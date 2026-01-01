Никола Йокич выглядит бодро. Кадры после травмы колена дарят оптимизм «Денверу»

Вернётся ли сербский баскетболист в состав «Наггетс» раньше, чем через четыре недели?

В течение двух дней после того, что случилось с Йокичем, в «Денвере» были сплошные переживания: он получил неприятную травму колена, не смог покинуть паркет без помощи и тут же выбыл из состава.

В подобных случаях все в клубе ждут плохого развития событий, хотя стараются выглядеть спокойно. К счастью, всё получилось гораздо лучше.

Видео, появившееся через двое суток, особых сюрпризов не принесло — и это хорошая новость. Йокич передвигается уверенно: у него нет ни костылей, ни фиксирующего бандажа, и он почти не хромает. Утверждать по поводу быстрого возвращения пока рано, но видно, что травма не слишком серьёзная. Обычно, если человек так быстро начинает нормально ходить, значит, связки и мениски не сильно пострадали.

Напомним, инцидент произошёл в матче с «Майами», когда после наступа соперника у Йокича колено ушло назад — выглядело страшно. Врачи подтвердили переразгиб колена, однако связки не пострадали. По-прежнему предполагается, что он пропустит около четырёх недель, новые сроки не объявлялись.

Более того, к моменту травмы «Денвер» сильно зависел от Йокича. Он снова традиционно был лидером, задавал темп и ритм игре. Его цифры — 29,6 очка, 12,2 подбора и 11 передач — говорят сами за себя. Замена такой фигуры в любом случае меняет игру команды, кто бы ни вышел вместо него.

Пауза без Йокича осложняется тем, что «Денверу» не хватает ещё нескольких основных баскетболистов. Вариантов становится меньше, роли в команде меняются, а атаковать приходится проще — за счёт индивидуальных действий.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Положение «Денвера» позволяет не гнать лошадей — всё-таки третье место на Западе даёт некоторую свободу для планового восстановления, ведь в конференции все близко друг к другу. Новое видео показывает, что реабилитация проходит нормально — речь не идёт о тяжёлой травме.

И пока что всё под контролем. В клубе уверены, что травма не несёт серьёзного характера, а игрок уже показывает, что готов к первым тренировкам. Этого достаточно, чтобы «Наггетс» не паниковали и не меняли свои планы на сезон.