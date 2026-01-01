Как американский тренер забрал Кирилла Елатонцева из Единой лиги в NCAA

Всё произошло не так, как обычно: Портер Мозер не вёл долгих переговоров и не просматривал кучу видео, а просто увидел короткую заметку в соцсетях. В итоге у «Оклахомы Сунерз» появился молодой центровой с хорошей карьерой в России — и это прямо по ходу чемпионата. Для тренера с таким стажем — случай почти уникальный.

Портер Мозер главный тренер «Оклахомы Сунерз» «Всё началось с того самого твита. После этого мы провели свою проверку: понаблюдали за ним, начали процесс приглашения, проанализировали всё возможное. Конечно, этот твит увидела вся страна, поступило много звонков — он заинтересовал не только нас. Мы дали понять, что он нам действительно нужен. Мы не участвовали в процессе одобрения со стороны NCAA — оказалось, он уже был допущен 9 октября. Когда узнали это и увидели его рост — 210-211 см, решение пришло само собой. Так всё и закрутилось».

Кирилл Елатонцев приехал в Норман уже опытным игроком. В Единой лиге ВТБ он провёл несколько полноценных сезонов, стабильно выходил на площадку, набирал 7,2 очка и делал 4,6 подбора за матч в сезоне-2024/2025. Второй год подряд его признавали лучшим молодым игроком турнира. Для NCAA игроки с такими достижениями, да ещё приходящие в середине сезона, встречаются очень редко.

«Оклахома» официально объявила о приходе Елатонцева в воскресенье, а уже на следующий день он дебютировал за команду. В матче с «Миссисипи Валли Стэйт» центровой за 18 минут набрал шесть очков, сделал четыре подбора и отдал передачу. Цифры не впечатляющие в глобальном смысле, однако его работа была видна: он здорово действовал под кольцом, хорошо выбирал позиции и играл без лишней суеты.

Кирилл Елатонцев, сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Когда Елатонцев уезжал играть в США, у него ещё был действующий контракт в России, и «Локомотив-Кубань» не остался в стороне — дал понять, что обратится в ФИБА. Это наглядно показало, насколько сложно бывает совместить законы студенческого и профессионального баскетбола.

Подписание россиянина не влияет на расстановку сил в «Оклахоме», но добавляет команде запас прочности. В передней линии уже хватает игроков, которые стабильно получают игровое время, а с приходом Елатонцева у тренеров появляется больше выбора без снижения качества.

Портер Мозер главный тренер «Оклахомы Сунерз» «Это действительно уникально. У меня такого ещё не было. Нравится мне это или нет — уже другой вопрос. Это разрешено. И дальше каждый либо приспособится и вырастет, либо останется на месте. Это похоже на ситуацию с появлением системы NIL: кому-то это не нравилось, но те, кто сразу включился в процесс, адаптировались быстрее и получили преимущество, тогда как другим потребовалось время, чтобы влиться».

Таких случаев становится всё больше: в университетский баскетбол всё чаще поступают игроки, у которых за плечами уже есть опыт профессиональных лиг, включая Европу и даже НБА. Для тренеров это стало обычным делом. Вот так NCAA постепенно вливается в мировой баскетбольный рынок.