«Бруклин» не справился с «Вашингтоном» в НБА. А как проявил себя Егор Дёмин?

Матч в Вашингтоне сразу ясно показал, с чем столкнулся «Бруклин». Это была вторая игра за два дня, три лидера не играли, поэтому состав был урезан, а запаса прочности почти не оставалось. Итоговые 119:99 говорят сами за себя — «Нетс» набрали всего 99 очков не потому, что где-то один раз провалились, а из-за тех системных проблем, которые особенно заметны в такой сложной ситуации.

«Нетс» плохо попадали — всего 40% с игры и 21% трёхочковых, а ещё сильно уступили по подборам. Игроки Жорди Фернандеса старались придерживаться конкретной тактики в нападении, но атаки быстро захлёбывались из-за отсутствия точных бросков и напора под кольцом. Да, почти все стартовые игроки набрали больше 10 очков, но, так как в команде не нашлось человека, который мог бы взять инициативу на себя, такие цифры не спасли.

Егор Дёмин снова появился на площадке после травмы спины, но вряд ли можно назвать это возвращение удачным в плане точности. Дальние броски не шли, мяч до него почти не доходил, да и сам он в нападении играл сдержанно, не рисковал и не продавливал защиту.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Однако сам Дёмин приносил пользу и без яркой атаки. Он шёл на подборы, чётко играл в защите и не выключался из командной игры. Это было особенно важно, ведь «Нетс» плохо боролись за мячи и уступали противнику в физической борьбе — пусть это и не отражалось прямо в статистике.

Одно из основных замечаний к нему — он слишком рано решает, что делать с мячом. Егор попросту часто отдаёт пас, не заставив при этом защиту соперника допустить ошибку.

Даже когда есть возможность для прохода, он слишком долго раздумывает и откладывает атаку, из-за чего напор в атаке пропадает. Если бы россиянин не стеснялся чаще идти под кольцо, это не только приносило бы очки, но и помогало бы открывать партнёров.

В очередной раз в матче с «Вашингтоном» было видно: потери и слабый бросок издали не позволяют «Нетс» брать такие игры. Молодёжи пока важнее не статистика, а умение соответствовать требованиям команды. При этом Дёмин уже показывает достаточную активность и дисциплину для этой лиги, а вот его влияние на игру больше всего зависит от того, насколько он смел в атаке.