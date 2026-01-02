Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Самые богатые клубы НБА, стоимость Вашингтон Уизардс, клубы Теда Леонсиса, прибыль франшиз баскетбольной лиги

«Вашингтон» ужасен на паркете, но успешен в бизнесе. В чём секрет?
Андрей Антсон
Самые богатые клубы НБА
Комментарии
Несмотря на ужасные спортивные результаты, «Уизардс» богатеют как на дрожжах.

Уже несколько лет франшизы НБА не страдают от финансовых проблем, вызванных пандемией. Тогда на протяжении нескольких сезонов выручка всех клубов значительно упала, но теперь лига вновь вошла в стадию уверенного экономического роста. Это может быть контринтуитивно, если учитывать, что лига сейчас не переживает свои пиковые времена в плане популярности и рейтингов, однако контракты ассоциации с телеканалами растут и растут.

Из франшиз, чьи финансовые дела идут очень хорошо в последние несколько лет, выделяется «Вашингтон Уизардс». Напомним, клубом владеет бизнесмен Тед Леонсис, которому принадлежит ещё и хоккейный «Вашингтон Кэпиталз», а также «Вашингтон Мистикс» из WNBA. Тед занимается столичными клубами более 20 лет, и о его успехах скорее принято говорить именно в связи с «Кэпиталз», где уже долгие годы играет наш легендарный Александр Овечкин. Но оставим хоккейные дела нашим коллегам, хотя многое из того, о чём мы здесь расскажем, будет относиться и к ним.

«Вашингтон» — финансовый феномен 2020-х годов

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

Что касается «Уизардс», то в спортивном плане эта команда давно не радует: последний выход в плей-офф был в 2021 году, а по-настоящему серьёзной командой «Вашингтон» считался в последний раз около 10 лет назад. В последние годы идёт долгая перестройка, которая, кажется, займёт ещё несколько сезонов.

Но, несмотря на это, финансовые показатели «Вашингтона» удивляют. Прибыль клуба во второй половине 2010-х годов точно не поражала воображение и колебалась от $ 6 млн (2016) до $ 55 млн. Затем, после нескольких тяжёлых «ковидных» сезонов, начиная с 2022 года прибыль «Уизардс» составляет не менее $ 85 млн, а в 2025 году — уже $ 135 млн. Даже с учётом инфляции результаты впечатляющие.

Конечно, стоит отметить, что основная статья доходов любого клуба НБА — это та часть прибыли от медиаправ лиги, которая равномерно распределяется между всеми 30 франшизами. По прежнему контракту на каждый клуб приходилось более $ 100 млн в год. Это число заметно увеличится, уже начиная с текущего сезона, так как вступил в силу новый контракт, заключённый в 2024 году, по которому каждая команда будет получать около $ 230 млн в год! Да, вместе с этим будут активно расти зарплаты баскетболистов, но в любом случае доходность владения баскетбольным «предприятием» будет сильно увеличиваться и в будущем.

Внешние причины роста

Джини Басс — глава «Лос-Анджелес Лейкерс»

Джини Басс — глава «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Marcin Golba/Getty Images

Вместе с этим очень сильно возрастает стоимость франшиз НБА. Например, «Вашингтон» в 2021 году оценивался в $ 1,9 млрд, а сейчас – уже в $ 4,7 млрд! Эта удивительная тенденция подтверждает, что тренд на активный рост стоимости спортивных франшиз, который начался около 15 лет назад, ещё не достиг своего потолка. В этом году «Лейкерс» перешли от семьи Басс к бизнесмену Марку Уолтону за сумму в $ 10 млрд!

Таким образом, владение франшизой в НБА не только приносит постоянный доход, но и даёт в собственность актив, который растёт в цене бешеными темпами. Именно поэтому, несмотря на дороговизну, до конца десятилетия мы, скорее всего, увидим расширение лиги и появление двух новых команд. Заинтересованных инвесторов точно будет множество.

Ещё один важный фактор — «Вашингтону» не приходится платить налог на роскошь, так как команда находится в перестройке и нет никакого смысла выходить за пределы потолка зарплат.

Отдельно стоит уделить внимание тому, как в 2023 году в клубе сменилось руководство: президентом стал Майкл Вингер, а генеральным менеджером — Уилл Доукинс.

