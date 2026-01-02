«Вашингтон» ужасен на паркете, но успешен в бизнесе. В чём секрет?

Уже несколько лет франшизы НБА не страдают от финансовых проблем, вызванных пандемией. Тогда на протяжении нескольких сезонов выручка всех клубов значительно упала, но теперь лига вновь вошла в стадию уверенного экономического роста. Это может быть контринтуитивно, если учитывать, что лига сейчас не переживает свои пиковые времена в плане популярности и рейтингов, однако контракты ассоциации с телеканалами растут и растут.

Из франшиз, чьи финансовые дела идут очень хорошо в последние несколько лет, выделяется «Вашингтон Уизардс». Напомним, клубом владеет бизнесмен Тед Леонсис, которому принадлежит ещё и хоккейный «Вашингтон Кэпиталз», а также «Вашингтон Мистикс» из WNBA. Тед занимается столичными клубами более 20 лет, и о его успехах скорее принято говорить именно в связи с «Кэпиталз», где уже долгие годы играет наш легендарный Александр Овечкин. Но оставим хоккейные дела нашим коллегам, хотя многое из того, о чём мы здесь расскажем, будет относиться и к ним.

«Вашингтон» — финансовый феномен 2020-х годов

Александр Овечкин Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

Что касается «Уизардс», то в спортивном плане эта команда давно не радует: последний выход в плей-офф был в 2021 году, а по-настоящему серьёзной командой «Вашингтон» считался в последний раз около 10 лет назад. В последние годы идёт долгая перестройка, которая, кажется, займёт ещё несколько сезонов.

Но, несмотря на это, финансовые показатели «Вашингтона» удивляют. Прибыль клуба во второй половине 2010-х годов точно не поражала воображение и колебалась от $ 6 млн (2016) до $ 55 млн. Затем, после нескольких тяжёлых «ковидных» сезонов, начиная с 2022 года прибыль «Уизардс» составляет не менее $ 85 млн, а в 2025 году — уже $ 135 млн. Даже с учётом инфляции результаты впечатляющие.

Конечно, стоит отметить, что основная статья доходов любого клуба НБА — это та часть прибыли от медиаправ лиги, которая равномерно распределяется между всеми 30 франшизами. По прежнему контракту на каждый клуб приходилось более $ 100 млн в год. Это число заметно увеличится, уже начиная с текущего сезона, так как вступил в силу новый контракт, заключённый в 2024 году, по которому каждая команда будет получать около $ 230 млн в год! Да, вместе с этим будут активно расти зарплаты баскетболистов, но в любом случае доходность владения баскетбольным «предприятием» будет сильно увеличиваться и в будущем.

Внешние причины роста

Джини Басс — глава «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Marcin Golba/Getty Images

Вместе с этим очень сильно возрастает стоимость франшиз НБА. Например, «Вашингтон» в 2021 году оценивался в $ 1,9 млрд, а сейчас – уже в $ 4,7 млрд! Эта удивительная тенденция подтверждает, что тренд на активный рост стоимости спортивных франшиз, который начался около 15 лет назад, ещё не достиг своего потолка. В этом году «Лейкерс» перешли от семьи Басс к бизнесмену Марку Уолтону за сумму в $ 10 млрд!

Таким образом, владение франшизой в НБА не только приносит постоянный доход, но и даёт в собственность актив, который растёт в цене бешеными темпами. Именно поэтому, несмотря на дороговизну, до конца десятилетия мы, скорее всего, увидим расширение лиги и появление двух новых команд. Заинтересованных инвесторов точно будет множество.

Ещё один важный фактор — «Вашингтону» не приходится платить налог на роскошь, так как команда находится в перестройке и нет никакого смысла выходить за пределы потолка зарплат.

Отдельно стоит уделить внимание тому, как в 2023 году в клубе сменилось руководство: президентом стал Майкл Вингер, а генеральным менеджером — Уилл Доукинс.

