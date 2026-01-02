Где окажется Майкл Портер? «Бруклин» в итоге может отдать свою суперзвезду

Имя Майкла Портера всё чаще всплывает в разговорах внутри лиги не потому, что он плохо играет, а потому, что «Бруклин» оказался в неопределённой ситуации. Догонять плей-ин не особо хочется, а дорогих игроков активно рассматривают на возможные сделки.

На этом этапе Портер демонстрирует, пожалуй, лучшую форму в карьере. Он стабильно забивает, хорошо бросает из-за дуги и уверенно владеет мячом — то, что долго было его слабым местом. Для руководства это показатель, что на такого игрока стоит делать ставку именно из-за стабильности.

В «Бруклине» не хотят менять Портера просто ради каких-то изменений — клуб ищет выгоду на перспективу, прежде всего собирая ценные драфт-пики и игроков с хорошими контрактами. Контракт сложный, однако с его текущей игрой и возрастом это не воспринимается как глобальная проблема на рынке.

Статистика Майкла Портера в сезоне-2024/2025 и сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

По данным инсайдера Джейка Фишера, Портера рассматривают как вариант для усиления атаки «Голден Стэйт», поскольку бросок и рост ему позволяют. Глобальных перестроек в калифорнийском клубе не хотят, но ради свежей крови готовы обменять Жонатана Кумингу.

Тем временем «Чикаго» нужен винг, который может стабильно набирать очки без лишних индивидуальных проходов. Портер подходит на эту роль и будет органично смотреться рядом с Джошем Гидди, который сейчас травмирован.

Портер нужен и «Милуоки» как раз для борьбы за титул: он может растянуть защиту и освободить место для Янниса Адетокунбо. Команде сейчас не хватает именно таких игроков. Да, из-за зарплат легко договориться не получится, однако желание «Бакс» расстаться с важными ролевыми игроками говорит о том, что интерес реальный и сильный.

Майкл Портер и Стефен Карри, сезон-2025/2026 Фото: Ishika Samant/Getty Images

И, наконец, четвёртая команда «Детройт», который просто наблюдает за рынком. У команды всё идёт по плану, поэтому менять что-то срочно им не надо. Тем не менее Портер благодаря своему возрасту и атакующим навыкам может стать хорошим партнёром для Кейда Каннингема и Джейлена Дюрена, если клуб решится ускорить рост.

Майкла Портера не отдадут просто потому, что так получилось, поскольку в нынешней НБА подобные универсальные форварды очень важны. «Бруклин» наверняка не спешит и готов ждать оптимального предложения.