Изменения по всем фронтам

Уилл Доукинс — генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс»

Уилл Доукинс — генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс»

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Вместе с новым руководством изменилась и стратегия. Теперь все сосредоточены на постепенной перестройке, а не на попытке добиться результата прямо здесь и сейчас. Уже не первый сезон «Вашингтон» аккумулирует ресурсы в виде драфт-пиков и молодых игроков, чтобы в нужный момент выстрелить, прямо как «Оклахома-Сити Тандер». Правда, в команде пока не наблюдается таланта уровня Шея Гилджес-Александера.

Возвращаясь к финансовой стороне вопроса, нужно отметить, что доходы «Вашингтона» выросли не только из-за общего роста прибыли НБА, но и благодаря умным бизнес-решениям. После легализации ставок в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» был открыт первый в НБА букмекерский лаунж прямо внутри стадиона, запущены полноформатный спортивный бар и пункт приёма ставок, работающий 365 дней в году.

Эта инновация превратила арену в круглогодичный центр притяжения фанатов, даже когда игр нет. Болельщики и просто жители города могут приходить смотреть спорт на экранах, делать ставки, покупать еду и напитки.

Модернизация арены

«Кэпитал Уан-Арена»

«Кэпитал Уан-Арена»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Если перейти к самой арене, то она переживает масштабную модернизацию стоимостью около $ 800 млн. Уже завершён первый этап стройки, который заметно улучшил условия комфорта для игроков и зрителей. Далее будут проводиться изменения, чтобы усовершенствовать фанатский «экспириенс» на стадионе и расширить предлагаемые премиальные возможности, что должно увеличить выручку с продажи билетов.

Дело в том, что Вашингтон — особый город с большой долей населения, занятого в корпорациях либо в государственных органах. Довольно большая часть зрителей на матчах «Уизардс» — это именно такие зажиточные люди, которые воспринимают поход на игру как светское мероприятие, встречу с коллегами и способ отдыха. Количество фанатов, которые рьяно болеют за франшизу, заметно ниже, чем у многих других клубов.

Из-за этого страдает атмосфера на встречах. Местные жители описывают, что на трибунах половина людей вообще болеют за команду соперника, а остальные ведут себя довольно тихо и скорее сосредоточены на разговорах, еде, напитках и прочих развлечениях на арене. Однако бизнес-стратегия такова: раз команда находится в таком особом городе с такой специфической аудиторией, то и франшиза будет подстраиваться под неё с целью извлечения прибыли.

«Кэпитал Уан-Арена» превращается в элитное место для отдыха и развлечения, нацеленное на зажиточных жителей из корпоративной среды Вашингтона, а также на чиновников. Этот процесс вряд ли уже остановить, и он отражается в довольно активном росте цен на билеты, на что уже начали активно жаловаться болельщики команды.

Со зрителем напрямую

Фанаты «Вашингтон Уизардс»

Фанаты «Вашингтон Уизардс»

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

«Вашингтон» — один из немногих клубов, кто пошёл по пути вертикальной интеграции медиабизнеса. В 2022 году владелец «Уизардс» Тед Леонсис через свою компанию Monumental Sports & Entertainment выкупил у NBC оставшиеся 67% канала NBC Sports Washington, став полноправным владельцем региональной спортивной сети. Теперь переименованный Monumental Sports Network транслирует матчи «Уизардс» и других команд Леонсиса, а клуб получает больше контроля над локальными телеправами.

Руководство заявляет, что видит в медиа один из главных драйверов роста, и ставит целью довести суммарную выручку компании до $ 1 млрд в ближайшие годы. Создавая собственную платформу (в том числе стриминговое приложение) и расширяя оригинальный контент, «Уизардс» фактически монетизируют интерес болельщиков напрямую.

На самом деле и не скажешь, что «Вашингтон» переживает какой-то совершенно особенный успех: большинство франшиз НБА сейчас показывают отличные результаты в плане финансовой успешности. Если исходить из этой перспективы, то действительно ли лига находится в упадке, есть ли основания бить тревогу? Клубы активно богатеют, зарплаты растут — что ещё нужно?

Ну а мы посмотрим, смогут ли «Уизардс», помимо бизнес-успехов, показать ещё и отличные результаты на площадке. Во всяком случае, в последние годы решения руководства скорее можно оценивать положительно. У «Вашингтона» есть репутация одной из самых неудачных и неэффективных франшиз лиги, но, возможно, со временем этот образ будет меняться.

Материал о финансовой стороне НБА:
Драка за контроль. Босс довёл клуб НБА до убытков или хитрая игра по отжиму бизнеса?
Драка за контроль. Босс довёл клуб НБА до убытков или хитрая игра по отжиму бизнеса?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android