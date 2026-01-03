Восхитительно! Матас Бузелис прибил соперника мощнейшим данком. Видео

Вторая четверть регулярки НБА между «Чикаго» и «Орландо» привлекла эффектным моментом, который, по сути, стал главным событием встречи. Он не изменил результат, но именно о нём наверняка больше всего говорили после финальной сирены — так ярко он показал сильные стороны Матаса Бузелиса.

Всё началось с действия в защите: Джейлен Смит заблокировал бросок, мяч оказался у Бузелиса, и он не раздумывая побежал в быстрый отрыв. Навстречу вышел только Джейден Саггс, но Матас, не сбавляя скорости, пошёл напрямую.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Он прыгнул на заметном расстоянии от кольца, столкновение произошло наверху, а момент завершился — Бузелис мощно и чётко забил сверху.

Вся суть момента — в его честности. Саггс встал правильно, не двинулся с места и держал равновесие. Никто не пришёл ему на помощь. Всё решали физика, скорость и решительность нападающего. Бузелис оказался сильнее по каждому из этих пунктов.

Для 21-летнего форварда такие действия — это не что-то неожиданное. Его давно знают как игрока, который любит быстрый баскетбол, играет агрессивно без мяча и не боится атаковать через защиту, а участие в конкурсе данков НБА в прошлом сезоне лишь подтвердило его репутацию.

Важно и то, что происходит в команде. Примерно неделю назад Смит забил мощный данк через Джоэла Эмбиида, а то, что сделал Бузелис, стало отличным продолжением этой серии. К тому же «Чикаго» победил, что доставило героям эпизодов ещё больше радости.