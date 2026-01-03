Скидки
Яннис Адетокунбо сообразил победную комбинацию для Милуоки во время матча с Орландо — видео: сезон-2025/2026 НБА

Яннис буквально вычертил успех «Милуоки». Получилось изящно и впечатляюще!
Артемий Берстенев
Яннис буквально вычертил успех «Милуоки»
Тренерский мастер-класс от Адетокунбо.

Решающую атаку «Милуоки» придумали не тренеры, а сами игроки. Во время тайм-аута камерам удалось зафиксировать, как Яннис Адетокунбо без лишнего напряжения показывает Портеру-младшему схему — он говорил просто и спокойно, хотя момент был очень важным.

Оставалось 8,8 секунды, «Бакс» уступали одно очко. Они просто сделали то, что задумали: Портер отдал передачу прямо туда, куда указывал Яннис, а аллей-уп стал логичным завершением. 122:121 после финального свистка. Всё строго по плану.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И главное тут не автор комбинации, а то, что именно Адетокунбо взял ситуацию под контроль и направил команду в нужный момент. Команде, нацеленной на стабильность в решающие минуты, такой лидер очень нужен.

Яннис провёл встречу в привычном для себя стиле, снова став лидером. За матч с «Шарлотт» он набрал 30 очков, сделал 10 подборов и пять передач, чем побил исторический рекорд: теперь у него 158 игр в НБА с такой статистикой — это больше, чем у Оскара Робертсона и Карима Абдул-Джаббара.

К слову, игра не сильно меняет ситуацию в сезоне для команды, но ясно показывает, что в важных моментах «Милуоки» полностью полагается на Янниса. Он может всё: и придумать атаку, и закончить её сам.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 121
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Роллинз - 29, Портис - 20, Кузма - 18, Грин - 12, Портер - 10, Симс - 2, Тёрнер - 1, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 26, Бриджес - 25, Миллер - 19, Секстон - 16, Болл - 12, Салон - 12, Джеймс - 7, Холл - 4, Грин, Коннотон, Манн, Макнили
Как дела у «Бакс» в таблице?