Изменения по всем фронтам

Уилл Доукинс — генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Вместе с новым руководством изменилась и стратегия. Теперь все сосредоточены на постепенной перестройке, а не на попытке добиться результата прямо здесь и сейчас. Уже не первый сезон «Вашингтон» аккумулирует ресурсы в виде драфт-пиков и молодых игроков, чтобы в нужный момент выстрелить, прямо как «Оклахома-Сити Тандер». Правда, в команде пока не наблюдается таланта уровня Шея Гилджес-Александера.

Возвращаясь к финансовой стороне вопроса, нужно отметить, что доходы «Вашингтона» выросли не только из-за общего роста прибыли НБА, но и благодаря умным бизнес-решениям. После легализации ставок в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» был открыт первый в НБА букмекерский лаунж прямо внутри стадиона, запущены полноформатный спортивный бар и пункт приёма ставок, работающий 365 дней в году.

Эта инновация превратила арену в круглогодичный центр притяжения фанатов, даже когда игр нет. Болельщики и просто жители города могут приходить смотреть спорт на экранах, делать ставки, покупать еду и напитки.

Модернизация арены

«Кэпитал Уан-Арена» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если перейти к самой арене, то она переживает масштабную модернизацию стоимостью около $ 800 млн. Уже завершён первый этап стройки, который заметно улучшил условия комфорта для игроков и зрителей. Далее будут проводиться изменения, чтобы усовершенствовать фанатский «экспириенс» на стадионе и расширить предлагаемые премиальные возможности, что должно увеличить выручку с продажи билетов.

Дело в том, что Вашингтон — особый город с большой долей населения, занятого в корпорациях либо в государственных органах. Довольно большая часть зрителей на матчах «Уизардс» — это именно такие зажиточные люди, которые воспринимают поход на игру как светское мероприятие, встречу с коллегами и способ отдыха. Количество фанатов, которые рьяно болеют за франшизу, заметно ниже, чем у многих других клубов.

Из-за этого страдает атмосфера на встречах. Местные жители описывают, что на трибунах половина людей вообще болеют за команду соперника, а остальные ведут себя довольно тихо и скорее сосредоточены на разговорах, еде, напитках и прочих развлечениях на арене. Однако бизнес-стратегия такова: раз команда находится в таком особом городе с такой специфической аудиторией, то и франшиза будет подстраиваться под неё с целью извлечения прибыли.

«Кэпитал Уан-Арена» превращается в элитное место для отдыха и развлечения, нацеленное на зажиточных жителей из корпоративной среды Вашингтона, а также на чиновников. Этот процесс вряд ли уже остановить, и он отражается в довольно активном росте цен на билеты, на что уже начали активно жаловаться болельщики команды.

Со зрителем напрямую

Фанаты «Вашингтон Уизардс» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Вашингтон» — один из немногих клубов, кто пошёл по пути вертикальной интеграции медиабизнеса. В 2022 году владелец «Уизардс» Тед Леонсис через свою компанию Monumental Sports & Entertainment выкупил у NBC оставшиеся 67% канала NBC Sports Washington, став полноправным владельцем региональной спортивной сети. Теперь переименованный Monumental Sports Network транслирует матчи «Уизардс» и других команд Леонсиса, а клуб получает больше контроля над локальными телеправами.

Руководство заявляет, что видит в медиа один из главных драйверов роста, и ставит целью довести суммарную выручку компании до $ 1 млрд в ближайшие годы. Создавая собственную платформу (в том числе стриминговое приложение) и расширяя оригинальный контент, «Уизардс» фактически монетизируют интерес болельщиков напрямую.

На самом деле и не скажешь, что «Вашингтон» переживает какой-то совершенно особенный успех: большинство франшиз НБА сейчас показывают отличные результаты в плане финансовой успешности. Если исходить из этой перспективы, то действительно ли лига находится в упадке, есть ли основания бить тревогу? Клубы активно богатеют, зарплаты растут — что ещё нужно?

Ну а мы посмотрим, смогут ли «Уизардс», помимо бизнес-успехов, показать ещё и отличные результаты на площадке. Во всяком случае, в последние годы решения руководства скорее можно оценивать положительно. У «Вашингтона» есть репутация одной из самых неудачных и неэффективных франшиз лиги, но, возможно, со временем этот образ будет меняться.