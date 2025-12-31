«Лейкерс» огорчили. Опять. И прямо в день рождения Леброна

«Лейкерс» почти три четверти пытались выглядеть как фавориты, однако в заключительном отрезке полностью развалились. Вместо ожидаемой победы они получили болезненное поражение от «Пистонс», о котором болельщики хозяев вряд ли захотят вспоминать.

Начало игры было равным: «Лейкерс» набирали очки в основном благодаря Дончичу, а у «Детройта» всё держалось на командной игре — Каннингем вёл атаку, Харрис ловко использовал ошибки соперника. Уже в первой четверти стало заметно, что хозяева чаще играют в одиночку, а гости — командно, за счёт паса. В итоге концовку четверти уверенно забрали «Пистонс».

Во второй четверти «Детройт» стал заметно сильнее. Каннингем легко проходил защиту соперника, Стюарт действовал очень агрессивно, а запасные не давали команде сбавить скорость. Леброн и Дончич чуть сократили отставание, но у «Лейкерс» по-прежнему были большие проблемы в защите. К большому перерыву разница в счёте уменьшилась, однако игра особо не изменилась.

Лука Дончич и Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Третий отрезок получился для «Лейкерс» временем упущенных возможностей. Они несколько раз были близки к тому, чтобы догнать «Детройт», но гости тут же возвращали себе преимущество. Особенно помогли скамейка и борьба под щитом. Перед четвёртой четвертью у «Лейкерс» было «-8», и чувствовалось, что сил у них остаётся всё меньше.

В концовке всё пошло по одному сценарию. Айви набрал темп, Сассер попал несколько «трёх», а у «Лейкерс» стали часто терять мяч. Команда посыпалась в защите и запуталась в атакующих действиях. При «-12» на табло тренеры признали поражение и выпустили всех запасных задолго до конца.

«Пистонс» сыграли командно и грамотно. Дюрен набрал приличные 14 очков, восемь подборов и пять перехватов — такие показатели были у центрового команды только у Драммонда пять лет назад. Каннингем выдал отличный матч: 27 очков, 11 передач и очень хорошая реализация. К тому же он впервые победил коллектив Дончича. Команда выглядела цельно и знала, кто что должен делать.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Лейкерс» сейчас проблемы на всех уровнях. Эйтон играет 25 минут и при этом берёт только два подбора — тут не схемы виноваты, просто что-то не идёт. Во второй половине у команды вообще не было ни энергии, ни желания бороться. Леброну на день рождения напомнили: звучное имя не спасает от провала.

Даже в мелочах «Детройт» играл аккуратнее. Сассер добавил опасности на трёхочковой линии, тем самым растягивал защиту «Лейкерс» и отдавал пасы на свободных партнёров.

С каждым разом становится всё заметнее: «Лейкерс» красиво проигрывают, но по-настоящему бороться за результат у них получается редко. Вместо проявленного характера — только новое разочарование.