НБА сезона-2024/2025: звезда «Милуоки» Дэмьен Лиллард в четвёртом матче серии с «Индианой» порвал ахиллово сухожилие и выбыл на год. Этот же плей-офф: лидер «Бостона» (на тот момент действующего чемпиона НБА) Джейсон Тейтум также порвал ахиллово сухожилие в четвёртой игре серии с «Нью-Йорком». И, наверное, главная травма в баскетболе в 2025 году — седьмая встреча финала НБА.

«Индиана» была огромным андердогом в этом финале, однако решающий матч лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон начал с трёх точных трёхочковых, и казалось, что именно он может сотворить главную сенсацию года. Но затем падение, невозможность встать, кадр со слезами, который видел абсолютно каждый любитель баскетбола — разрыв ахиллова сухожилия и, как итог, поражение «Индианы» в решающей игре года. До этого были и травмы Виктора Вембаньямы, Кайри Ирвинга, Деджонте Мюррея и многие другие. Травмы коснулись и начала сезона: сам Леброн Джеймс впервые в карьере пропустил старт чемпионата, у него было воспаление седалищного нерва. Как будто травм в 2025 году стало неприлично много, и это очень разочаровало.