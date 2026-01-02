Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Майкл Портер может перейти в другую команду после обмена из Бруклин Нетс — все возможные исходы и инсайды: сезон-2025/2026 НБА

Где окажется Майкл Портер? «Бруклин» в итоге может отдать свою суперзвезду
Артемий Берстенев
Где окажется Майкл Портер?
Комментарии
Если «Нетс» развивают молодёжь и перестраиваются, это всё равно случится.

Имя Майкла Портера всё чаще всплывает в разговорах внутри лиги не потому, что он плохо играет, а потому, что «Бруклин» оказался в неопределённой ситуации. Догонять плей-ин не особо хочется, а дорогих игроков активно рассматривают на возможные сделки.

Майкл Портер Подробнее

На этом этапе Портер демонстрирует, пожалуй, лучшую форму в карьере. Он стабильно забивает, хорошо бросает из-за дуги и уверенно владеет мячом — то, что долго было его слабым местом. Для руководства это показатель, что на такого игрока стоит делать ставку именно из-за стабильности.

В «Бруклине» не хотят менять Портера просто ради каких-то изменений — клуб ищет выгоду на перспективу, прежде всего собирая ценные драфт-пики и игроков с хорошими контрактами. Контракт сложный, однако с его текущей игрой и возрастом это не воспринимается как глобальная проблема на рынке.

Статистика Майкла Портера в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026

Статистика Майкла Портера в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

По данным инсайдера Джейка Фишера, Портера рассматривают как вариант для усиления атаки «Голден Стэйт», поскольку бросок и рост ему позволяют. Глобальных перестроек в калифорнийском клубе не хотят, но ради свежей крови готовы обменять Жонатана Кумингу.

Тем временем «Чикаго» нужен винг, который может стабильно набирать очки без лишних индивидуальных проходов. Портер подходит на эту роль и будет органично смотреться рядом с Джошем Гидди, который сейчас травмирован.

Портер нужен и «Милуоки» как раз для борьбы за титул: он может растянуть защиту и освободить место для Янниса Адетокунбо. Команде сейчас не хватает именно таких игроков. Да, из-за зарплат легко договориться не получится, однако желание «Бакс» расстаться с важными ролевыми игроками говорит о том, что интерес реальный и сильный.

Майкл Портер и Стефен Карри, сезон-2025/2026

Майкл Портер и Стефен Карри, сезон-2025/2026

Фото: Ishika Samant/Getty Images

И, наконец, четвёртая команда «Детройт», который просто наблюдает за рынком. У команды всё идёт по плану, поэтому менять что-то срочно им не надо. Тем не менее Портер благодаря своему возрасту и атакующим навыкам может стать хорошим партнёром для Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена, если клуб решится ускорить рост.

Майкла Портера не отдадут просто потому, что так получилось, поскольку в нынешней НБА подобные универсальные форварды очень важны. «Бруклин» наверняка не спешит и готов ждать оптимального предложения.

Следить за всеми обменами:
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android