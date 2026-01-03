Скидки
Показать ещё
ЦСКА официально расстался с центровым Тони Джекири — 31-летний баскетболист может перейти в Партизан

ЦСКА остался без Тони Джекири посреди сезона Единой лиги. Где продолжит карьеру центровой?
Артемий Берстенев
ЦСКА остался без Тони Джекири посреди сезона
31-летний баскетболист, вероятно, перейдёт в клуб Евролиги.

ЦСКА расстался с Тони Джекири в начале 2026 года довольно спокойно, но сам уход по ходу сезона говорит о том, что команде придётся перестраивать ротацию. За два полноценных сезона в клубе нигерийский центровой дважды стал чемпионом Единой лиги ВТБ и был надёжным игроком под кольцом.

Тони Джекири Подробнее

Оказавшись игроком ЦСКА в 2023 году, Джекири два раза выиграл с командой лигу. Всего за 115 матчей он в среднем набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи. Он отлично справлялся с ролью сильного и надёжного центрового, не пытаясь тянуть игру на себя. В этом сезоне его статистика чуть хуже: за 12 встреч у него 7,5 очка и 4,8 подбора.

Российский чемпионат для 31-летнего Джекири не в новинку: в сезоне-2021/2022 центровой играл за казанский УНИКС и помог команде взять бронзу. Тогда он выделялся не статистикой, а тем, что придавал команде баланс и структуру.

Андрей Ватутин
Андрей Ватутин
президент ПБК ЦСКА

«Тони — одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте».

В ЦСКА его обычно выпускали на замену, а в стартовом составе он появлялся довольно редко — только около 10 из сотни сыгранных матчей. Такой вариант хорош для команды, которая претендует на трофеи.

«Партизан» заинтересовался им вполне логично — если Тайрик Джонс уйдёт, им требуется опытный и атлетичный центровой для своей системы. Джекири отвечает этим требованиям.

В ЦСКА у Джекири всё сложилось хорошо с точки зрения командных достижений, а дальше, возможно, его ждёт более заметная личная роль. Скоро узнаем, куда он перейдёт.

На каком месте сейчас ЦСКА?
