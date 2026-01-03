Скидки
Матас Бузелис исполнил невероятный постер-данк через Джейлена Саггса — видео момента: сезон-2025/2026 НБА, Чикаго, Орландо

Восхитительно! Матас Бузелис прибил соперника мощнейшим данком. Видео
Артемий Берстенев
Бузелис прибил соперника мощнейшим данком. Видео
Момент — загляденье.

Вторая четверть регулярки НБА между «Чикаго» и «Орландо» привлекла эффектным моментом, который, по сути, стал главным событием встречи. Он не изменил результат, но именно о нём наверняка больше всего говорили после финальной сирены — так ярко он показал сильные стороны Матаса Бузелиса.

Всё началось с действия в защите: Джейлен Смит заблокировал бросок, мяч оказался у Бузелиса, и он не раздумывая побежал в быстрый отрыв. Навстречу вышел только Джейден Саггс, но Матас, не сбавляя скорости, пошёл напрямую.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Он прыгнул на заметном расстоянии от кольца, столкновение произошло наверху, а момент завершился — Бузелис мощно и чётко забил сверху.

Вся суть момента — в его честности. Саггс встал правильно, не двинулся с места и держал равновесие. Никто не пришёл ему на помощь. Всё решали физика, скорость и решительность нападающего. Бузелис оказался сильнее по каждому из этих пунктов.

Для 21-летнего форварда такие действия — это не что-то неожиданное. Его давно знают как игрока, который любит быстрый баскетбол, играет агрессивно без мяча и не боится атаковать через защиту, а участие в конкурсе данков НБА в прошлом сезоне лишь подтвердило его репутацию.

Важно и то, что происходит в команде. Примерно неделю назад Смит забил мощный данк через Джоэла Эмбиида, а то, что сделал Бузелис, стало отличным продолжением этой серии. К тому же «Чикаго» победил, что доставило героям эпизодов ещё больше радости.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 114
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Бузелис - 21, Хаертер - 20, Вучевич - 17, Досунму - 17, Уильямс - 15, Смит - 11, Окоро - 9, Джонс - 6, Филлипс - 5, Картер, Терри, Коллинс
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Блэк - 18, Бейн - 14, Картер - 13, Саггс - 11, Кэйн - 8, Ричардсон - 7, Да Силва - 7, Битадзе - 5, Айзек, Джонс, Ховард, Пенда
