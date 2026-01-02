Это уже близко к катастрофе. «Лейкерс» не выдержат вялость Луки Дончича в обороне

Иногда всего две минуты видео хватает, чтобы снять розовые очки — оно спокойно и буднично показывает правду. Именно так и сделано новое видео про оборону Дончича, на которое сейчас обращают внимание в НБА-комьюнити.

В этом видео, которое вы, надеюсь, просмотрели, нет ничего неожиданного — и, может быть, от этого становится не по себе. Всё до ужаса знакомо: запоздалый выход в защиту, предсказуемые броски соперника, которые как будто нельзя остановить.

Дончича легко обыгрывают с первого движения — он не успевает сместиться, не успевает на подстраховку, не закрывает трёхочковую, не бежит обратно. Иногда он просто смотрит, как соперники набирают очки. Ни недовольства, ни желания изменить ситуацию — только пустой взгляд и полное безразличие. Это уже не растерянность, а равнодушие. И это самое опасное.

В «Далласе» такие моменты долго старались скрыть. Вокруг Луки подбирали сильных защитников, высоких форвардов и всегда страховали его. Командная система помогала скрывать его игровые минусы.

Тем временем в «Лейкерс» его никто особо не страхует. Команда и без того действует на грани, и каждая маленькая ошибка тут же приводит к новым неприятностям: обыграли на дриблинге — получился проход, не сместился — дали бросить трёхочковый, не закрыл соперника — отдали подбор. Проблемы накапливаются очень быстро.

В матче с «Детройтом» это впервые прозвучало в эфире. Реджи Миллер, не стесняясь в выражениях, по полочкам разобрал одну из ситуаций:

«Обратите внимание на этот момент с Лукой. Лука, ведь ничего не мешало тебе чуть подстраховать товарищей, сделать шаг навстречу. А он просто разводит руками. Честно, если бы я был тренером — меня бы это расстроило. При всём уважении к Луке, который сейчас даже лидирует в голосовании на Матч всех звёзд, он должен играть надёжнее в защите. Вот именно такие эпизоды и показывают, почему у «Лейкерс» в этом сезоне проблемы: он даже не попытался сместиться туда, куда нужно».

Дело не только в отдельных эпизодах. Сэм Митчелл недавно отметил, что, когда у Дончича нет мяча, его игра совсем не похожа на то, как двигается Стеф Карри: Лука почти не двигается, не создаёт давление и не заставляет соперников постоянно принимать сложные решения в защите.

Сэм Митчелл экс-тренер НБА «Дончичу сложно действовать без мяча: он редко делает рывки, не открывается и не ставит заслонов. С мячом он действительно хорош, но вне игры с мячом Лука практически не помогает партнёрам. В этом плане у «Лейкерс» схожая ситуация: Остин Ривз и Леброн Джеймс тоже предпочитают владеть мячом и редко берут на себя сложные игровые задачи — такие как передачи без мяча, активные перемещения, открывания и заслоны. Именно поэтому Стеф Карри так ценится: дело не только в его передаче — за карьеру он в среднем отдаёт 4,5-5 ассистов за игру. Главное, что Карри не избегает трудной работы — он постоянно двигается, открывается и делает рывки без мяча. И когда такой игрок открывается на скорости, вся команда начинает подстраиваться под его движение».

Такая статичность проявляется и в защите: если игрок стоит без движения, у него снижается и участие в обороне. Эксперт Макс Келлерман высказался ещё прямее: быть лидером в атаке — не значит, что можно отдыхать в защите. А если у тебя плохие ноги и вся команда пассивна — это мешает всей игре «Лейкерс».

По статистике видно: Лука — один из самых медленных и неэффективных защитников, отсюда и не лучший защитный рейтинг 118,5. Даже если он набирает по 30 очков за встречу и часто ассистирует, вся его польза исчезает, если он в защите позволяет сопернику набирать столько же.

Беспокоит не столько игра, сколько его эмоции. После очередной ошибки у него обычный взгляд, будто он с этим просто смирился. Ошибки больше не злят его изнутри — это очень тревожно для игрока такого уровня. Теперь «он всегда плохо защищался» — просто отговорка.

Суперзвёздами становятся не из-за таланта, а из-за того, что умеют работать над своими проблемами.

«Лейкерс» не ждут, что Дончич будет оплотом защиты. Им нужно, чтобы он хотя бы не выключался и работал вместе со всеми. Сейчас этого нет, а значит, проблема уже затрагивает всех, и каждый пропущенный мяч начинает дорого обходиться команде.